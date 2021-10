Cuáles son las dos criptomonedas que unen su energía para tratar de competir con el Bitcoin

FILE PHOTO: Representations of cryptocurrencies Bitcoin, Ethereum, DogeCoin, Ripple, Litecoin are placed on PC motherboard in this illustration taken, June 29, 2021. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Billy Markus, cofundador de Dogecoin (DOGE), la criptomoneda meme más grande del mundo, explicó que un puente entre Ethereum, la segunda criptomoneda dominante después de Bitcoin, y la red DOGE reforzaría el ecosistema de Dogecoin.

Markus también dijo que los mercados de tokens no fungibles (NFT) “también ayudarían a Dogecoin”.

Un puente es una conexión a través del algoritmo, lo que conecta son las redes; en este caso, se podría utilizar DOGE en la red de Ethereum y viceversa; ya existen redes que conectan diferentes blockchains, como Polkadot, lanzada en mayo del 2020 y que ya comenzó a establecerse como una cadena de la próxima generación conocida como criptos 3.0, con USD 14.000 millones de capitalización total.

El popular criptoactivo dogecoin (DOGE), criptomoneda principalmente impulsada por el fundador y actual director de Tesla, Elon Musk, ha generado rendimientos de casi 8500 por ciento durante los últimos 12 meses, y alcanzó un máximo de 0,731 dólares por unidad el 8 de mayo de 2021. Sin embargo, ha bajado un 72 por ciento desde ese máximo histórico y más de un 25 por ciento durante el mes pasado. A pesar de todo esto, fue una de las criptomonedas más importantes en la corrida alcista de principios de año, llegando a generar casi 16 mil por ciento de rendimiento en tan solo 4 meses.

Actualmente, Dogecoin es la décima criptomoneda más grande del mundo, con una capitalización total de mercado superior a los 28 mil millones de dólares y un precio de 0,214 dólares por unidad a las 13, hora argentina.

Elon Musk ha apoyado en forma reiterada el desarrollo del Dogecoin

Sin embargo, es considerada una sheetcoin o criptomoneda meme, es decir, que no debería tener ningún valor. Aun así, logró escalar al top de las criptos mundiales gracias al gran apoyo recibido principalmente por Elon Musk, quien parece apreciar mucho las criptomonedas de memes de perros, ya que usualmente tuitea sobre ellas, y hace disparar sus precios. El multimillonario CEO de Space X y Tesla, ha provocado enormes subas en monedas como Shiba Inu, Floki, Baby Dog, y su favorita aparentemente, Dogecoin.

Mientras que otro cofundador de Dogecoin, llamado Jackson Palmer, criticó el mundo de las criptomonedas y dijo que estaba administrado por “cárteles poderosos”, Billy Markus habla sobre las criptomonedas de manera positiva.

Markus tuiteó sobre la red de cifrado basada en memes que ayudó a crear y discutió cómo se podría ayudar al proyecto agregando dos cosas: “Dos cosas que creo que ayudarían a Dogecoin: La finalización del puente DOGE↔ ETH , y las plataformas de tokens no fungibles (NFT) por ejemplo, Opensea, que permiten que el token DOGE- ETH se use para compras”, y agregó:” La compra de NFT tiene [en] una gran demanda con las criptomonedas. Permitir la compra de NFT por parte de DOGE aumenta enormemente su utilidad.”

Vitalik Buterin, co-fundador de Ethereum

La idea de Markus sigue las sugerencias del cofundador de Ethereum, Vitalik Buterin, durante la primera semana de septiembre, quien dijo en aquel momento: “Personalmente, espero que Doge pueda cambiar a Proof of Stake (un tipo de algoritmo) pronto, tal vez usando el código Ethereum”, y añadió: “También espero que no cancelen la emisión anual de Proof of Work (otro algoritmo) de 5b / año, sino que la pongan en algún tipo de Organización autónoma descentralizada (DAO) que financie bienes públicos globales. Encajaría bien con el espíritu sano y no codicioso de Dogecoin “.

Mientras tanto, a muchos inversores de comunidades de Twitter y Reddit, les gustó el concepto de Markus de un puente ETH-DOGE y una utilidad NFT. “DUX(un software) siendo implementado en el ecosistema NFT sería un gran beneficio para la comunidad”, una persona dijo en respuesta al tweet del co-creador de Dogecoin.

Una cuenta de Twitter llamada “DogeX” tuiteó: “HEY Billy Markus, nuestro desarrollador de metaverso, habló con Steven Steele sobre esto la semana pasada. Estamos tratando de trabajar activamente con usted en este concepto mientras desarrollamos el ecosistema Doge X”.

Con todo esto, DOGE subió este viernes más de un 6 por ciento, y por primera vez luego de 3 semanas en caída libre, se puede ver una pequeña suba por parte de la más importante criptomoneda meme.

