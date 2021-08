“No sé cómo, pero siempre salen adelante”: el mensaje del Pepe Mujica a los productores agropecuarios argentinos

José Mujica, ayer durante su mensaje en el Congreso de Coninagro. (Foto: Coninagro)

El expresidente de Uruguay, José “Pepe” Mujica, participó del Congreso Internacional de Coninagro, donde aprovechó el momento para hablar del cooperativismo, la preocupación del cambio climático y los atajos que tienen que tomar los productores para sobrevivir a las nuevas exigencias de la sociedad sobre el medio ambiente. Además envió un mensaje a los argentinos, a quienes calificó de “maravillosos” por recuperarse año tras año y salir adelante pese a todas las crisis que ha sufrido el país: “No sé cómo lo hacen”, sostuvo.

Mujica, como es su costumbre, comenzó su discurso con un mensaje descontracturado. “Amigos cooperativistas de la República Argentina, para mí, simbólicamente es un placer entregarles un abrazo, de un viejo luchador, que si se tuviera que definir sería un terrón con patas porque amo la tierra, de aquí vengo y aquí terminaré”, relató el expresidente de Uruguay.

Mujica, que ejerció su función entre 2010 y 2015, hoy vive en el campo y durante la charla citó a un pensador norteamericano, porque según su perspectiva, “el tiempo que nos toca vivir hacia adelante es desafiante” y la manera de superarlo es agrandarse, ya que la sociedad está aprendiendo a juntarse, no solo para darnos escalas, sino para enfrentar la brutal concentración de capital que hay a partir de la agricultura, de las actividades agropecuarias por encima de los fenómenos de comercialización en todo el universo. Hay que saber, además de producir, en qué condiciones vender y eso se resuelve un poco mejor estando juntos y no de a uno”, aseveró.

Sobre el final de la jornada del Congreso, que buscaba darle el sentido internacional a la charla que para profundizar sobre las relaciones comerciales de la Argentina y otros países sobre las políticas de integración, el expresidente uruguayo añadió que es necesario enfocarse en el espíritu de asociación entre los productores “para defenderse”, ya que está siempre cuestionado por la educación e información individualista porque los seres humanos, si bien somos todos semejantes, tenemos muchas diferencias. “Nos cuesta mucho construir situaciones colectivas. Pero no hay que ceder en el intento”, se esperanzó.

El mensaje

En ese sentido felicitó a los productores por su esfuerzo cooperativo y por mantenerse en el camino. “Hay que aprender a soportar las debilidades que inevitablemente aparecen. Esto de asociarse en un mundo que está creciendo, uno a uno en todas las ramas de la economía nos llevó a pensar cual es el destino. ¿Acaso seremos todos futuros trabajadores de empresas transnacionales con una sigla, a caso, tenemos idea de quiénes son los dueños? Por eso. La creación y la defensa de los sistemas cooperativos me parece un paso trascendente para sostener la soberanía, hasta donde se pueda. La época, las necesidades y la cultura contemporánea de que todo tiene que crecer, nuestra forma de vida que va cambiando abruptamente. Todo indica que tenemos que aumentar los recursos”, señaló.

En su exposición durante el evento de Coninagro, el expresidente de Uruguay no hizo referencia a la situación política y económica de la Argentina. Se enfocó a hablar sobre la situación del campo y el movimiento cooperativo.

Según José Mujica, la demanda [de alimentos] ha crecido abruptamente por lo que tienen que aumentar la producción, pero aparece en el horizonte el fantasma de la degradación ambiental, la amenaza del cambio climático y nos van a impulsar a reconvertirnos en un futuro no muy lejano. “Que las razas ganaderas sean sintéticas, tal vez, un poco de cebú para derretir el calor. Tal vez habría que pensar en el pastoreo y así sucesivamente buscando una dotación de variedades para contener las condiciones climáticas. Hemos perdido demasiado tiempo”, expresó.

Por otra parte recordó que hace más de 30 años, “los hombres del sistema climático” pronosticaron lo que iba a pasar, pero el mundo no quiso escuchar y ahora estamos en un problema abismal y hay que buscar soluciones muy pronto. “El problema de la degradación del ambiente está ligado a otro derrotero, estos factores a la corta o a la larga se van ver en las decisiones del comercio internacional. Van a ser utilizadas como barreras arancelarias y los productores tienen que estar enterados a tiempo y estando solo es más difícil tomar decisiones que nos ayuden en estas condiciones. Encima de esto están los problemas nacionales, las decisiones políticas, los temas macro y micro”, aseveró.

El respeto por los argentinos

Esa última frase le dio pie a Mujica para señalar que siente un profundo respeto por la gente del país. “Ustedes los argentinos son maravillosos. Me he puesto viejo sintiendo la crisis en Argentina y, sin embargo, no sé cómo, pero siempre salen adelante y los tengo que felicitar”, dijo.

De acuerdo con su testimonio, el sistema cooperativo en la Argentina tiene que expandirse y salir como filosofía, como forma de resistir hacia el futuro. “Cada vez va a ser más difícil vivir en soledad en los campos, salvo para los muy grandes. Para agrandarse, los chicos tienen que juntarse y tratar de hacer paragolpes y mecanismos de defensa. Sé que cuesta, que no es un jardín de rosas. Hay que lidiar con las dificultades humanas y con los defectos humanos que aparecen por todas partes. Va a ser difícil sobrevivir si no tenemos capacidad de que hayan series colectivas que nos defiendan”, sintetizó.

