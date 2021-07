Sorpresa: en una encuesta entre los asistentes a la manifestación del campo el reclamo por la política agropecuaria quedó en segundo lugar

El viernes San Nicolás fue sede de una importante movilización. (Franco Fafasuli)

Asistentes a la movilización del campo del último viernes, con epicentro en la ciudad bonaerense de San Nicolás, opinaron en una encuesta sobre el motivo que los llevó a participar. Al evento asistieron otros sectores afectados por las políticas oficiales: el comercio, el turismo, los jubilados, la gastronomía, la educación, entre otros, lo que lo transformó en un encuentro multisectorial, motorizado por productores autoconvocados y las bases de las propias entidades agropecuarias.

Según el relevamiento realizado por AmplificAGRO, de 1.012 personas consultadas, el 80% consideró que la protesta estuvo dirigida “al Gobierno”, un 5,3% “A la clase política en general”, un 4,7% “A la ciudadanía en general”, y un 3,3% “Al Presidente de la Nación”, Alberto Fernández. En la proclama todos coincidieron en reclamar un cambio de rumbo, con políticas a favor del empleo y la producción.

En lo estrictamente agropecuario, hay una preocupación de los dirigentes y productores por las restricciones para exportar carne vacuna, pero también la estatización de la Hidrovía Paraná-Paraguay, la media sanción de Diputados al proyecto de ley de biocombustibles que impulsa el oficialismo con un recorte del uso de etanol de maíz y de biodiésel, en favor de las empresas refinadoras de petróleo, ademàs de la inseguridad rural, el desdoblamiento cambiario y la presión impositiva.

A la hora de señalar el principal reclamo que se quiso expresar, las respuestas se agruparon en 5 categorías: hubo un 47,6% que señaló que el principal reclamo tenía que ver con aspectos que hacen a la calidad institucional (Corrupción, Respecto a las libertades, Respeto a la Constitución, etc.), un 32,3% con aspectos de la actual política agropecuaria, un 10,3% al rumbo general del Gobierno, un 6,5% a política económica, y un 3,3% se inclinó por otros asuntos como la Educación, la Seguridad y la situación sanitaria.

Por otro lado, a la hora de definir con una palabra el sentimiento que se quiso transmitir, la mayor cantidad de menciones, un 16,5%, fue “Hartazgo”, la segunda más mencionada (13,6%) fue “Libertad”, y la tercera (8,6%), “Bronca”, entre muchas otras que sintetizan el sentimiento de la manifestación.

Marcha y Mesa de Enlace

La movilización a San Nicolás fue numerosa y pacífica y se replicó en otros puntos del país. Los organizadores dijeron que asistieron 65.000 personas de 19 provincias. Una convocatoria en la que el Gobierno debería atisbar el enojo de diferentes sectores con su gestión. De ahì el pedido de cambio de rumbo y respeto a las libertades de los ciudadanos.

Los presidentes de las 4 entidades que integran la Mesa de Enlace cerraron el Acto Multisectorial con discursos encendidos y duras críticas a la gestión de Alberto Fernández. Pidieron “diálogo y un cambio de rumbo en materia de política agropecuaria”. La presencia de los dirigentes, a los que gran parte de los productores consideran sus legítimos representantes, fue una señal de unidad y fortaleza, y se escucharon gritos en reclamo de iniciar una medida de fuerza.

“La Mesa de Enlace está más fuerte que nunca y no vamos a permitir que el Gobierno nos pase por encima”, dijo el titular de Confederaciones Rurales Argentinas, Jorge Chemes. Además, la máxima autoridad de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, envió un mensaje al presidente Alberto Fernández cuando señaló en su discurso: “Será difícil la relación si no nos convocan a dialogar. Nos tiene que ayudar a construir y no a destruir”.

Por otro lado, el nuevo presidente de Coninagro, Elbio Laucirica, manifestó en su alocución: “Tenemos que seguir unidos, el campo, la industria y todos los sectores de la economía para generar bienestar a nuestro pueblo”. Y por último, el titular de la Federación Agraria Argentina, Carlos Achetoni, expresó: “El pueblo se tiene que levantar, no estar de rodillas, para que todos puedan desarrollarse, porque no quiero que mis hijos se vayan del país, no es lo que queremos para nuestros hijos. Estoy representando al pequeño y mediano agricultor, que no es escuchado, porque con consignas embusteras nos están llevando a la desaparición. Queremos un desarrollo equitativo, federal. A todos los políticos les pido: anímense a gobernar un país libre”.

