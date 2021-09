El mercado entró en “modo pausa” a la espera de las próximas decisiones del Gobierno

EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT/Archivo

El mercado entró en modo pausa. Tienen dos incógnitas por delante: las medidas que se anunciarán el jueves y la licitación de bonos de la deuda en pesos. Por eso, los que tienen dólares no venden y los que tienen pesos no compran. De allí, la leve caída de la bolsa y de los bonos de la deuda en dólares. Todos los movimientos fueron moderados, hasta la leve suba de $ 1,50 del “blue” a $ 182,50.

“Hay gente que dice que el dólar va a estar por debajo de $ 180 y otros que pronto llega a $ 190, todavía sigue el mareo del resultado de las PASO” señaló un operador para graficar las dudas.

Lo cierto es que, a pesar de la tranquilidad del dólar, el Banco Central no puede dejar de intervenir para que no se escape el dólar MEP. Esta vez volcó bonos AL30D el equivalente a USD 24,6 millones, una cifra que no le es grata pero tampoco incómoda si se la compara con las intervenciones de las dos semanas anteriores. Con esta operación logró que el MEP y el contado con liquidación reduzcan sus alzas iniciales y terminen 40 centavos arriba en $ 171,50. En el mercado oficial los precios de los dólares financieros son casi similares.

En el Senebi, el mercado donde no aparece el Banco Central y las compras y ventas son directas sin que se publiquen los precios en pantalla, el contado con liquidación cerró igual que el día anterior en $ 177 al contado y $ 178,75 en operaciones a 48 horas. El MEP operó en esta plaza a $ 173,50 al contado y $ 175 a 48 horas.

En la plaza mayorista, donde el dólar subió 3 centavos a $ 98,22, el Banco Central compró USD 45 millones e hizo subir las reservas en 33 millones a 45.816 millones. La fuerte venta de dólares de la entidad en las ruedas anteriores se debió a la cancelación de REPO de los bancos, que tomaron bonos y dieron dólares. Vencida la operación, el Banco Central debió revenderles aquellos dólares que les compró, bonos mediante.

También intervino en el mercado de futuros cerca del cierre. En distintas posiciones colocó órdenes del mismo monto para desalentar cualquier idea de devaluación. De esta manera redujo el precio del dólar a fin de año a $ 107,80 (-0,50 centavos) y de enero a $ 112,73 (-0,60%). De esta manera la tasa, tomando estos dos plazos, se redujo a 55% anual. Hace una semana estaba en 65%.

Los bonos tuvieron una leve baja y el riesgo país subió 6 unidades a 1.496 puntos.

En la Bolsa, hay un recambio de jugadores que reemplazan a los que tomaron ganancias porque para ellos la apuesta era hasta las elecciones. Los negocios se redujeron 47% a $ 1.810 millones que parece un volumen irrisorio al lado de la euforia, pero duplica los montos normales previos a las PASO. El S&P Merval, el índice de las acciones líderes, perdió 1,34% después de ir ganando 0,45% en el mejor momento del día poco después de las 12.00. Los papeles más afectados fueron BBVA (-4,87%), Transportadora Gas del Sur (-4,33%) y Edenor (-3,13%).

Los ADR’s -certificados de tenencias de acciones que cotizan en las Bolsas de Nueva York- siguieron con negocios elevados. Esta vez operaron $ 3.554 millones. Los certificados argentinos no tuvieron una buena rueda. Las bajas más importantes fueron las de Edenor (-5,9%), Supervielle (-4,2%) y Transportadora Gas del Sur e IRSA (-3,4%).

Para hoy se espera otra rueda de vigilia. La clave estará en la licitación de bonos de mañana donde en el menú se incluyeron bonos LECER, que ajustan por el costo de vida y no hay títulos que ajusten por el tipo de cambio (dollar linked).

Cabe aclarar que los Lecer, a pesar de que la inflación de agosto dio 2,5%, subieron de precio porque se espera que, tras las medidas del jueves, la inflación renazca por la excesiva emisión de dinero que habrá hasta noviembre. El Tesoro puso metas modestas de recaudación para esta licitación. Dicen que buscan $ 12.000 millones, pero debe enfrentar vencimientos a lo largo del mes por $ 338.000 millones. Tal vez el renacimiento de las LECER, los ayude a conseguir a superar holgadamente esa cantidad.

