Louis Vuitton se suma a la moda de las criptomonedas para festejar sus 200 años de vida

Louis Vuitton festeja sus 200 años de vida con lanzamientos en el mundo digital

Las grandes industrias se siguen sumando a la moda de las criptomonedas y los tokens no fungibles (NFT). Varios clubes de futbol han lanzado sus propias criptos, como el Barcelona FC, Manchester City, Manchester United, PSG, entre otros.

También jugadores, como Lionel Messi, la nueva estrella del PSG, han lanzado sus propios NFT. Hay inmuebles que se venden por criptomonedas, e incluso hay inmuebles digitales. Y ahora, se suma la industria de la moda, con NFT de ropa.

A su vez, empresas como Reebok, Gucci, y Louis Vuitton han lanzado sus propios tokens no fungibles de moda. Primeramente, Gucci, en marzo, lanzó sus zapatos digitales que podían usarse como un filtro de Instagram. A finales de abril, Reebok, la marca de calzado, ropa y accesorios deportivos estadounidense, apareció como un nuevo actor del rubro. El 26 de abril lanzó la edición limitada de sus zapatos “X NST2” versión NFT, en cooperación con la plataforma especializada, Wax Atomic Hub. Por otra parte, Louis Vuitton celebra 200 años, y rinde homenaje a su fundador a través de un grupo de nuevas iniciativas que incluyen una colección de baúles LV, así como un juego basado en aventuras.

Reebok lanzó al mercado sus zapatillas de edición limitada en formato de NFT, con precios desde 500 dólares, hasta 2 mil, con solo 200 pares en stock. También Mike Winkelmann, mejor conocido como Beeple, y uno de los artistas digitales más reconocidos, sacudió internet el 11 de marzo al vender su NFT por 69 millones de dólares a través de la casa de subastas británica Christie’s. “Todos los días - los primeros 5000 días” es como Beeple llamó a su NFT, un lienzo de 21.069 x 21.069 píxeles compuesto por cientos de creaciones del artista.

Retrato facilitado de la tienda de Louis Vuitton en la rue Scribe 1, de París, tomada sobre 1872. EFE/ Archives Louis Vuitton Malletier

Por su parte, Gucci esperaba recaudar alrededor de 12 millones con sus zapatos, y la oferta inicial que tuvo la subasta fue del equivalente a a20 mil dólares en Ethereum. Y él fue quien creó 10 de los NFT que actualmente ofrece Louis Vuitton.

Sergio Turi, de inversiones en el mundo, dijo a Infobae: “Los NFT, al igual que las criptomonedas, están teniendo un crecimiento casi nunca visto. Es impresionante como las empresas adoptan las nuevas tecnologías y las usan a su favor”, y concluyó: “Los NFT han creado, y seguirán creando nuevos millonarios, y quienes no se sumen a la ola, puede que se arrepientan en un futuro”.

Por su parte Louis Vuitton lanzó su juego “Louis the Game”, en forma de aplicación de teléfono. En este juego se sigue a la protagonista, Vivienne, a través de seis mundos diferentes, donde necesita recolectar 200 velas para conmemorar el cumpleaños de Louis Vuitton.

Louis Vuitton lanzó su juego “Louis the Game”, en forma de app, donde se sigue a la protagonista, Vivienne, a través de seis mundos diferentes, en los que necesita recolectar 200 velas para conmemorar el cumpleaños de la marca

Una vez que ingresa a Louis the Game, se embarca en una aventura similar al juego The Legend of Zelda: Breath of the Wild , donde se puede correr, saltar y recolectar elementos en el camino. También es posible personalizar al personaje con diferentes estampados de monogramas y combinaciones de colores de Louis Vuitton, y aprender sobre la historia de LV a lo largo de la colección de postales y otros recuerdos. Las ciudades en las que se inspira el juego son Londres, Beijing, Tokio, Nueva York y París, entre otras. Durante el recorrido los usuarios podrán recolectar hasta 30 NFT coleccionables, que llevan por nombre 200 Anecdotes.

Michael Burke, CEO de Louis Vuitton

A diferencia de la mayoría de los tokens no fungibles, que se suelen ver como un método de inversión, los que crea la compañía no podrán ser vendidos, ya que fueron creados para ser coleccionados. Michael Burke, CEO de la empresa, dijo: “No ganamos dinero con eso, así que esta es una experiencia educativa no comercial, casi pedagógica, que tiene que ser divertida, emocional y dinámica”.

En tanto, Marcos Emmi, CEO de Microfinanzas Personales, dijo a Infobae: “Los NFT son el futuro, principalmente del mundo de los videojuegos. Ya hay muchos, pero aún son pequeños. Hay que imaginarse qué ocurrirá cuando empresas como EA Games, Activision Blizzard, Ubisoft o Sony que ya se dedican a la creación de videojuegos lancen juegos NFT. Jugar a la Play Station, X-box, o cualquier otra consola, y cobrar por ello. Ganar dinero jugando es el sueño de muchos”.

SEGUIR LEYENDO: