Millonarios de fantasía: cómo un error llevó a miles de usuarios de un exchange cripto a creer que habían ganado sumas siderales

Para miles de entusiastas del mercado cripto, el martes 14 de diciembre de 2021 va a ser un día difícil de olvidar. El sueño de encontrarse con una fortuna de la noche a la mañana pareció materializarse por algunas horas. Pero, para su desconsuelo, todo resultó ser una fantasía.

Los usuarios del exchange de criptomonedas Coinbase y del proveedor de datos de precios del mercado cripto CoinMarketCap recibieron la sorpresa de su vida el martes por la tarde cuando revisaron sus cuentas y encontraron enormes ganancias, lo que llevó a algunos a creer que se habían hecho millonarios.

Coinbase reconoció que algunos de sus clientes estaban viendo “valores inflados” después de que los usuarios de las redes sociales informaran de enormes ganancias de criptodivisas que hicieron subir sus activos a valores equivalentes a millones de dólares alrededor de las 6 de la tarde de la Argentina.

Coinbase reconoció en Twitter el problema

El duro despertar del sueño llegó a través de redes sociales. Coinbase utilizó una de sus cuentas en Twitter para pinchar la burbuja y, probablemente, evitar que muchos de sus usuarios renunciaran a sus trabajos o hicieran gastos muy por encima de sus posibilidades.

Coinbase dijo que el error era sólo un problema de visualización y no había afectado a las operaciones. Mas tarde, aclaró que la empresa resolvió el problema en el sitio web alrededor de las 7,30 de la tarde y en su aplicación Coinbase Wallet alrededor de las 8,30 de la noche.

“Somos conscientes de que algunos clientes están viendo valores inflados para activos criptográficos no negociables en Coinbase.com y Coinbase Wallet. Este es solo un problema de visualización y no afecta el comercio”, comunicó la cuenta de soporte al cliente de la empresa.

Por su parte, el portal CoinMarketCap -sitio de consulta para el mercado cripto- dijo en Twitter que también resolvió la “información de precios incorrecta” en su sitio web. Las cifras alocadas que publicó el portal generaron conmoción, con inversores convencidos de que eran dueños de millones que nunca existieron y otros temiendo haber sufrido pérdidas enormes.

“Tras las irregularidades que hemos observado en nuestra plataforma esta tarde, a pesar de que el problema se ha solucionado, reiniciaremos nuestros servidores como paso final de acuerdo con nuestro plan de reparación interno. Disculpen las molestias”, anunció el portal por la noche del martes.

Sistemas endebles

No es el primer problema de sistemas que sufre Coinbase o, por otra parte, el primer problema de este tipo en un exchange de criptomonedas. Una semana atrás, algunos usuarios de Coinbase lanzaron una campaña en redes sociales para intentar obligar a la empresa a reembolsar dinero a sus usuarios después de que un fallo en el sistema a mediados de noviembre supuestamente bloqueara a algunos clientes la posibilidad de acceder a sus cuentas, con lo que quedaron imposibilitados de operar durante semanas.

Binance, la plataforma más popular de trading cripto, también tuvo sus dificultades el mes pasado. En este caso, el problema estuvo en las operaciones con Dogecoin, la criptomoneda meme que es obsesión del excéntrico fundador y CEO de Tesla, Elon Musk.

El multimillonario no se privó de atacar a la plataforma por su error. Los usuarios, dijo, “deberían estar protegidos de errores que no son su culpa”. La empresa argumentó que el fallo se debió a la introducción de una nueva billetera para ese token, por lo que no ofreció reembolso alguno.

