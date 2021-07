Más entidades del campo confirmaron su participación en la marcha del 9 de julio a San Nicolás

El campo vuelve a movilizarse junto a otros sectores de la economía afectados por las medidas del Gobierno. (Pablo Lupa)

La movilización ciudadana organizada por productores autoconvocados de todo el país, a realizarse este viernes a las 10hs en la ciudad bonaerense de San Nicolás, sigue sumando adhesiones. La misma se realizará en defensa de la producción y el trabajo, al costado de la Ruta 9 KM 228 en sentido hacia Capital Federal y bajo estricto cumplimiento de los protocolos sanitarios para prevenir el coronavirus, como el uso de barbijos y distanciamiento social.

La movilización pretende trascender los límites del sector rural, sumando a otros actores de la economía afectados por las decisiones de la administración de Alberto Fernández, como los gastronómicos, transporte, turismo, hoteleros, industriales, comerciantes, constructores, entre otros.

Durante el fin de semana, tal como adelantó Infobae, los dirigentes de la Mesa de Enlace recibieron la invitación y decidieron participar. Hoy mediante un comunicado de prensa, una de las entidades del campo que integra dicho espacio explicó los motivos de su adhesión a la movilización. Se trata de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), desde donde precisaron que la participación se realizará conforme a lo conversado con los organizadores y siempre siguiendo los parámetros que guían la acción gremial.

Además, informaron que no habrá oradores, que tengan prevista participación como candidatos en las próximas elecciones. “Es un acto organizado por productores y donde no habrá consignas partidarias en favor de ningún partido o expresión política”, señalaron los dirigentes de CRA. Hay que recordar que en las últimas horas los organizadores de la movilización expresaron que la marcha, “pertenece a los ciudadanos, NO a los políticos”.

Jorge Chemes, presidente de CRA.

A su vez, sobre los motivos que llevaron a la entidad a participar del acto en San Nicolás, los integrantes de Confederaciones Rurales Argentinas, señalaron: “Queremos expresar nuestra más honda preocupación por la marcha del país y nuestra disconformidad con medidas políticas que ya han fracasado y volverán a fracasar, y que pese a las advertencias y propuestas han sido sistemáticamente desoídas”.

Y agregaron: “Participaremos en defensa de la libertad, de entrar, permanecer y salir del territorio nacional, por la propiedad privada, por el derecho a la salud y a la información real, por la integración al mundo, por la comercialización y exportación de lo que producimos. Además, por recuperar la educación pública, para decir basta a la presión tributaria y para que nuestros impuestos vuelvan en obras, rutas, comunicaciones, desarrollo, servicios. El campo merece respeto, atención y gente idónea, que decida las políticas a implementar”.

Más adhesiones

El reclamo también sumó como adherente al sector ganadero, afectado por la decisión del Gobierno de Alberto Fernández de restringir las exportaciones de carne vacuna. Las asociaciones de criadores confirmaron su participación a la marcha, y afirmaron: “Nos movilizamos en defensa de los derechos, del trabajo, de la educación, de la salud, de la propiedad privada y de la seguridad. Es nuestro deber como ciudadanos recuperar la Argentina que queremos. El cambio empieza por nosotros”.

Otro de los sectores de la cadena de ganados y carnes que se suma a la marcha de San Nicolás, es la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores (CAMyA). ”Es una respuesta democrática para evidenciar la disconformidad sobre las políticas erróneas aplicadas al sector agropecuario en general, que no hacen más que comprometer el futuro de muchos y favorecer el de muy pocos. Nos hemos brindado para ser parte de la solución y no hemos tenido respuesta alguna. Por el contrario, nos han dificultado nuestra actividad”, manifestaron.

Los sectores de la cadena de ganados y carnes, también participarán de la marcha del 9 de julio.

Y por otro lado, reclamaron la conformación de una Mesa de Trabajo, con el objetivo de que surjan las soluciones a partir de la interacción entre las esferas pública y privada. “Reconstruyamos lazos dónde sean intangibles valores como la solidaridad y el diálogo”, dijeron.

Por último, desde la Federación Argentina de Cámaras Agroaéreas (Fearca) también confirmaron su adhesión a la manifestación del 9 de julio. En ese sentido, el Director Ejecutivo de la entidad, Danilo Cravero, manifestó en un documento: “Se necesitan políticas a largo plazo, reglas claras y unidad ciudadana para lograr un desarrollo económico-productivo para el país. No sólo somos parte de toda la cadena de la producción de alimentos de la Argentina, sino también de la sociedad en su conjunto, por eso apoyamos esta iniciativa. No es sólo por nuestros propios intereses sino también por los de toda la ciudadanía ya que consideramos que es necesario para lograr un país desarrollado”.

En esa línea, Walter Malfatto, vicepresidente de Fearca, observó: “Tenemos que hacer algo diferente, esta vez los políticos van a escuchar a los productores de alimentos y a los que también la pasaron mal en esta pandemia. Esto es abarcativo porque el lema de la convocatoria es el trabajo y la producción. Quisimos hacer algo diferente porque la gente está un poco cansada de las mismas caras”.

