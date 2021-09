Matías Kulfas: “No hay ninguna grieta con la UIA, puede haber algunas discusiones”

Matías Kulfas, ministro de Desarrollo Productivo

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, le bajó el tono al enfrentamiento entre el Gobierno y la Unión Industrial Argentina (UIA) luego de que el presidente Alberto Fernández y sus ministros se abstuvieran de asistir a la celebración del día de la industria organizada por la central fabril. “No hay ninguna grieta, puede haber algunas discusiones, pero estamos trabajando codo a codo con el sector industrial ”, dijo.

El jueves la UIA organizó en José C. Paz un acto por el día de al industria al que no asistió el presidente Alberto Fernández. El funcionario de mayor rango fue el secretario de Industria Ariel Schale. El vacío fue interpretado por la central industrial como una profundización del enfrentamiento del Gobierno con el sector y como parte de la agenda electoral presidencial. Sin embargo, para Kulfas,, no se trató de una señal para los industriales.

“El Gobierno sí estuvo presente en el acto de la Unión Industrial Argentina; estuvieron el secretario de Industria y la secretaria de Comercio Interior”, dijo en declaraciones a Radio La Red.

“No lo lean como un desplante, sino simplemente como una decisión del Presidente de estar en el Norte grande. No hay ninguna grieta”

“El Presidente en varias oportunidades ha estado con la UIA y yo personalmente estuve con Daniel Funes de Rioja -presidente de la entidad- el miércoles en una actividad del ministerio. Hay diálogo, hay una relación, que tiene algunos puntos críticos que estamos trabajando; no tenemos intención de romper con nadie ni hacer un desplante, como se ha dicho por ahí”, agregó.

“El Presidente en todo este tiempo ha dicho que quiere un país más federal y quiso festejar el día de la Industria en Chaco. No lo lean como un desplante, sino simplemente como una decisión del Presidente de estar en el Norte grande. No hay ninguna grieta, puede haber algunas discusiones, pero estamos trabajando codo a codo con el sector industrial”, comentó Kulfas.

“En el Gobierno anterior de 48 meses en 46 hubo caída de la actividad industrial. Hoy tenemos en la Argentina una producción que ya supera la de 2019 y en algunos sectores ya supera la de 2018″, concluyó.

El presidente Alberto Fernández celebró el día de la industria en Chaco, lejos del evento organizado por la UIA en José C. Paz. Foto: EFE

Respecto a las trabas para la exportación de carne, Kulfas dijo que hay una sobre reacción de parte de las organizaciones ruralistas. Y que no existe una prohibición para exportar.

“Ayer escuchaba a Horacio Rodríguez Larreta decir que el Gobierno había prohibido la exportación de carne, pero eso no es así; es más, el dato de julio marca que se exportaron USD 194 millones, que es una cifra muy por encima del promedio histórico del último quinquenio. Lejos de estar en un cepo, estamos en un contexto en el que estamos armonizando la demanda interna, para que el precio de la carne deje de subir. Veníamos de una suba de la carne del 100%”, dijo.

“Tenemos que tener un mecanismo de administración del mercado y eso es lo que estamos haciendo”, comentó.

“Hay una sobre reacción del campo. No es un sector que esté perdiendo plata, leí que han perdido USD 1.000 millones que es un disparate”

“Hay una sobre reacción. No es un sector que esté perdiendo plata, leí que han perdido USD 1.000 millones que es un disparate. A lo sumo hay una merma de exportaciones de carne de USD 70 millones”, concluyó.

Por último, el ministro de Desarrollo Productivo le respondió al ex presidente Mauricio Macri, quien dijo que en la Argentina para ganar plata no hay que pagar impuestos.

“Hay muchos a los que le gusta hacer listas, en la Argentina se pagan 180 impuestos, pero cuando mirás la lista son distintas versiones del mismo impuesto. En la Argentina son 4 o 5 impuestos importantes que son los más relevantes. Una pyme puede pagar perfectamente los impuestos. Eso es desconocer la realidad de miles de pymes que pagan sus impuestos”, aseguró Kulfas.

