Córdoba: proponen bajar impuestos a quienes accedan a vacunarse contra el Covid-19

En Córdoba hay confirmados 31 casos de la variante Delta del Covid-19

Un proyecto de ley presentado en la provincia de Córdoba propone reducir en un 10% los impuestos a quienes estén vacunados contra el Covid-19 y del 15% a quienes todavía no lo hicieron pero accedan a vacunarse . La iniciativa, surgida desde la oposición, se suma a la intención del oficialismo de crear un programa de beneficios con el mismo fin. Son intentos de impulsar la aceptación de la campaña de inmunización ante el avance de la cepa Delta en el país y el distrito en el que el 73% de los mayores de 18 años tienen aplicada al menos la primera dosis.

El legislador del Pro Darío Capitani presentó un proyecto de ley en el que propone un Plan de Incentivo Tributario Anual que consta de un 10% de descuento en los tributos provinciales para los ya vacunados y un 15% de beneficios para aquellos cordobeses que decidan vacunarse contra la Covid-19 en el plazo de un mes.

El parlamentario oriundo de Villa María detalló que la baja impositiva debería impactar sobre “los Impuestos de Ingresos Brutos, Impuestos Inmobiliarios, Impuestos a la Propiedad Automotor, Impuestos de Sellos y toda otra tasa de origen provincial”.

“Creemos que puede funcionar como un buen incentivo para que aquellos que aún no se vacunaron, tomen la decisión de hacerlo”

“Creemos que puede funcionar como un buen incentivo para que aquellos que aún no se vacunaron, tomen la decisión de hacerlo”, refirió.

Sin embargo, en la administración del peronista Juan Schiaretti (Hacemos por Córdoba) no tienen a priori en estudio una iniciativa similar, mientras que el poderío del que goza el oficialismo en la Legislatura parece augurar pocos avances en la apuesta de Capitani.

El Gobierno cordobés sí trabaja en cambio en el otorgamiento de incentivos a la vacunación en el plano del turismo, el deporte y la gastronomía.

El equipo de Schiaretti trabaja en un plan con participación de distintas dependencias, como la Agencia Córdoba Cultura, la Agencia Córdoba Deportes y la Agencia Córdoba Turismo para ofrecer incentivos para los que ya están vacunados.

El Gobierno cordobés trabaja en cambio en el otorgamiento de incentivos a la vacunación en el plano del turismo, el deporte y la gastronomía

En declaraciones al diario La Voz, el ministro de Salud provincial Diego Cardozo detalló que “venimos trabajando con las agencias, con el sector gastronómico, con cultura, deportes y turismo con el objetivo de incentivar la vacunación, más allá de lo que sería un pasaporte que genere restricciones. Lo que tratamos es de promover la vacunación generando algún beneficio, pero no una restricción. Es decir, que no se le impida entrar a un bar o a un restaurante a una persona porque no está vacunada, sino que la que ingrese tenga un descuento porque ya está vacunada”.

“El objetivo es prepararnos para un verano turístico, un verano seguro, amplio y beneficioso para todos. No porque una persona no esté vacunada no la van a dejar entrar a un hotel. La idea es no generar una disrupción en la sociedad, pero sí al que esté vacunado, darle algún beneficio. Por ejemplo, una excursión gratis. Y así con otros rubros”, agregó el ministro.

Según los últimos datos, en Córdoba se han aplicado 2.831.394 de los 3.173.264 que llegaron a la provincia. Las iniciativas para intentar sumar vacunación voluntaria coInciden además con la confirmación de 31 casos de la variante Delta del Covid-19, 30 de ellos en la capital provincial.

SEGUIR LEYENDO: