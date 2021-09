El impacto de la falta de dólares y la inflación: Argentina es el país con más transacciones en criptomonedas de la región

Argentina, el país con mayor cantidad de transacciones en criptomonedas de la región

La Argentina es el país de Latinoamérica que más transacciones realiza con criptomonedas, y es el cuarto del mundo en el ranking de Chainalyisis y Atlantic.

Este informe señala que la Argentina tiene un nivel de transacciones de 48 millones de dólares, por la escasez de dólares y alta inflación en los últimos años.

A nivel global, Argentina ocupó el cuarto sitio en volumen de transacciones, por detrás de Estados Unidos, con 1,5 mil millones de dólares, mientras que China e India se encontraban por debajo con 198 y 64 millones de dólares respectivamente. Otros países de la región que se encuentran en el ranking son Brasil, Chile y México, los cuales tuvieron operaciones por 25, 24 y 23 millones de dólares, respectivamente.

Argentina mostró operaciones en proporción al 12 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI), mientras que en países desarrollados no excedió el 7 por ciento. Otro aspecto que impulsa las transacciones cripto es la depreciación de la moneda local, así como los límites a la compra de dólares con precio oficial.

El vocero de BuenBit, Emiliano Limia, dijo al respecto: “Las criptomonedas son una herramienta con muchísimo potencial, porque vivimos en una región que padece a diario flagelos como la alta inflación, devaluaciones, altos costos transaccionales y falta de herramientas de ahorro e inversión”.

“Las criptomonedas y las Finanzas Descentralizadas (DeFi) contienen elementos de respuesta muy potentes a cada una de esas problemáticas. Y en gran parte por ese motivo es que particularmente en Argentina tenemos una de las comunidades cripto de mayor envergadura del mundo”.

La adopción de criptomonedas en la Argentina no pasa desapercibida, ya que los intercambios de criptomonedas constantemente informan sobre nuevas funcionalidades cripto, junto con el ecosistema cadenas de bloques y de tokens no fungibles (NFT), quienes informan sobre avances y proyectos en favor del bienestar social.

El informe de Atlantic también expone que el auge del ecosistema cripto y blockchain se debe a las empresas FinTech en América Latina, las cuales dan nota diariamente por sus rondas de financiamiento, junto a que la actividad se incrementó 487 por ciento en el último año.

El pasado mes de agosto, el presidente Alberto Fernández, señaló que “hay que acostumbrarse” y “aprovechar lo bueno” de las criptomonedas ya que podrían ser utilizadas para combatir el aumento de la inflación.

Esta es otra prueba de cómo Argentina cada vez avanza más con la adopción de las nuevas tecnologías. Gracias a atletas olímpicos como Germán Chiaraviglio, u otros deportistas de alto rendimiento como el basquetbolista Luis Scola, o el ex futbolista Javier ‘El Pupi’ Zanetti, o incluso el astro argentino Lionel Messi, que han lanzado sus propios tokens no fungibles y le han dado más visibilidad al mundo de las cadenas de bloques, dando así más visibilidad y exposición para los argentinos. Sin embargo, no son los únicos, ya que en estas últimas elecciones PASO varios partidos han lanzado sus propios NFT, siendo el del candidato a diputado, Javier Milei, el que más reconocimiento obtuvo, vendiéndose por 3,8 ETH, el equivalente a más de 11 mil dólares actualmente.

Y, a su vez, también hay clubes incursionando en este nuevo mundo. Por ejemplo, el pasado mes de agosto, el Club Atlético Banfield lanzó en conjunto con Stredium, una colección NFT de tres piezas en OpenSea como parte de una iniciativa del equipo en el marco del 125 aniversario del club. Y clubes pequeños como Leandro N. Alem o Deportivo Español han comenzado a pagar los sueldos de sus jugadores con criptomonedas. Si bien no han lanzado tokens no fungibles como tal, sí han decidido ingresar a las cadenas de bloques de otra manera.

Y todo esto sin contar los negocios que han comenzado a aceptar pagos con criptomonedas, que van desde neumáticos, hasta MercadoLibre aceptando compraventas de inmuebles con Bitcoin, o sitios webs de venta de artículos electrónicos como periféricos para computadores que aceptan pago con USDT, la criptomoneda estable más grande.

