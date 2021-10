Volvieron los llamados: el BCRA logró paralizar al mercado hablando con bancos y operadores y con la ayuda del fin de semana XL

Vista general de la fachada del edificio del Banco Central (EFE/Cristina Terceiro/Archivo)

Con distintos argumentos, la historia se repitió y tuvo el mismo final: escasos negocios y precios no representativos. La Comisión Nacional de Valores influyó a través de algunos llamados puntuales. Junto a los operadores, los bancos optaron por hacer la menor cantidad de operaciones posibles. “Ellos saben que los primeros días hay que hacer buena letra y están acomodándose a las circunstancias. Cuando todo esté más calmo volverán a operar con volumen”, señaló un veterano operador que vivió varias regulaciones por situaciones acuciantes del Banco Central. “En los primeros días salen con los tapones de punta para mostrar quien manda”, agregó.

Por eso, operadores y grandes inversores se retiraron temprano del mercado para aprovechar el final de semana largo que fue una ayuda para las intenciones del Banco Central porque los compradores de dólares MEP deben agregarlo al parking de 24 horas y la carga financiera aumenta.

Por esa razón en el Senebi, la plaza más representativa y libre donde las grandes manos operan individualmente con sus operadores sin que aparezcan los precios en las pantallas, el contado con liquidación con escasos negocios bajó $1 a 191 pesos.

En la plaza del GD30 que también es libre y no tiene cupos y es la que eligen los que quieren comprar o montos importantes de dólar MEP, la divisa subió $2 a 182 pero con negocios por apenas USD 2 millones.

De esta manera, se abarató el precio del cable (operación para colocar dólares MEP en el exterior) a 5%. La semana pasada había llegado a 8,5%. La brecha entre ambos dólares -MEP y contado con liquidación- puede achicarse más en estos primeros tiempos.

En la plaza oficial donde se opera el AL30D el Central intervino con USD 10 millones para lograr que el MEP cerrara en $176,45 (+12 centavos). El contado con liquidación bajó en la misma proporción a $176,55 con negocios por tan solo USD 1 millón.

Hasta que los operadores y bancos comiencen a soltar las amarras, los precios y las brechas se mantendrán más o menos estables. De hecho, la suba del MEP en los mercados libres se debió a la escasa oferta. Había pocas manos privadas en el mercado, el único comprador y vendedor era la mesa de dinero del Banco Central por esto todo el sistema giró a su alrededor. Los precios reales siguen sin aparecer.

El primer objetivo, el de achicar las operaciones con contado con liquidación lo consiguió ayudado por un fin de semana largo. El Banco Central seguirá sometido a pruebas durante toda la semana que viene y tal vez en la segunda quincena el mercado le muestre su cara real por la proximidad de las elecciones que logrará que los temores queden de lado para tratar de cubrirse de toda contingencia.

En la plaza mayorista, donde el dólar subió 2 centavos a $98,95, el Banco Central cosechó los logros de restringirles dólares a los importadores y compró USD 70 millones. En dos días, a costa de sacrificar a una de las partes del comercio exterior, compró USD 170 millones.

Pero en el Central saben que esta ganancia que les permitió aumentar sus reservas en USD 58 millones a 42.847 millones, tiene su costo. El desabastecimiento se va generalizando y atrás viene la suba de precios como ocurre con los neumáticos, pelotas de tenis, repuestos de autos y otros materiales. La escasez de producto comienza en los sectores menos esenciales, pero pronto se trasladará al resto de los productos.

Hasta que los operadores y bancos comiencen a soltar las amarras, los precios y las brechas se mantendrán más o menos estables

El cepo logró calmar al dólar, pero no pudo impedir que los empresarios cuiden sus stocks porque no saben cuándo volverán a importar. En medio de esta licuadora de tipos de cambio, se ven carteles en supermercados chinos y comercios, anunciando el precio al que toman el dólar para las compras de sus productos. En realidad, son pocos los clientes -por no decir inexistentes-los que pagan en dólar. Pero los carteles encubren un comercio del “blue”. Las cifras que ofrecían algunos negocios ayer, era ridícula: $175, mientras que en las cuevas descendió $1 a $184,50 y no había operaciones.

Pero no faltaron historias relacionadas con el presente. Un automovilista señaló que un repuesto para el auto se lo cobraron exageradamente caro. Cuando preguntó la razón del aumento, le explicaron que ellos tomaban un dólar equivalente a $ 210 porque no sabían cuándo podrían reponer el producto que acababan de venderle.

La Bolsa siguió operando bajo el cepo, pero con cautela. El monto de negocios fue de apenas $710 millones y el S&P Merval, el índice de las acciones líderes quedó casi neutro con un avance de 0,14%. En el mejor momento de la rueda, unos minutos después del mediodía, el indicador llegó a estar 1,24% arriba pero no resistió demasiado tiempo. Los vendedores, que esperaban su oportunidad para salir del mercado de riesgo, comenzaron a aparecer. El recorte de ganancias fue importante y se llevó casi todo el aumento inicial. Pampa Energía (+2,96%) fue la acción de mejor comportamiento. La contracara estuvo en Ternium que perdió 1,85%.

Fuente: Rava

Los ADR’s -certificados de tenencia de acciones que cotizan en la Bolsa de Nueva York- aumentaron el monto de negocios a $3.858 millones porque no saben que puede pasar con estas operaciones en la Argentina. La tenencia de ADR’s es lo más parecido a tener dólares libres.

Las alzas superaron al mercado en esta plaza donde lo mejor pasó por los certificados de Corporación América (+4,11%).

Los bonos argentinos en el exterior tuvieron más demanda y aumentaron 0,50% en promedio. De esta manera, el riesgo país bajó 8 unidades a 1.583 puntos básicos.

El martes no hay que esperar grandes novedades. Los operadores y los bancos, tratarán de comprar y vender lo menos posible los activos relacionados con el dólar

Entre los títulos en pesos, sobresalió la suba de los bonos dollar linked que alcanzó hasta 1%. Estos bonos ajustan por la evolución del dólar oficial y superaron en demanda y mejora de precios a los bonos que ajustan por el CER.

El largo fin de semana prolonga las dudas sobre cuánto durará la eficacia del nuevo cepo ¿El Gobierno priorizará las divisas al desabastecimiento en momentos en que necesita ganar votos? La inflación de setiembre, que se estima cerca del 3%, borró la ilusión de que se prolongara la desaceleración de agosto cuando los precios al consumidor subieron 2,5%.

El martes no hay que esperar grandes novedades. Los operadores y los bancos, tratarán de comprar y vender lo menos posible los activos relacionados con el dólar. Hasta las operaciones con criptomonedas están restringidas.

