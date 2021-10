¿Peligra el dominio del dólar en los mercados globales?: la Reserva Federal advirtió que el crecimiento de las criptomonedas podría amenazarlo

Los especialistas citaron las preferencias cambiantes de los consumidores y los inversores, al tiempo que indicaron que los nuevos productos podrían cambiar el equilibrio de los costos y beneficios percibidos REUTERS/Dado Ruvic

El papel dominante del dólar estadounidense en los mercados globales debería continuar, pero el rápido aumento de las criptomonedas podría amenazar ese estado, reveló un nuevo documento de la Reserva Federal (Fed) de ese país , según informó el portal de noticias Business Insider.

Las monedas digitales privadas, como Bitcoin (BTC) y Ether (ETH), así como las respaldadas por el gobierno de los Estados Unidos, pueden reducir la dependencia del dólar estadounidense, escribieron los economistas de la Fed (el banco central de EEUU) Carol Bertaut, Bastian von Beschwitz y Stephanie Curcuru en su artículo, The International Role of the Dólar estadounidense.

En el documento, los especialistas citaron las preferencias cambiantes de los consumidores y los inversores, al tiempo que indicaron que los nuevos productos podrían cambiar el equilibrio de los costos y beneficios percibidos.

El documento de investigación se produce cuando se espera que la Fed publique pronto un informe por separado muy esperado sobre si Estados Unidos debería emitir moneda digital del banco central

“Dicho esto, es poco probable que la tecnología por sí sola pueda alterar el panorama lo suficiente como para contrarrestar por completo las antiguas razones por las que el dólar ha sido dominante”, agregó el informe.

El documento de investigación se produce cuando se espera que la Fed publique pronto un informe por separado muy esperado sobre si Estados Unidos debería emitir moneda digital del banco central.

Pero los funcionarios clave de la Reserva Federal de dicho país están en desacuerdo. Si bien el presidente de la Fed, Jerome Powell, expresó cierta apertura hacia las Central Bank Digital Currency (dinero electrónico emitido por algún banco central), otros funcionarios de la Fed, como el vicepresidente Randal Quarles, se mostraron más escépticos.

Las monedas digitales privadas, como Bitcoin (BTC) y Ether (ETH), así como las respaldadas por el gobierno de los Estados Unidos, pueden reducir la dependencia del dólar estadounidense

En julio, Quarles dijo que si bien el interés público en un dólar digital alcanzó un “punto álgido”, el dólar estadounidense ya está altamente digitalizado.

Además de las monedas digitales, el documento de investigación de los economistas de la Fed destacó otros dos desafíos a corto plazo que pueden afectar el estatus internacional del dólar estadounidense.

Uno es la continua integración de Europa, una gran economía con instituciones sólidas y libre comercio, dijeron. En particular, los economistas señalaron la decisión de la Unión Europea de emitir una deuda respaldada conjuntamente durante el apogeo de la pandemia.

Según la Fed, el euro podría volverse más atractivo como moneda de reserva REUTERS/Dado Ruvic/

“Si la integración fiscal progresa y se desarrolla un gran mercado líquido para los bonos de la UE, el euro podría volverse más atractivo como moneda de reserva”, dijeron. “Esta integración podría acelerarse potencialmente mediante mejoras en la infraestructura del mercado de deuda soberana de la UE y la introducción de un euro digital”, añadieron.

En otro orden, la publicación indicó que de acuerdo al informe de la Fed, otro posible riesgo es el crecimiento acelerado de China, una nación cuyo PIB se espera que supere al de Estados Unidos en términos nominales para 2023.

Sin embargo, los economistas de la Fed son optimistas y consideran que el dólar estadounidense seguirá siendo atractivo.

“En ausencia de cambios políticos o económicos a gran escala que dañen el valor del dólar estadounidense como depósito de valor o medio de cambio ... el dólar probablemente seguirá siendo la moneda internacional dominante en el mundo en el futuro previsible”, concluyeron.

SEGUIR LEYENDO: