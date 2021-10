Más de 2.000 mujeres trabajan en la construcción y el sector recuperó 74.000 puestos que había perdido por la pandemia

Los empresarios del sector siguieron con gran atención cada exposición, actualmente, del universo de obras en ejecución, el 70% son del ámbito privado y 30% corresponden a lo público

Ante la reanudación de obras postergadas por el efecto pandemia, y luego de aprobarse los trabajos por parte de los municipios, se recuperaron 74.000 puestos del ámbito de la construcción. Y el sector ya suma 2.000 mujeres, una cifra que es comparativamente baja pero que da una pauta de cambios en una industria en la que históricamente predominaron los varones.

Así lo confirmó a Infobae Iván Szczech, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), durante la Convención Anual realizada en la Sociedad Rural Argentina. “Volvimos a los números de pre-pandemia. Ahora tenemos 345.000 trabajadores registrados y hay mucho camino por recorrer”, dijo.

“Volvimos a los números de pre pandemia. Ahora tenemos 345.000 trabajadores registrados y hay mucho camino por recorrer” (Szczech)

Del actual universo de obras en ejecución, el 70% pertenecen al ámbito privado y el 30% son del área pública. Camarco trabajó en varias propuestas, en algunos casos para acercarse a las nuevas tendencias, potenciando incluso a startups sectoriales que vienen en expansión, como apoyar el lugar protagónico de la mujer.

En el cierre del evento, junto a Szczech y el presidente de la Nación, Alberto Fernández, posaron dos trabadores de la construcción: Leandro Chavarría y Vanina López

Se estima que más de 2.000 mujeres trabajan en obras, gracias a los avances tecnológicos. Szczech, puntualizó que “debemos adaptarnos, sino la realidad nos va a atravesar y fallaremos. Para ello hay un área llamada Camarco Equidad, como también el área Joven, en donde hay una gran conexión con la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra), en todos los casos estamos llevando adelante acciones para promover el empleo para poder crecer”.

En general, realizan labores de instalaciones, usan maquinarias de carga y descarga de materiales y están a cargo de las terminaciones. Además, trabajo de topografía y mediciones de obras. “Están avanzando en su presencia como nunca antes en la historia”, destacaron en el sector.

También hay un claro avance de la construcción en seco, donde por ejemplo, el sistema steel frame aplica para los créditos que se otorgan para poder edificar la vivienda u oficina con este formato.

El tema ambiental no se descuidó en el evento. “Cada vez hay que pensar más en obras que aborden lo sustentable y no descuidar el tema ambiental. Debemos tener responsabilidad como constructores y cuidar recursos, hay varias provincias con problemas hídricos por las bajantes de ríos y arroyos, por eso tratamos de capacitar permanentemente a todos los integrantes de la cadena de nuestra industria”, añadió el titular de la entidad.

Giusti, del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción porteño

Ricardo Griot, presidente de la comisión de desarrolladores de la Camarco, comentó a Infobae que “es necesario activar el mercado, el inversor está esperando que culmine la pandemia y aún hay cierta cautela. Es una buena oportunidad para quien dispone de ahorros. La construcción demostró fortalezas, y claramente tendrá un resultado positivo”.

Dentro de los constructores sostienen que el problema está en la demanda, y que deben generarse créditos que apalanquen la compra de viviendas como oficinas, y que en algún momento volverán a ser ocupadas, argumentan.

“Mi consejo es que es una buena oportunidad para quien dispone de ahorros, y que mire bien donde lo va a destinar, la construcción demostró fortalezas, y claramente tendrá un resultado positivo” (Griot)

Santiago Tarasido, de la constructora Criba, que lleva adelante 14 obras entre propiedades, espacios corporativos y hospitalarios sostuvo que “la única manera de crecer es volviendo a encontrarnos, y necesitamos que los mensajes que se escucharon en la convención se transformen en realidad. Al sector privado le faltan reglas más previsibles para poder generar mayores ventas, e ir en busca de soluciones para la demanda, que son finalmente quienes dinamizan el mercado y el empleo, algo vital para que la Argentina evolucione”.

Números y otras opiniones

En el presente año la inversión pública del presupuesto nacional ascendió a un 2,2 % del PBI, se duplicó lo invertido en 2019 y 2020 y para el año que viene el Proyecto de Presupuesto elevado al Congreso estipula un 2,4% del PBI. Algo que celebraron los miembros de la Camarco.

Otra temática durante el encuentro fue la inversión en infraestructura y su impacto en el desarrollo productivo. En ese marco, Gabriel Katopodis, ministro de Obras Públicas de la Nación, dijo que “la Argentina necesita conectividad e integrarse. Cuando llegamos como Gobierno había sólo 116 obras activas, con empresas a punto de quebrar. El Estado le debía a las empresas 35.000 millones de pesos. Debemos garantizar que la obra pública sea transparente”.

Desde el lado de quienes edifican obra pública, no poseen deudas en pagos o atrasos. En este momento, entre las que se iniciaron y las que comenzaron en los últimos tres meses, hay más de 2.200 obras en ejecución en distintas partes del país.

Julio Cesar Crivelli, quien fue presidente de la entidad brindó detalles sobre el Consejo de Políticas de Infraestructura. Y expuso que la Argentina necesita claramente un plan amplio que busque el progreso inclusivo.

Julio Crivelli, ex presidente de Camarco

Por su parte, Daniel Funes de Rioja, de la Unión Industrial Argentina, se refirió a mejorar la educación, en un trabajo conjunto con los sindicatos y destacó: “Queremos tecnología para desarrollarla y personas capacitadas para trabajar en ella en favor de la industria”.

En tanto, que Gerardo Martínez, de la Uocra consideró que “los sindicatos no pueden hacerse los distraídos ante las necesidades de las familias trabajadoras. Debemos tener una mirada más integral. No le tenemos miedo al proceso evolutivo, nuestro sindicato tiene que asumir una responsabilidad en cuanto a la educación, para que no esté desconectada con el mercado de trabajo”.

Finalmente, en Buenos Aires, la construcción genera el 5,2 % del Producto Bruto Geográfico (PBG) de la ciudad.

José Luis Giusti, ministro de Desarrollo Económico y Producción porteño, destacó que, “el desarrollo de la obra pública y del sector de la construcción han sido prioridades centrales en la gestión. Representa uno de los sectores que por su dinamismo y crecimiento tiene una relación directa con la demanda de puestos laborales en otros rubros, por este motivo es que seguimos apoyando y potenciando uno de los sectores estratégicos más importantes de la Ciudad”.

SEGUIR LEYENDO: