Se dispararon las tarifas de alquiler de autos: cómo afectó la pandemia de Covid-19 en la Argentina y el mundo

¿Cómo afectó la pandemia a la suba de tarifas del alquiler de vehículos?. EFE /Archivo

A primera vista puede parecer extraño que se relacione a la pandemia y a la escasez de chips con la suba de tarifas del alquiler de automóviles. Sin embargo, la relación se explica cuando retrocedemos hasta mediados de 2020, en las peores épocas de la crisis sanitaria mundial, cuando se llegó a interrumpir la producción mundial de chips.

Por aquel entonces se produjo un desequilibrio entre una demanda que superaba ampliamente a la oferta, sin embargo, este desbalance se corrigió gracias a la misma pandemia que lo originó, ya que la demanda de autos nuevos cayó abruptamente durante las épocas más estrictas de confinamiento, cuando las personas optaron por no renovar sus automóviles.

En forma paralela se produjo un aumento de las ventas de computadoras y componentes informáticos, lo que hizo que la ralentizada industria del chip se enfocará allí y dejara momentáneamente de lado a la automotriz.

La crisis de los chips amenaza la recuperación de la industria automotriz en en el mundo. EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

Pero en el último trimestre de 2020, la industria automotriz despertó y el sector comenzó a reactivarse de forma repentina. El problema es que los fabricantes de chips no acompañaron ese repunte y la fabricación de autos 0 kilómetro comenzó a sufrir.

Semanas atrás Toyota anunció que recortará su producción global en un 15% a causa de la escasez de chips, Honda por su parte anunció hace unos días que rebaja en un 15% sus previsiones de beneficio por la misma razón. En definitiva, la industria automotriz en general se encuentra en una situación de “embudo” de la cual no podrá salir en el mediano plazo.

Fabricantes de chips como AT&S prevén que la escasez dure otros 12 meses aproximadamente. Intel, por su parte, anunció que construirá dos nuevas plantas de fabricación de microchips en Europa, pero que podrían estar operativas dentro de al menos tres o cuatro años.

Es por todo esto que las entregas de automóviles 0 kilómetros están retrasadas en todo el mundo. Entonces, ¿Cómo afecta esto a las tarifas de alquiler de autos?

La escasez de chips está afectando a toda la industria automotriz a nivel mundial. REUTERS/Yuriko Nakao/

La situación en Argentina

Durante la pandemia, la paralización total del turismo produjo para las rentadoras un encarecimiento relativo de los costos de parqueo de sus enormes flotas. La reacción fue salir a vender sus autos en el mercado de usados para mejorar sus flujos monetarios y así reducir los costos de aparcamiento. El sector tuvo que hacer esto para poder subsistir durante uno de los momentos más duros para toda la industria turística.

Hoy, con un turismo que se reactiva a lo largo y ancho del país, los alquiladores de automóviles locales se encuentran en una situación compleja. Sus flotas se achicaron producto de las “ventas de emergencia” y no pueden recuperar la cantidad de vehículos previa por la falta escasez de chips a nivel mundial.

La ecuación es sencilla, menos autos disponibles más una demanda en aumento igual a suba de precios.

Las empresas rentadoras de vehículos no pueden recuperar la flota que tenían antes de la pandemia. EFE/Stringer/Archivo

“Desde hace años que las rentadoras aplican un sistema de pricing similar al de las compañías aéreas -dijo Fernando Sirimarco, director de Matrícula de Turista Viajes al portal La Agencia de Viajes- son robots que van modificando y adecuando las tarifas de forma automática y tomando en cuenta factores como demanda, flota disponible, tarifas de la competencia, etcétera”.

El director de la agencia de viajes especializada en el alquiler de automóviles en Europa, Estados Unidos y en el mundo agregó que “los picos que realizan las tarifas, generan que muchos pasajeros finalmente no puedan o no quieran rentar autos para sus viajes y deban modificar sus planes. Hay destinos de Estados Unidos que cuentan con un sistema de transporte público muy limitado, y si no se dispone de un auto para desplazarse, el viaje deberá cambiar”.

Los fabricantes de chips prevén un año más de escasez mundial. REUTERS / Henry Romero / Foto de archivo

Clara Furlong, presidenta de la Cámara Argentina de Alquiladores de Autos (Cadea), dijo que “la situación en Argentina es similar a la de todo el mundo, no hay autos cero kilómetro para renovar ni para disponer nuevamente de las flotas que teníamos”.

“Primero sucedió en Estados Unidos y Europa, ahora está sucediendo aquí el ajuste tarifario, porque lo que sucede fundamentalmente es que hay menos autos disponibles”, expuso Furlong, quien luego dijo que no hay certezas de cuándo se podría normalizar la situación, teniendo en cuenta que ni siquiera en mercados “más desarrollados” se logró.

Sin embargo, la titular de Cadea sí dijo que se registró un cambio positivo gracias a la reactivación turística en el país, y gracias a que hoy por hoy “el alquiler de auto es un elemento central en todo viaje”.

"Hay destinos de Estados Unidos que cuentan con un sistema de transporte público muy limitado, y si no se dispone de un auto para desplazarse, el viaje deberá cambiar"

Claves par alquilar un auto durante tus vacaciones

Si bien el usuario común no puede hacer mucho para modificar esta compleja situación, hay algunas cosas a tener en cuenta:

Lo primero para contrarrestar esta suba de tarifas es hacer la reserva del vehículo con la mayor anticipación posible. Esto garantizará el acceso al auto al momento del viaje y sobre todo servirá para congelar el precio.

En segundo lugar, darle la atención y la importancia que merece al alquiler de un vehículo para vacacionar. Va a depender mucho del destino elegido y del itinerario de viaje planeado. Según Sirimarco el pasajero debería brindarle la misma relevancia a su vuelo en avión y a la estadía en el hotel que a la renta de vehículos.

