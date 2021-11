Una criptomoneda subió en forma meteórica tras el lanzamiento de los satélites de Elon Musk al espacio

La criptomoneda Starlink subió más de un 100 por ciento días después de que SpaceX, compañía fundada por Elon Musk, lanzara sus satélites al espacio.

Starlink es una empresa que nació como proyecto de SpaceX para la creación de una constelación de satélites de internet con el objetivo de brindar un servicio de internet de banda ancha, baja latencia y cobertura mundial a bajo coste. Sin embargo, no se conoce una relación oficial entre la criptomoneda StarLink(STARL) y la compañía Starlink.

Posterior al lanzamiento de los 53 satélites en Florida, la criptomoneda StarLink (STARL) comenzó su repunte el mismo día,13 de noviembre, subiendo un 13,70 por ciento el mismo día del lanzamiento del satélite. Veinticuatro horas después, subió un 69 por ciento adicional y, para el 15 de noviembre, el token había subido otro 27 por ciento. Esto resultó en un gran total de un enorme 140 por ciento sobre el rendimiento neto de las inversiones en apenas tres días. Sin embargo, en los últimos dos meses la criptomoneda llegó a subir más de un 500 por ciento, aunque ahora sufrió un fuerte retroceso que la dejó con una suba de aproximadamente el 355 por ciento.

Elon Musk, firme impulsor de las criptomonedas

Franco Capelo, CEO del Instituto de Análisis Técnico, dijo a Infobae: “Parece ser que los inversores jugaron con la relación de nombre obvia entre el token STARL y la compañía espacial. Parece que se generó FOMO (Fear Of Missing Out) por STARL, al momento que se llevó a cabo el lanzamiento del satélite por parte de SpaceX. Aunque, vale la pena señalar que StarLink opera como un proyecto cripto independiente y no tiene ataduras a los satélites de SpaceX”.

Gran parte del entusiasmo que rodea a STARL es atribuido por los inversores que se expresaron en Twitter, al fundador y director ejecutivo de Starlink (la empresa espacial), Elon Musk. El famoso multimillonario ejerce una influencia muy grande, aunque cada vez menor, sobre el mercado cripto. Además, jugó un papel clave en la aparición de las criptomonedas basadas en memes y en todo el fenómeno que los rodea. Muchos atribuyen las enormes subas de Dogecoin y Shiba Inu a Musk, dado que posterior a tweets suyos, sus precios despegaban.

Musk inicialmente pareció respaldar a DOGE a principios de este año después de tuitear a favor del token. Días después, este hecho llevó a un aumento masivo de precios que hizo que DOGE alcanzara un máximo histórico de 0,76 dólares en mayo de este 2021. En ese momento, esto representaba una enorme suba del 15 mil por ciento en lo que iba del año. Además, Musk también comenzó a ayudar a despertar el entusiasmo por el rival directo de DOGE, SHIB.

Los tweets del CEO de Tesla y SpaceX sobre su propio perro, Floki, una raza japonesa llamada Shiba Inu, que da nombre a la moneda, hicieron que la ficha del mismo nombre se disparara. A fines de octubre de 2021, los rendimientos de SHIB hasta la fecha eran de más del 375 por ciento.

Musk también invirtió en Bitcoin, la criptomoneda número uno, a través de su empresa de fabricación de vehículos eléctricos Tesla. La compañía de automóviles fue en parte responsable de subir el precio de BTC de alrededor de 39 mil dólares por unidad en febrero de 2021 a aproximadamente 65 mil en abril. Sin embargo, Musk también criticó fuertemente a BTC por sus perjudiciales emisiones de carbono, hecho que provocó una enorme caída en el mes de mayo, llegando a mínimos cercanos a los 29 mil dólares por unidad.

Sin embargo, otra moneda digital que lleva el nombre de Musk, llamada Dogelon Mars (ELON), experimentó un aumento masivo de más del 4 mil por ciento en octubre. Esta es una prueba más de que el CEO de Tesla, el hombre más rico del mundo actualmente está influyendo en el mundo cripto.

