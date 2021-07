En medio de la tensión con el Gobierno y las restricciones para exportar carne, el campo se moviliza a San Nicolás

Los preparativos, ayer por la tarde en San Nicolás

Desde San Nicolás - Hoy desde las 10 horas el campo realizará un acto en el distrito bonaerense de San Nicolás. La convocatoria se da en medio del malestar que hay en el sector por las políticas del gobierno de Alberto Fernández. La tensión aumentó en las últimas semanas por las restricciones para exportar carne vacuna, una medida que provocó el rechazo de toda la cadena de ganados y carnes y la adhesión de la misma a la movilización de esta jornada.

También estarán los máximos representantes de la Sociedad Rural Argentina, Coninagro, CRA y la Federación Agraria, las entidades que componen la Mesa de Enlace, el grupo que nació en 2008 durante el conflicto con el gobierno de Cristina Kirchner por la resolución 125.

Participarán delegaciones de 100 localidades de 15 provincias, y también habrá concentraciones en otros distritos del país, como Chaco, Buenos Aires, La Pampa y Santa Fe

La organización está a cargo de productores autoconvocados. Según se informó desde la organización, participarán delegaciones de 100 localidades de 15 provincias, y también habrá concentraciones en otros distritos del país, como Chaco, Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, entro otros.

Uno de los primeros en llegar al lugar fue el productor viñatero Eduardo Sánchez, quien en el último verano estuvo liderando las marchas de productores de uva en su provincia, San Juan, por los bajos precios que les pagaban las bodegas. Promediando la tarde, el veterano hombre de campo inició el ritual del fogón que acompaña este tipo de campamentos: el menú para pasar la fría noche fueron bifes a la plancha y chorizos.

Ayer los productores colocando los primeros carteles en el lugar del Acto de hoy

La movilización pretende trascender los límites del sector rural, y transformarse en una reunión multisectorial, a la que se sumarán otros actores de la economía afectados por las decisiones de la administración de Alberto Fernández, como los gastronómicos, transporte, turismo, hoteleros, industriales, comerciantes, constructores, etc. En rigor, habrá una larga lista de oradores, de más de una docena, y la mayoría de ellos no serán agropecuarios. Luego del cantar el Himno Nacional, los productores harán un minuto de silencio por las víctimas del covid-19.

Al momento de argumentar los ejes de la movilización, los productores autoconvocados señalaron a las políticas implementadas por el Gobierno nacional, como la suba de retenciones o las limitaciones para exportar carne vacuna ante la suba de los precios locales, a lo que en los últimos días sumaron también la estatización del manejo de la Hidrovía Paraná-Paraguay.

El escenario se armó sobre un acoplado: no habrá políticos entre los oradores

“No estamos dispuestos a permitir que se ponga en duda la autenticidad de la marcha por asociarlo a tal o cual candidato, que quede envuelto en los tironeos entre oficialismo y oposición, o contaminado de las luchas y discusiones internas que poco tienen que ver con lo que los actores productivos de este país demandamos. El encuentro está abierto a todos. No tenemos el poder, y tampoco la intención, de impedir la participación de nadie. Pero sepan los políticos que esta es nuestra casa, no la de ellos”, dijeron desde la organización. No habrá entonces presencia de dirigentes políticos sobre el escenario improvisado sobre el acoplado de un camión, que ayer estaba siendo adornado por grandes banderas argentinas. Pero no se descarta que algunos dirigentes se mezclen entre los asistentes a la marcha.

En este contexto, uno de los principales atractivos que se verán al costado de la autopista que va de Rosario a Buenos Aires será un grupo de gauchos de Güemes que viajaron desde Salta y rendirán homenaje a su caudillo. Los caballos llegaron a bordo de un camión que fue costeado gracias a donaciones y se aguardan en un campo cercano que alguna vez fue un pequeño zoológico local.

Mesa de Enlace

Los presidentes de las entidades de productores agropecuarios, que integran la Mesa de Enlace, serán los encargados de cerrar la ronda de discursos del Acto. Estarán presentes los titulares de la Federación Agraria (FAA), Carlos Achetoni; de Confederaciones Rurales (CRA), Jorge Chemes; y de la Sociedad Rural (SRA), Nicolás Pino. Por Coninagro asistirá su vicepresidente, Elbio Laucirica, ya que Carlos Iannizzotto el pasado miércoles realizó su lanzamiento a la política en la provincia de Mendoza y solicitó licencia en la entidad hasta después de las elecciones legislativas.

Los presidentes de las entidades de la Mesa de Enlace

En la previa de la movilización, los dirigentes de CRA manifestaron: “Es un acto organizado por productores y donde no habrá consignas partidarias en favor de ningún partido o expresión política. Queremos expresar nuestra más honda preocupación por la marcha del país y nuestra disconformidad con medidas políticas que ya han fracasado y volverán a fracasar, y que pese a las advertencias y propuestas han sido sistemáticamente desoídas”.

Y agregaron: “Participaremos en defensa de la libertad, de entrar, permanecer y salir del territorio nacional, por la propiedad privada, por el derecho a la salud y a la información real, por la integración al mundo, por la comercialización y exportación de lo que producimos. Además, por recuperar la educación pública, para decir basta a la presión tributaria y para que nuestros impuestos vuelvan en obras, rutas, comunicaciones, desarrollo, servicios. El campo merece respeto, atención y gente idónea, que decida las políticas a implementar”.

Un grupo de productores de Ramallo que llegó ayer por la tarde al predio

Por su parte, Carlos Achetoni, el presidente de la Federación Agraria dijo en un comunicado que se suman a la marcha como un paso más para la visibilización del malestar que existe y de las enormes necesidades que aquejan a los pequeños y medianos productores de todo el país. Estos, dijo el dirigente, “ya no resisten ser ignorados o ninguneados por el gobierno. Necesitamos un plan integral para los productores de economías regionales, lechería, todas las producciones cárnicas y los granos. Esperamos que sea un llamado de atención a todo el arco político, que permita que modifiquen su modo de gestionar y empiecen a aplicar políticas diferenciadas para el desarrollo del interior productivo”.

