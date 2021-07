El dólar libre no para: llegó a 183 pesos y registró la sexta suba consecutiva

La divisa anota un incremento de 15 pesos o un 8,9% en el mes de julio.

El dólar libre acentuó la tendencia alcista que exhibe desde que la Comisión Nacional de Valores (CNV) y el Banco Central reforzaron hace diez días los controles para la operatoria de los dólares en la Bolsa. La demanda privada se desplazó así a otros segmentos del mercado bursátil (Senebi y acciones) y también a la plaza marginal.

El dólar libre subió por sexta rueda seguida y cerró este miércoles con alza de un peso, a 183 pesos. La divisa anota un incremento de 15 pesos o un 8,9% en el mes de julio. De esta forma, se cotiza ahora unos 12 pesos por debajo de su récord histórico de $195 que alcanzó el 23 de octubre del año pasado.

En el transcurso de 2021 el dólar “blue” registra una suba de 10,2%, bastante debajo de la tasa de inflación, que superó el 25% en el primer semestre del año.

El dólar mayorista subió solo dos centavos, a $96,36, para alcanzar un alza de 14,5% en 2021. La brecha cambiaria se ubica en el 89,9 por ciento.

El monto operado en el segmento de contado (spot) fue de unos USD 210,6 millones, en una rueda en la que fuentes privadas estimaron que hubo compras oficiales por unos 30 millones de dólares.

La autoridad monetaria suma compras netas en julio por encima de los 1.000 millones de dólares. En el transcurso de 2021, el Banco Central acumula un importante saldo neto positivo por sus intervenciones del unos 7.480 millones de dólares. Si este cálculo se hace extensivo a diciembre, también con un destacado saldo a favor de USD 608 millones, el resultado asciende a unos USD 8.088 millones, en ocho meses consecutivos de saldo a favor para el BCRA.

“El BCRA sigue aprovechando para comprar divisas y así aumentar las reservas netas que actuarán como arsenal frente a los desafíos del balance de pesos y dólares a administrar durante el segundo semestre. Entre ellos están las intervenciones en los dólares financieros, que requerirán cada vez de mayores esfuerzos a medida que sea creciente la habitual dolarización preelectoral, lo cual no implica que dicho objetivo no sea alcanzable, sino que requerirá luego también de decisiones ya que no resultaría sustentable mantener una ‘brecha’ tan elevada en el tiempo”, aportó Gustavo Ber, economista del Estudio Ber.

“La estrategia de anclar el tipo de cambio oficial se va a sostener hasta las elecciones, por lo que esperamos que el dólar oficial siga moviéndose por debajo de las tasas de interés y de la inflación”, estimó el agente de liquidación y compensación Neix. “El BCRA continúa interviniendo en el mercado único y libre de cambios comprando divisas y acumulando reservas netas, favorecido por la estacionalidad de las exportaciones”, agregó.

El dólar libre acumula una ganancia de 15 pesos o un 8,9% en lo que va de julio

Las paridades bursátiles operaron con mínimas variantes, en una plaza intervenida por masivas ventas de bonos de organismos públicos, a $166,71 para el contado con liquidación, y a $166,30 para el dólar MEP. Mientras que el contado con liquidación con acciones se pactaba a un promedio cercano a 178 pesos.

En las operaciones realizadas en el Segmento de Negociación Bilateral (Senebi), efectuadas entre privados en la Bolsa, sin intervención oficial, el dólar al contado inmediato operó con bajas y resultó en un contado con liquidación de $178,25 a través del bono AL30, y de $178,55 con el bono GD30. En tanto, el dólar MEP terminó en $167,88 y $165,41, respectivamente.

Los ADR subieron hasta 6% en Wall Street

Las acciones y los bonos argentinos subieron este miércoles, en línea con la tendencia de los mercados externos, tras buenos resultados corporativos en Estados Unidos que alejaban los temores sobre el futuro económico global.

El índice accionario S&P Merval ganó un 3,9%, a 65.832 puntos, encabezado por la mejora en acciones bancarias y energéticas, luego de avanzar un 2% en la sesión anterior.

En ese marco, los ADR y acciones de empresas argentinas que son negociados en dólares en Wall Street ganaron hasta 5,8%, con los títulos de la petrolera YPF al tope (USD 4,39), seguidos por Cresud (+5,6%), Banco Macro (+5,5%) y Despegar (+5,5%).

En cuanto a los bonos soberanos, los Globales en dólares ganaron un 0,2% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan cedía ocho unidades para la Argentina, a 1.598 puntos básicos a las 17 horas.

