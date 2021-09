Acusaron a Kim Kardashian de promover una criptomoneda que podría ser una estafa para los inversores

Kim Kardashian, bajo la mira del gobierno británico

El gobierno británico advirtió que la actitud de influencers como Kim Kardashian generan un riesgo para los inversores minoristas al promover “oscuros tokens” de criptomonedas.

En junio pasado, Kardashian anunció a sus más de 200 millones de seguidores de Instagram la poco conocida criptodivisa Ethereum Max.

Al realizar un discurso sobre las dificultades de regular las criptomonedas, el presidente de la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido sostuvo que el post de Kardashian era probablemente la promoción financiera con mayor alcance de audiencia de la historia.

Sin embargo, consideró que era un excelente ejemplo de cómo las celebridades influyentes pueden atraer a los inversores hacia monedas que podrían resultar ser estafas. También Paris Hilton y DJ Khaled están entre las numerosas otras celebridades que han promovido proyectos de criptografía.

El posteo de Kim Kardashian

“En línea con las reglas de Instagram, [Kardashian] reveló que esto era un anuncio”, dijo Charles Randall en el Simposio Internacional de Cambridge sobre Delitos Económicos de hoy.

“Pero ella no tenía que revelar que ethereum max -no confundir con ethereum- era un token digital especulativo creado un mes antes por desarrolladores desconocidos, uno de los cientos de tokens de este tipo que llenan las criptobolsas”.

Randall agregó: “Por supuesto, no puedo decir si este token en particular es una estafa. Pero los influencers de los medios sociales son pagados rutinariamente por los estafadores para ayudarles a bombear y volcar nuevos tokens sobre la base de la pura especulación. Algunos influencers promueven monedas que resultan no existir en absoluto”.

El presidente de la FCA dijo que los reguladores deberían tener más poder sobre el mundo de las criptomonedas, focalizados en las promociones de criptomonedas de dudosa reputación y en los riesgos derivados de las empresas financieras reguladas que comercian con fichas digitales no reguladas.

El funcionario, según Business Insider, también planteó la preocupación de que la regulación de las criptodivisas podría darles demasiada legitimidad a los ojos de los consumidores. Sin embargo, concluyó que se necesitan más normas, aunque dijo que se necesitará “una gran cantidad de pensamiento cuidadoso para elaborar un régimen de regulación” para las criptomonedas.

Ethereum max, promocionada por Kardashian

Cabe recordar que Kardashian compartió una publicación sobre Ethereum max con sus 228 millones de seguidores que señalaba: “¿Están metidos en la criptomoneda? ???? ¡Esto no es un consejo financiero sino compartir lo que mis amigos me acaban de contar sobre el token Ethereum Max! Hace unos minutos Ethereum Max quemó 400 trillones de tokens—literalmente el 50% de su cartera de administración dando a toda la comunidad E-Max”.

Junto con Kardashian, también el boxeador Floyd Mayweather y el exjugador de básquet Paul Pierce han promocionado el token ERC-20 basado y programado para funcionar en la red Ethereum. Del mismo modo que Safemoon, otra oferta marginal, promete dar a los titulares de los tokens una parte de todas las transacciones, en este caso el 3%.

El Ethereum max fue liberado en mayo último y, pese a su nombre, no tiene conexión alguna con el Ethereum, en buena medida porque no hay “derecho de autor” en el mundo de las criptomonedas, lo cual justamente puede llevar a que las advertencias vertidas por la autoridad británica tengan un fundamento, más allá de que a los fans de las criptos, y sobre todo a sus traders, les guste subrayar que a menor regulación, mejor para el desarrollo de este sector.

