En medio de la estrategia oficial post PASO, Moroni admitió que “la gente nos pide trabajo, no asistencia”

Moroni aseguró que el paquete que anunció el Gobierno “no es electoralista”

El ministro de Trabajo Claudio Moroni aseguró que las medidas económicas que el Gobierno anunció esta semana luego de la derrota del oficialismo en las PASO, como el incremento en el salario mínimo y la suba en el mínimo no imponible de Ganancias “no son electoralistas”, y admitió que de todas formas “la gente nos pide trabajo, no asistencia”.

En una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno tras reunirse con el presidente Alberto Fernández, el jefe de la cartera laboral detalló los alcances de la modificación en el piso de tributación para el impuesto a las Ganancias para los empleados en relación de dependencia.

En ese sentido, remarcó que el objetivo del Gobierno es “mantener una población gravada por el Impuesto a las Ganancias cercano al 10 por ciento de los asalariados”, que “representan entre el 25% y 26% de la masa salarial total”, al explicar la suba a 175.000 pesos del piso de tributación y que exime de pagarlo a 1.267.000 empleados.

La medida “entra en vigencia a partir de septiembre, no es retroactivo” aclaró que “aquellas empresas que ya hicieron las liquidaciones, las retenciones, las cifras serán devueltas por la AFIP”. Además, el ministro explicó que el aguinaldo o Sueldo Anual Complementario de diciembre no estará alcanzado por el Impuesto a las Ganancias para aquellos trabajadores “cuyo salario promedio en el segundo semestre sea inferior a $ 175.000″.

“No nos engañemos: la gente nos pide trabajo, no asistencia. Tenemos que responder a las demandas de la gente” (Moroni)

Entre los fundamentos, Moroni señaló que “con el avance de los salarios el universo de asalariados de cuarta categoría que pagaba el tributo era mayor”, del orden “del 20%”, y refirió que “la idea del gobierno, a través de la facultad que tiene el Poder Ejecutivo, es mantener una población gravada cercana al 10%”.

“Hay que entender el concepto de que paga el 10% de asalariados de mayor salario, que es un 25% o 26% de la masa salarial total”, expresó Moroni, lo que consideró “una solución justa” para que “ya no alcance ese 20 por ciento”, agregó. “No queremos más que eso”, puntualizó respecto a ese 10% de asalariados que pagan, “pero tampoco menos que eso”, completó Moroni.

Asistencialismo, salario mínimo y elecciones

Consultado sobre la oportunidad en la que se tomaron las últimas decisiones económicas como el aumento adicional para el piso de remuneraciones y el reajuste de Ganancias, Moroni aseguró que “ninguna de estas medidas es electoralista”.

Respecto del salario mínimo, admitió que “venía muy retrasado y se está haciendo crecer por arriba de la inflación”, explicó. “Por supuesto que querríamos un salario mayor, pero lo hacemos crecer por encima de la inflación. Es el camino, no el resultado final al que aspiramos. Y no se puede comparar el salario mínimo con la canasta básica, que es para cuatro personas”, mencionó.

Respecto a la posibilidad de implementar un nuevo Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), Moroni aseguró que se trató de “una medida extraordinaria en un momento en el que no se veía ni una bicicleta en la calle, había un sector muy grande que no podía trabajar. Hoy tenemos prácticamente restricciones casi inexistentes. No es necesaria una asistencia extraordinaria, sí puede ser algo más focalizado, es algo que se va a analizar”, añadió el ministro.

Por otra parte, consultado sobre si el Poder Ejecutivo prepara algún anuncio que generalice la compatibilidad entre los planes sociales y el trabajo formal, el funcionario dijo que “este Gobierno como buen gobierno peronista no cree que los sistemas asistenciales reemplacen al trabajo. Veníamos de 2 años de recesión y llegó un año peor año por la pandemia”, aseguró.

Claudio Moroni se reunió con Alberto Fernández para analizar el impacto del aumento del mínimo de Ganancias

Y si bien mencionó el último anuncio al respecto para los trabajadores de la zafra -que quedaban excluidos de los programas de asistencia social a pesar si eran registrados en ese empleo, que dura solo algunas semanas-, Moroni dijo que “no hay una medida global general rápida” sino que se analizará “sector por sector” y que estará en análisis del Ministerio de Desarrollo Social.

“En breve habrá anuncios sobre cómo incorporar a estos trabajadores. No creo que tengamos un vuelco rápido y total en meses, es una realidad que tiene mucho tiempo. Pero no nos engañemos: la gente nos pide trabajo, no asistencia. Tenemos que responder a las demandas de la gente”, reconoció.

Este jueves una declaración del ex ministro de salud bonaerense y candidato a diputado por el oficialismo Daniel Gollán levantó polémica y críticas de la oposición. “Con un poco más de platita en el bolsillo sería otra cosa”, aseguró Gollán.

Por último, Moroni rechazó el planteo de la oposición de modificar el sistema de indemnizaciones por despido. “Plantearlo no es solo cambiar una norma jurídica sino un esquema que a la Argentina le funcionó bien. De las series históricas que tenemos registro, la de mayor crecimiento del empleo fue entre 2007 y 2012 inclusive, y se hizo con estas normas”, concluyó.

