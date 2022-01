Juan Carlos de Pablo calificó a Joseph Stiglitz como “un caradura” por haber elogiado el trabajo de Martín Guzmán

La opinión de Juan Carlos de Pablo sobre Joseph Stiglitz

En medio de las negociaciones entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI), el economista Juan Carlos de Pablo cuestionó duramente una columna de opinión redactada por su colega y Premio Nobel Joseph Stiglitz, al que calificó como “un caradura” por haber considerado como “un milagro” la recuperación argentina del año pasado.

“Es un caradura, y lo digo así. Yo no me peleo con casi nadie, nunca hago una discusión personal por razones que tienen que ver con una diferencia de opinión, pero en este caso sí. Es un caradura”, sostuvo durante una entrevista con el periodista Joaquín Morales Solá en TN.

El especialista, autor de varios libros sobre la inflación, remarcó que lo que hizo Stiglitz fue destacar “que en 2021 el PBI de la Argentina aumentó el doble que el de los Estados Unidos, pero se olvidó de decir que en el 2020 cayó el doble que el de ellos”.

“Está en la joda el tipo este. ¿Sabés cuál es el agregado? Que nadie le da pelota. Los únicos que le damos pelota al señor Stiglitz somos los argentinos y el Papa, que lo tiene en una comisión pontificia”, criticó.

En este sentido, De Pablo aclaró que “un Premio Nobel puede decir huevadas” y señaló que ese es el caso de su colega estadounidense porque “ignora olímpicamente que además de las fallas en el mercado también las puede haber en el Estado, y por eso es un irresponsable”.

El premio Nobel de Economía 2001, el estadounidense Joseph Stiglitz. (EFE/ Ricardo Maldonado Rozo)

En otro tramo de la entrevista opinó que “el presidente Alberto Fernández cometió el mismo error que Mauricio Macri, que es el no tener un ministro de Economía”; porque, a su entender, “Martín Guzmán tiene el cargo, pero nadie cumple esa función”.

“Acá no hay equipo. Acá lo que hay es un conjunto de funcionarios paralizados, un Banco Central haciendo de bombero y una Secretaria de Comercio Interior haciendo las cosas que ya conocemos”, analizó.

Por otra parte, el economista se refirió a las conversaciones con el FMI y aseguró que “la verdadera negociación es un secreto reservado, así que lo que hoy está pasando entre la Argentina y el Fono Monetario no lo sabe nadie”.

“La sospecha que tengo es que en esta negociación, si es que existe, y ojalá nos llevemos una sospecha agradable y se anuncie un acuerdo, es que nadie tiene apuro. Estamos en el medio del desierto y la caramañola vacía. Entonces, la pregunta es qué más nos puede pasar”, analizó.

Al respecto, explicó que “en el sector privado, los argentinos somos de honrar nuestras deudas, porque las empresas hacen un enorme sacrificio y pagan, lo mismo pasan con las tarifas, pero en lo público no pasa lo mismo”.

Asimismo, remarcó que “no es que el país está en una situación normal y que si no arregla con el Fondo no sabe hacia dónde va, sino que está en una situación muy peculiar y lo más probable es que no arregle con el Fondo hasta marzo”.

Juan Carlos de Pablo También criticó a Martín Guzmán

“El default con el Fondo es diferente que con un (tenedor de) título, porque ese tiene un papel que dice ‘tal día me va a pagar’. Con los organismos internacionales las cosas funcionan de una manera distinta”, subrayó.

Además, precisó que “cualquiera se da cuenta de que el componente político del acuerdo del 2018 fue grandísimo, y por eso la burocracia del FMI nos quiere comer crudos”, mientras que su directora, Kristalina Georgieva, “está haciendo malabares”.

“En las actuales condiciones, no hay ninguna posibilidad de que la Argentina honre con los 44 mil millones de dólares (que debe). Entonces, se puede plantear lo que sea y el señor (ministro de Economía) Martín Guzmán dice que no vamos a tener equilibrio fiscal hasta el 2028. Lo que quiere decir es que no lo vamos a tener nunca”, vaticinó.

