Semana financiera: el Banco Central acaparó los dólares del mercado con la aplicación de más controles

La sede del Banco Central, en el microcentro porteño

El anuncio de nuevas restricciones para operar dólares, el martes por la tarde al cierre de los negocios financieros. partieron la semana en dos y ayudaron a revertir una acuciante caída de reservas del Banco Central.

La BCRA acumuló entre miércoles y jueves compras netas por unos USD 170 millones, en las que aspiró uno de cada cuatro dólares ofertados en el mercado interbancario, a partir de nuevas restricciones para la demanda de importadores.

El ajuste de los controles cambiarios para acceder a divisas en el mercado mayorista -sobre el adelanto de importaciones- y también en la Bolsa -donde la entidad debió intervenir menos para contener las cotizaciones-, también habilitó una recuperación en las reservas internacionales, que al finalizar la semana en USD 42.847 millones, crecieron en USD 129 millones en dos días.

De esta forma, los activos brutos del BCRA terminaron la semana al mismo nivel del viernes 1 y compensaron la baja de lunes y martes. En el mismo sentido, la autoridad monetaria consiguió finalizar las cuatro ruedas operativas de la semana corta con un saldo a favor de USD 15 millones por su participación mayorista.

“Con este resultado, las ventas oficiales en los primeros días de octubre se redujeron a menos de USD 50 millones”, aportó Gustavo Quintana, operador de PR Corredores de Cambio.

Hay que recordar que en el mes de septiembre se registraron ventas netas por USD 957 millones, en el primer registro negativo para la intervención oficial en el mercado desde octubre del año pasado. En el transcurso de 2021, la entidad emisora sostiene un saldo a favor por sus intervenciones de unos 6.200 millones de dólares.

La clave de la mejora de las reservas y las compras netas del Central estuvo en el anuncio del martes, cuando el organismo modificó el mecanismo por el cual se realizan los pagos anticipados de algunas importaciones, los que durante octubre se deberán cursar a partir del despacho a plaza de los bienes.

“La medida dispuesta por el BCRA sólo aplica en los casos en que se estén realizando importaciones por mayor valor del que se ha ingresado, por lo que afecta a 13% de las mismas. La medida estará vigente hasta el 31 de octubre y busca equilibrar los pagos con los bienes ingresados al país. El BCRA detectó que se vienen registrando desde el mes de junio pagos por un valor superior al despacho de mercadería a plaza”, indicaron desde la autoridad monetaria.

Fuente: BCRA

Según aclaran oficialmente, las medidas se aplicaron con énfasis de una mejor administración del mercado de cambios, menor volatilidad financiera y contención de los flujos financieros sobre la economía real, en el mercado de la política económica actual.

Hacia fin de año, y con las elecciones legislativas del 14 de noviembre de por medio, las reservas del Central continuarán bajo presión: restan pagar al FMI casi USD 400 millones en intereses en noviembre, y otros USD 1.880 millones el próximo 22 de diciembre, en el caso de que el Gobierno no alcance antes a cerrar un nuevo programa de financiamiento con el organismo multilateral.

Un pronto acuerdo con el FMI ayudará a descomprimir la presión sobre las reservas, dados los abultados vencimientos en el corto plazo

El economista Emmanuel Álvarez Agis, de la Consultora PxQ, afirmó que un acuerdo con el FMI debería contemplar nuevos desembolsos, para evitar una mayor emisión monetaria. “La única forma de firmar un acuerdo donde el Fondo no nos pida emitir una cantidad de pesos. Si el Fondo no quiere poner financiamiento neto, la única es emitir esa plata”, consideró el ex viceministro de Economía de Áxel Kicillof. “Emitir esa plata es como aumentar en un 60-70% anual la base monetaria, y si pasa eso el mercado se va corriendo”, estimó Álvarez Agis.

Estabilidad cambiaria

En lo inmediato, las nuevas restricciones sobre los dólares negociados en la Bolsa no tuvieron efecto sobre los precios, aunque sí recortaron los volúmenes.

El dólar libre terminó ofrecido este jueves a $184,50 para la venta, con un retroceso de $1,50 en las emana. Y en 2021 redujo su ascenso a 18,50 pesos o un 11,1 por ciento.

En la plaza mayorista, donde interviene el Banco Central con operaciones de regulación de liquidez, el billete ascendió escasos 15 centavos en cuatro ruedas operativas, unos 15 centavos, la corrección semanal más baja del año en curso, para finalizar ofrecido a $98,94, con una brecha cambiaria de 86,5% respecto del dólar libre.

“A nivel cambiario, el saldo positivo con el que debutaron las nuevas medidas fue tomado entre pinzas por los operadores ya que suele ser habitual una menor operatoria inicial mientras se acomodan los agentes bursátiles, por lo cual el saldo de intervenciones -que debería ser de menores presiones a corto plazo- continuará siendo monitoreado a diario”, explicó Gustavo Ber, economista del Estudio Ber.

Las cotizaciones bursátiles que no son intervenidas por la compraventa de bonos de organismos públicos cedieron desde sus máximos de la semana pasada, a $187,72 para el dólar Senebi (desde los $190,15 del 1 de octubre), mientras que la paridad implícita en acciones quedó en $191,60, desde los $194,40 de la semana anterior.

En tanto, el índice S&P Merval de la Bolsa de Buenos Aires resistió la incertidumbre desatada por el ajuste de los controles de cambio. El referente de acciones líderes perdió un marginal 0,1% semanal, a 77.553 puntos. Pero medido en dólares subió un 1,4%, justamente por el descenso del dólar implícito en acciones y ADR.

El S&P Merval sostiene una ganancia en pesos de 51,4% en 2021, que se ajusta al 10,9% cuando se la estima en dólares “contado con liqui”.

También fue una semana de recuperación para la deuda soberana. Según la referencia de los bonos Globales en dólares, la suba promedió el 0,5%, con un riesgo país de JP Morgan que retrocedió cerca de 10 unidades para la Argentina, todavía en la zona de los 1.600 puntos básicos.

