El mercado y las elecciones: cómo se comparan la suba del mercado de hoy con el derrumbe de las PASO 2019

En 2019 la Bolsa porteña sufrió la peor caída de su historia al retroceder 49% en dólares en un sólo día (REUTERS/Agustin Marcarian)

El mercado financiero local vivió hoy su día de euforia. Finalmente, la imprevisibilidad de las elecciones a pesar de los intentos de las encuestadoras por acertar a una predicción jugó -por una vez- en favor de los inversores que tenían en cartera activos argentinos. Sin embargo, aunque el día tenga sabor a revancha respecto de las pérdidas que supieron sufrir los operadores dos años atrás luego del derrumbe que causó la sorpresa en las PASO presidenciales de 2019, la sensación en el paladar no puede ser otra cosa más que sabor a poco. La suba del mercado hoy es ínfima en comparación con los derrumbes que supo sufrir la plaza local.

El índice Merval de la Bolsa porteña llegó a subir 10% hoy antes de achicar las ganancias a en torno a un 7% en dólares, el riesgo país tuvo su mayor retroceso en más de un año con una fuerte caída de 100 unidades en el día y el dólar libre retrocedió, en esta oportunidad, unos $3 para quedar en $182 por unidad. Un día de ganancias para quienes están colocados en acciones, bonos y moneda local. Sin embargo, no son movimientos lo suficientemente relevantes como para borrar el recuerdo de la debacle de dos años atrás.

Los activos argentinos reaccionaron hoy con fuertes subas porque el resultado de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias del domingo sorprendió a todos. Aunque el mercado se había ido al fin de semana pasada con la idea de un mal desempeño del oficialismo, el tamaño de la derrota fue mucho mayor a lo pensado. Y los precios de acciones y bonos son el resultado, precisamente, de información como -en este caso- el resultado de una elección.

“Estamos viendo un premio para quienes se quedaron comprados el viernes que termina siendo bastante amarrete. No se justifica la ganancia que están teniendo con el riesgo que corrieron” , dijo Gustavo Ber, titular del estudio que lleva su nombre.

“No es ninguna revancha, y no es una recuperación de ninguna manera con un Merval a unos USD 450 frente a los USD 900 que cotizaba en 2019. Acá está puesto en precios apenas un escenario algo mejor para la oposición de lo que se esperaba, pero con dos meses por delante para concretar el resultado, el riesgo de radicalización del Gobierno y, en todo caso, un cambio de rumbo que recién llegaría en 2023”, agregó.

“No es ninguna revancha, y no es una recuperación de ninguna manera con un Merval a unos USD 450 frente a los USD 900 que cotizaba en 2019″ (Ber)

“Es un comportamiento súper lógico. A la mañana temprano salen a comprar todos los que no se animaron y ahora con la noticia quieren estar comprados, te disparan subas enormes y los que estaban comprados desde antes toman ganancias: salen a vender para realizar la ganancia por la que apostaron”, dijo José Bano de Invertir Online.

“Es así y está muy bien que sea así porque esta es una elección de medio término solamente, no te cambia presidente, no te cambia gabinete y porque falta un montón. Desde hace un año que esperamos como factor determinante si hay o no un acuerdo con el Fondo y eso todavía está por verse, el año que viene hay que pagar USD 16.000 millones que no tenemos y no sabemos si vamos a ir al default, si vamos a ir un acuerdo y en caso de que sea un acuerdo cuáles van a ser las condiciones. Todavía falta muchísimo para que el mercado se recupere”, concluyó.

Si una derrota del oficialismo es leída como positiva para bonos y acciones y, además esa derrota es mayor a la esperada, los precios de esos activos tienen que adaptarse a esa nueva información. Adaptarse en este caso, al alza.

En agosto de 2019 la sorpresa fue también importante. El viernes 9 de agosto de 2019 la mayor parte de los inversores se fue al fin de semana con la convicción de que el gobierno pro mercado de Mauricio Macri obtendría un empate técnico en las PASO del día 11. A esa expectativa se adaptaron los precios y, cuando volvieron a operar el lunes 12 de ese mismo mes con los números de las PASO ya conocidos, el ajuste a la nueva realidad fue enorme.

Yendo a las comparaciones, la rueda del 13 de septiembre de 2021 difícilmente pueda medirse de alguna forma con la del 12 de agosto de 2019, la de la peor caída de la Bolsa porteña en su historia.

“Desde hace un año que esperamos como factor determinante si hay o no un acuerdo con el Fondo y eso todavía está por verse, el año que viene hay que pagar USD 16.000 millones que no tenemos y no sabemos si vamos a ir al default, si vamos a ir un acuerdo y en caso de que sea un acuerdo cuáles van a ser las condicione” (Bano)

Mientras que hoy el S&P Merval ganó 4,85% hoy en dólares, ese movimiento compara con una pérdida en la primera rueda de agosto de 2019 en la que la pérdida del índice líder de la Bolsa porteña llegó al 49% en dólares en un sólo día.

También se puede mirar desde el punto de vista cambiario. Con más apetito por invertir en activos locales, menos argentinos demandaron dólares en el mercado informal hoy lo que hizo caer al dólar libre $3 hasta los $182. Se trata de una baja del 1,62% en el día. Al compararla con el día después de las PASO 2019, el amperímetro se rompe. En aquel momento, en un sólo día, el dólar oficial mayorista saltó 18,99 por ciento.

Tampoco la auspiciosa baja del Riesgo País que se vio en la rueda de hoy se compara. Los 100 puntos que retrocedió el indicador como resultado del repunte de los bonos soberanos suponen un retroceso del 4,48% en el día. ¿En 2019 cuánto había subido? El salto en ese entonces fue de 595 puntos en una sola rueda, un 68,23 por ciento.

