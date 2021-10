Hackearon Twitch: la plataforma online de transmisión de juegos sufrió un ataque masivo y están comprometidos datos de los usuarios

Piratas informáticos roban y divulgan información confidencial de Twitch

Twitch, la principal plataforma de transmisión de juegos online, perteneciente a Amazon, sufrió un hackeo masivo de datos. La magnitud de este ataque pirata sería tal que se afectó todo el sitio, desde el código fuente hasta los comentarios, los pagos individuales de los streamers, las contraseñas cifradas e incluso los detalles de competidores, como Steam.

Se cree que la filtración de los datos fue hecha para “fomentar más interrupciones y competencia en el espacio de transmisión de video en línea”. Twitch confirmó la violación de datos y aseguró que está “trabajando con urgencia para comprender el alcance de esto”.

La fuga incluye lo siguiente:

- 3 años de detalles sobre los pagos de los creadores en Twitch.

- La totalidad de twitch.tv, “con un historial de que se remonta a sus inicios”.

- Código fuente para los clientes de Twitch para dispositivos móviles, computadoras de escritorio y consolas de videojuegos.

- Código relacionado con SDK patentados y servicios de AWS internos.

- Datos sobre otras propiedades de Twitch como IGDB y CurseForge.

- Herramientas de seguridad interna.

El hacker publicó un archivo torrent con aproximadamente 125 GB de información del sitio web en un foro de 4chan. Allí es donde se supo parte de la información compartida, entre la que se destacan contraseñas de los usuarios (aunque estarían cifradas), según reportó un usuario a través de Twitter la mañana de este miércoles 6 de octubre.

Twitch fue hackeada

La filtración no parece incluir información sobre la contraseña (que no esté cifrada) o la dirección de los usuarios de Twitch, pero eso no significa que esta información no se haya obtenido como parte de esta violación. De hecho, el filtrador parece haberse centrado en compartir las herramientas e información de la propia empresa de Twitch, en lugar de un código que incluiría cuentas personales.

Si bien Twitch ha confirmado una violación de datos, aún no está claro exactamente cuántos datos se han robado. Posiblemente lo más seguro para los usuarios hoy en día sea cambiar su contraseña de Twitch y habilitar la autenticación de dos factores en su cuenta si aún no lo ha hecho.

Entre los datos sobre pagos a streamers de la plataforma, se destacan los del español Ibai, conocido en el mundo por haber logrado establecerse como uno de los creadores de contenido más relevantes, y ser amigo de algunos de los futbolistas más importantes del mundo, como el astro argentino Lionel Messi, o el brasilero Neymar. Incluso, el streamer español es socio de este Gerard Piqué en la compra de derechos para retransmitir competiciones como la Copa América. Según los datos filtrados, el streamer generó más de 164 mil dólares el último mes.

Sin embargo, no es el streamer que más dinero genera en la plataforma, ya que en septiembre, XQC, un streamer canadiense generó más de 752 mil dólares. Seguido por Summit1g con 362 mil, y luego Tyler1 con 213 mil dólares generados el mes pasado. En el cuarto lugar se encuentra Ibai, y quinto Otzdarva, otro streamer español, generó alrededor de 61 mil dólares.

A pesar de todo, estos datos parecen no ser cien por ciento verídicos, ya que algunos streamers en la lista dijeron que esos datos no eran reales. “Como uno de los streamers en esta lista, no. Ojalá estuviera ganando tanto, pero incluso sumando todas mis revoluciones de contracción de los últimos 3 años, es menos de la mitad de lo que aparece en la lista. Incluso si incluye el corte de Twitch, no cuadra, porque tengo un trato decente (70/20/10) con Twitch” dijo el streamer Rimmy a través de su cuenta de Twitter.

