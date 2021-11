Jornada financiera: los bonos acentuaron los precios de default y el dólar libre quedó en $200,50

Acciones y bonos argentinos no consiguieron revertir la racha negativa

Las acciones y los bonos argentinos cerraron con números negativos este miércoles, en una continuidad de la persistente salida de posturas inversoras, ante la carencia de credibilidad ante las iniciativas políticas y económicas tras las elecciones de medio término.

Tras una derrota las legislativas del 14 de noviembre, el presidente Alberto Fernández aseguró que enviará al Congreso un plan “plurianual” de cara a cerrar negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por una deuda de unos 45.000 millones de dólares.

Los bonos Globales del canje -en dólares con ley extranjera- bajaron 1% en promedio y acumularon una pérdida de 16% promedio en lo que va de 2021, para alcanzar sus mínimos desde que salieron al mercado en septiembre del año pasado.

Estos bonos en dólares con ley extranjera son la referencia de la deuda argentina en el exterior y en algunos casos, como el GD35 y el GD46, son operados por debajo de los USD 30, un precio mínimo desde su salida a cotización en septiembre de 2020.

El riesgo país elaborado por el banco JP Morgan subía 19 puntos básicos a 1.816 unidades, luego de anotar un máximo de 1.819 puntos por la mañana, el más elevado desde la reestructuración soberana del año pasado.





El índice accionario S&P Merval de la Bolsa de Buenos Aires cayó un 0,4%, a un cierre de 83.481 unidades, luego de perder un 4,3% el viernes. Aún el Merval acumula una mejora del 63% en pesos en lo que va del año, frente a una inflación estimada por analistas cercana al 50% anual.

En Wall Street, las acciones y ADR de compañías de capital nacional cayeron hasta 4%, encabezadas por Banco Francés, Transportadora Gas del Sur e YPF.

Los operadores creen que la debilidad en los activos es reflejo de las intrigas que se generan en Wall Street, ante la urgencia para acordar con el FMI y la incertidumbre que produce la pérdida de la mayoría en el Senado por parte del oficialismo.

“El movimiento en los mercados emergentes de los últimos días es un llamado de atención para acelerar las negociaciones en post de no sufrir mayores volatilidades cambiarias los próximos meses. Lamentablemente se ha desaprovechado la oportunidad de llegar a un acuerdo rápido en plena pandemia del 2020, que hubiese permitido seguramente mayores concesiones para la Argentina, y sufrir menos desgaste macroeconómico y de reservas cambiarias”, afirmó el economista Joaquín Marque, director de UG Valores.

Los bonos en dólares bajaron y el riesgo país alcanzó un nuevo récord desde la reestructuración de deuda

Jorge Fedio, analista de Clave Bursátil, refirió que “se nos acabó el trade electoral y se repitió la baja post PASO, aunque mayor. No podía ser distinto, la reacción de tinte político no se condice con lo que realmente ocurrió. El Gobierno en su ceguera no admitió la derrota y la festejó como triunfo. Toda una locura que no se entiende, no guarda lógica, los números le jugaron en contra, perdieron millones de votantes y encima se quedaron sin la mayoría automática en el Senado. En cambio, la oposición logró lo que se propuso, el equilibrio parlamentario”.

Además, el contexto global influyó con la preocupación por los rebrotes europeos de COVID-19, una potencial alza en tasas de la Reserva Federal y la notoria debilidad de la lira turca.

“Los inversores siguen atentos a las señales políticas dado que son las que marcarán la viabilidad de alcanzar un consenso entre las principales fuerzas a partir de la presentación del plan económico plurianual”, refirió Gustavo Ber, economista del Estudio Ber.

En Wall Street los ADR operaron con bajas de hasta 4% en dólares

“No sólo dicho desafío resulta complejo, en vista a los tironeos, sino que además aún alcanzando un acuerdo con el FMI, crecen las dudas respecto a la capacidad de cumplir las metas comprometidas en los próximos años”, agregó.

En unas jornadas organizadas por el Banco Central, el ministro de Economía, Martín Guzmán, dijo que se necesita refinanciar la deuda con el FMI porque es “el principal escollo para mantener la estabilidad”, a la espera del plan que pretende marcará las bases del acuerdo con el organismo.

En el marco de las Jornadas Monetarias y Bancarias del BCRA, el funcionario afirmó que se busca “depender menos del endeudamiento y de la emisión monetaria” para el financiamiento del déficit público, frente a una inflación con expectativa superior al 50% para este año.

El BCRA compró USD 130 millones

El dólar libre terminó ofrecido con mínima baja de 50 centavos, a 200,50 pesos para la venta, en una jornada donde la tendencia estable para los dólares negociados en la Bolsa.

El dólar mayorista cerró con posturas de venta en $100,62 por unidad, unos cinco centavos arriba del cierre del martes. Así, la brecha entre el tipo de cambio oficial y el dólar “blue” queda en el 99,3 por ciento.

En la rueda mayorista con negocios de contado por USD 501,8 millones, el BCRA se alzó con USD 130 millones, según estimaciones privadas. El Central acumula un saldo neto negativo de unos USD 626 millones en lo que va de noviembre por su intervención en el mercado oficial, para atender a una demanda firme, particularmente de importadoras.

Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio explicó que el “feriado en Estados Unidos de mañana estimuló ventas anticipadas de los exportadores” que liquidaron en la plaza mayorista.

En este contexto, el dólar “contado con liquidación” subió 16% o casi 30 pesos la semana pasada. Este miércoles terminó operado en los 216,74 pesos. En tanto, el dólar MEP (o Bolsa) finalizó pactado en 204,78 pesos.

Asimismo, el dólar implícito en los precios de acciones argentinas que cotizan en simultáneo en la Bolsa porteña y Wall Street alcanzó los 219,20 pesos.

