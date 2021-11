“Desendeudadas”: el Gobierno bonaerense lanzará un plan de créditos accesibles para jefas de hogar

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció este miércoles un programa de desendeudamiento para mujeres bonaerenses que estará destinado a jefas de hogar que reciben la Asignación Universal por Hijo o la Asignación por Embarazo . Con el nombre de “Desendeudadas”, el programa busca llegar con créditos bancarios accesibles a mujeres que por la pandemia y la crisis económica debieron endeudarse para pagar sus gastos comunes, como la comida o los servicios.

Según anticipó Kicillof, este programa de auxilio para las mujeres afectadas económicamente es una de las medidas que contendrá el Presupuesto 2022 que ingresará a la Legislatura bonaerense. Los créditos tendrían una tasa del 9%, con seis meses de gracia y cuotas.

El anuncio del programa “Desendeudadas” fue anunciado por el gobernador bonaerense durante el Primer Congreso de violencias de género y políticas públicas que se realizó en la ciudad de La Plata. “Hay una problemática que estaba invisibilizada y mezclada con otras problemáticas, y se ha avanzado mucho en la concientización, el colectivo de mujeres de la Argentina, además de dar resultados en términos de agenda, es también hoy, como lo han sido otros colectivos, una especie de bandera a escala internacional”, dijo Kicillof.

El gobernador remarcó que la pandemia dejó “efectos negativos en todos los terrenos”, pero donde más duro golpeó fue en el terreno de los vínculos, las relaciones y la violencia. “Sabemos que siempre que hay crisis, el papel de las mujeres es fundamental. Nos tocó una crisis, no solo económica, sino absolutamente desconocida que ha tenido efectos en la salud mental, en el terreno de la violencia nos obligó a construir instrumentos nuevos, profundizar existentes y a acelerar cambios que hubieran llevado más tiempo”, señaló.

En ese marco, Kicillof adelantó algunos detalles del programa “Desendeudadas” de auxilio a las mujeres más afectadas económicamente por la pandemia y la crisis económica. “Es importante, es una experiencia. Debido a la crisis económica que ya lleva seis años muchas mujeres debieron endeudarse para pagar la comida o los servicios”, dijo.

Según destacó, el endeudamiento no tiene que ver con las posibilidades de acceder o no un crédito bancario porque hay muchas personas que no califican para cumplir los requisitos de una entidad, y recurren a prestamistas. “Terminan en un circuito usurero donde existen diferentes bocas y procedimientos. Por ejemplo, una deuda de $30.000 a tasa de 180% a pagar en 12 meses, en una situación de emergencia se recurre a eso, pero el pago de los intereses termina en una espiral de endeudamiento”, ejemplificó.

El mandatario provincial informó que las destinatarias del programa serán mujeres jefas de hogar que reciben la Asignación Universal por Hijo o Asignación por Embarazo. En particular, si tienen hijos menores de tres años; o tres o más hijos menores de 18 años y uno o más hijos con discapacidad sin límite de edad. “Es ir a buscar a los que más necesitan. Es un trabajo conjunto de los ministerios de Mujeres, Hacienda y Finanzas y el Banco Provincia”, señaló.

Con todo, Kicillof anticipó que la deuda pasaría a ser de una tasa del 9%, con seis meses de gracia y cuotas, es decir que “no se condona el préstamo, sino que se refinancia”. El Gobernador destacó además los avances en las políticas vinculadas a las mujeres. “A veces el hecho de que desde el Estado llevemos adelante esas conquistas no debe hacernos perder de vista que todos esos nuevos derechos son, en realidad y fundamentalmente, conquistas debidas a luchas sociales que se han dado”, completó.

