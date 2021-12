Una cadena de cines entregará criptoactivos a sus espectadores durante un esperado estreno

9z presentó su documental en una sala de cine del Dot Baires Shopping.

No existe una industria en la que no se puedan incluir las nuevas tecnologías como las blockchains, criptomonedas, y hasta tokens no fungibles (NFT). Actualmente, no solo es posible pagar con criptomonedas en algunas cadenas de cines alrededor del mundo, sino que hasta los espectadores pueden ser recompensados con NFT por ir a ver una película al cine.

Un NFT es un tipo de criptoactivo digital que se basa en un contrato inteligente. Estos NFT representan algo único, ya sea una foto, un video, un sonido, etcétera. Y gracias al contrato inteligente, es posible saber principalmente si es original, y, en segundo lugar, a quién le pertenece realmente, de este modo, no se pueden robar o falsificar de ninguna manera.

Por ejemplo, AMC Theaters, una de las cadenas de cine más importantes de Estados Unidos y Europa, regalará a los espectadores de la nueva película de Marvel: “Spider-Man: No Way Home”, un NFT por la compra de su entrada. El único requisito para recibir el token no fungible, será ser miembros del club oficial, además obviamente de tener una billetera de criptomonedas donde poder recibir dicho NFT.

En un comunicado, la compañía dijo: “Una cantidad limitada de hasta 86 mil Spider-Man NFT estará disponible para los miembros de AMC Stubs Premiere & A-List y AMC Investor Connect que compren un boleto por adelantado para el horario del 16 de diciembre de SPIDER-MAN: NO WAY HOME”, y añadió: “Para aquellos invitados calificados que compren un boleto de SPIDER-MAN: NO WAY HOME para el día de apertura y hasta agotar existencias, los códigos NFT y las instrucciones de canje se enviarán por correo electrónico el 22 de diciembre de 2021, y el NFT debe canjearse antes del 1 de marzo. 2022″.

Spider-Man: no way home

Adam Aron, presidente de la junta y director ejecutivo de AMC, dijo que los invitados de AMC Theaters y los accionistas de AMC Entertainment han estado pidiendo que AMC ingrese al mundo de los tokens no fungibles, “y no podíamos imaginar una manera más perfecta de comenzar a hacerlo”. Para ello, se han diseñado 100 NFT, realizados por Cub Studios.

Sin embargo, AMC no es la única empresa dedicada a esta industria en adentrarse en las blockchains. Regal Cinemas, una cadena de cines estadounidense, anunció a fines del mes pasado su asociación con la red de pagos digitales Flexa, para así permitir a sus clientes el pago con criptomonedas tanto para comidas, bebidas y entradas para el cine.

Los pagos que acepta Regal actualmente son en Bitcoin, Ethereum, Cosmos, Litecoin, Chainlink, Dogecoin, USD Coin, DAI, Gemini Dollar, Basic Attention Token, entre otros.

Ken Thewes, director de marketing de Regal, dijo lo siguiente con respecto al desarrollo: “Esta emocionante asociación nos permite aceptar fácilmente y sin problemas monedas digitales en nuestros cines y teatros de una manera simple y completamente sin contacto, brindando a nuestros huéspedes la flexibilidad y seguridad que merecen mientras nos embarcamos en una nueva era.”

Trevor Filter, cofundador de Flexa, dijo: “Estamos muy contentos de asociarnos con Regal mientras trabajamos para habilitar las opciones universales de pago en moneda digital para películas y más, y ayudar a llevar el futuro de los pagos al cine.”

A pesar de esto, AMC sigue siendo la primera empresa dedicada a la industria del cine en aceptar el pago con criptomonedas, dado que, desde principios del mes de octubre de este mismo año, comenzó a aceptar pagos en Bitcoin.

