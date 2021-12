Pagaron una suma millonaria por la grabación inédita en formato digital de una famosa cantante que ya falleció

Whitney Houston

Una grabación inédita de Whitney Houston, filmada cuando ella tenía 17 años, se vendió por un millón de dólares en formato de token no fungible (NFT).

Un NFT es un tipo de criptoactivo digital que se basa en un contrato inteligente. Estos tokens no fungibles representan algo único, ya sea una foto, un video, un sonido, etcétera. Y gracias al contrato inteligente, es posible saber principalmente si es original, y en segundo lugar, a quién le pertenece realmente, de este modo, no se pueden robar o falsificar de ninguna manera.

La pieza coleccionable fue creada por OneOf, una plataforma de NFT con ‘conciencia ecológica’. La canción fue subastada el martes pasado, 14 de diciembre, aunque la venta del NFT había sido anunciada ya el mes pasado. Lo que se vendió por el valor de un millón de dólares, es un video con audio de Whitney Houston cuando tenía 17 años.

El inversor que ganó el token, ahora tendrá acceso a la demostración de larga duración nunca antes escuchada en OneOfVault, junto con un video digital creado por la artista Diana Sinclair, de 17 años, que incluye fotos exclusivas de archivo de la cantante.

Sinclair, en un video de la página de inicio de la colección NFT de Houston, dijo: “Poder colaborar con su música y su familia realmente transformó la forma en que la veía en sus videos musicales. Me siento más conectado con la persona que ella era. Algunos de los mensajes que transmito en mi obra de arte también son muy similares”, y añadió: “Trabajar con su voz en algo como esto realmente me unió a esa época y a ella de una manera que no lo habría hecho antes”.

Fotografía de archivo fechada el 15 de septiembre de 2004 en la que aparece la cantante estadounidense Whitney Houston mientras se presenta en concierto durante los World Music Awards 2004 en Las Vegas, Nevada (EE.UU.). EFE/Brendan McDermid

La persona que adquirió el NFT, ahora puede utilizarlo, verlo, y escucharlo, pero no distribuirlo. En todo caso, lo que puede hacer es venderlo por otro precio. En este sentido, Norberto P Giudice, @CriptoNorber, dijo a Infobae: “El comprador tiene el permiso para usar el activo, pero no lo puede distribuir. Ocurre algo similar con las pinturas, se pueden poner en la casa, pero no se pueden hacer copias y venderlas. A su vez, los NFT tienen el concepto de royalties. Esto significa que cuando un criptoarte se comienza a comerciar, el creador original recibe un porcentaje de cada transacción. Los pintores antiguos, vendían sus cuadros a un precio determinado, y con el paso del tiempo los inversores lo comerciaban por grandes cantidades de dinero, y el artista solo recibía el primer pago, y nada más.”

Sin embargo, si bien este token resultó el más caro de la artista, no es el único que salió a la venta, ya que es parte de una colección. Se vendieron miles de NFT adicionales a un precio fijo, entre ellas: fotos Gold y Platinum ‘de archivo’ raras de los primeros años de vida y carrera de Houston, diseñadas como animaciones que les dan un efecto de álbum de recortes digital, recaudando 1.3 millones de dólares en total. Las ganancias de la venta de la colección beneficiarán a la Fundación Whitney E. Houston, que trabaja para inspirar, crear oportunidades y empoderar a los jóvenes.

Rob Dippold, socio y presidente de Estrategia digital para Primary Wave Music, en un comunicado dijo: “Este lanzamiento inicial de NFT es una de las muchas colecciones de Whitney Houston a medida que continuamos contando su historia, yendo detrás de escena y utilizando contenido nunca antes visto de los archivos de la propiedad para celebrar su carrera, música y talento de formas nuevas y creativas”

Pat Houston, presidente y director ejecutivo de Whitney E. Houston Estate, apoyó la participación de Sinclair en el proyecto, y dijo: “Poder trabajar con alguien tan joven como Diana, tiene 17 años. Whitney tenía 17 años cuando grabó la canción. Ambos provienen de Newark, ambos tienen el mismo segundo nombre. Whitney tenía el deseo de ayudar siempre a otros a ayudarse a sí mismos, especialmente a los jóvenes”, y añadió: “Ella estableció la Fundación Whitney E. Houston en 1989 y tenía eventos cada año centrados en los jóvenes, por lo que fue una obviedad cuando nos presentaron a Diana”, continuó Pat. “Queremos continuar con el legado de Whitney, y esta es una nueva forma de arte para mostrar su música. Qué mejor manera que hacerlo con Diana y a través de la NFT”.

SEGUIR LEYENDO: