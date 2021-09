El fundador de Ethereum lanzó su propia colección de criptoactivos

Vitalik Buterin, creador de Ethereum (Getty)

Se lanzó un proyecto llamado “The Vitaliks”, que consiste en una colección de 6.969 tokens no fungibles (NFT) con la cara de Vitalik Buterin, el renombrado cofundador de la red Ethereum, la segunda criptomoneda más grande del mundo actualmente. Los NFT estarán listados en el mercado OpenSea, el marketplace de tokens no fungibles más grande del mundo, cada uno por un precio de 0,069 ETH, el equivalente a aproximadamente 213 dólares.

Un NFT es un tipo de criptoactivo digital que se basa en un contrato inteligente. Estos NFT representan algo único, ya sea una foto, un video, un sonido, etcétera. Y gracias al contrato inteligente, es posible saber principalmente si es original, y en segundo lugar, a quién le pertenece realmente, de este modo, no se pueden robar o falsificar de ninguna manera.

Vitalik Buterin es un escritor y programador ruso-canadiense, quien ha estado involucrado en la comunidad Bitcoin desde 2011, cofundando y escribiendo artículos para la revista Bitcoin. Pero se lo conoce principalmente como “el niño genio” detrás de Ethereum o también como el “padre del Ether”, la segunda plataforma de criptomoneda más grande y reconocida del mundo después de Bitcoin. Actualmente Ethereum tiene un valor de mercado total de 350 mil millones de dólares. Vitalik tiene sólo 27 años de edad.

Buterin lanzó Ethereum en 2015. El cofundador de Ethereum, conocido como el cerebro detrás de Ethereum, fue recientemente nombrado como una de las personas más influyentes de TIMES en 2021. “Sin embargo, lo que hace a Vitalik tan especial es que es un constructor”, escribió el cofundador de Reddit, Alexis Ohanian, para Time. “Nadie podría haber ideado todos los usos de Ethereum, pero fue necesaria la idea de una persona para comenzar”.

Vitalik Buterin, creador de Ethereum

Aunque los NFT del proyecto The Vitaliks están basados en el mismo rostro, cada uno tiene características distintas. Serán “exclusivos e individualmente raros”, y lo que más llamó la atención de los inversores, es que finalmente cofundador de Ethereum quedará “inmortalizado” a través de un NFT en la red que él mismo creó algunos años atrás. Esto está detallado por los desarrolladores de los tokens no fungibles, a través de su web.

También detallan que el proyecto no solo tendrá el lanzamiento de la colección de tokens no fungibles de Vitalik, sino que se plantean la idea de crear un “metaverso”, es decir, un mundo digital totalmente dedicado al cofundador de la segunda criptomoneda más grande.

En su “hoja de ruta”, donde se detallan los objetivos que hay, el proyecto también promete el lanzamiento de su propio marketplace, un token de gobernanza y su propia organización autónoma descentralizada (DAO). También harán airdrops masivos, es decir, regalarán tokens, y también realizarán sorteos cada vez que el equipo alcance un nuevo objetivo.

El equipo detrás del proyecto The Vitaliks, dijo en un comunicado: “El enfoque de esta colección es rendir homenaje a la creatividad y el éxito en la construcción de la comunidad que Vitalik ha brindado al ecosistema”.

Mientras tanto, la industria de los tokens no fungibles no para de crecer, y las personas más influyentes del mundo siguen sumándose a la ola. El astro argentino Lionel Messi, el basquetbolista Luis Scola, y hasta el candidato a diputado Javier Milei han lanzado sus propios tokens no fungibles a la venta. Este mercado ha crecido tanto en este año, que se está convirtiendo en uno de los más grandes. Es tanto así, que en las últimas 24 horas, los mercados de tokens no fungibles generaron más de 4 mil millones de dólares en ventas.

