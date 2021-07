La desinversión es la madre de todas las desgracias

En los últimos tiempos creció la cantidad de personas en situación de calle (Franco Fafasuli)

Martín Guzmán ha logrado, poniendo plata, claro, sortear la valla incómoda de continuar contra las cuerdas la conversación con el Club de París en términos de “pago no pago”, “Fondo no Fondo”. La deuda histórica, a la que Axel Kicillof tuvo la agudeza estratégica de acrecentar notablemente durante su gestión enfrentando, duramente y sin corbata, a las potencias hegemónicas firmando pagarés a lo pavote, nos puso en una situación insólita.

El embajador japonés advirtió en diálogo con Infobae que la Argentina no debía tratar a los acreedores del Club de París de manera diferente a la que lo hace con las acreencias china. La geopolítica se desnuda cuando de privilegios abusivos de pago se trata. La Argentina cumple religiosamente los pagos a China y pretendía postergar todo pago al Club de París, pese a que tienen el mismo origen: financiamiento de la compra de bienes o servicios.

Los acreedores financieros pueden otorgar tiempo. No pasa lo mismo con los acreedores sociales: para ellos el tiempo no es infinito y las cuotas, por exiguas que sean, hay que oblarlas pari passu.

Lo que ha logrado el ministro de Economía con el Club de París es un mérito no menor, considerando el permanente asedio que sufre por parte de “locos con carnet” que rodean al Guzmán desde las huestes de La Cámpora, el Instituto Patria, los disidentes del viejo PC, y la agrupación estudiantil TNT, convertida en funcionarios de control.

La clave de la deuda es “la capacidad de pago futura” para amortizar servicios y capital. Pero lamentablemente, este desafío, no es ni todo ni lo principal.

La deuda social

La Argentina 2021 tiene una deuda externa colosal, pero mucho más grave y con mayor capacidad de impedimento es la deuda social descomunal. La expresan la indigencia, pobreza, desempleo, empleo precario y superpoblación en distintos estamentos del sector público. La UCA acaba de informar 64% de pobreza entre los jóvenes menores de 17 años en el conurbano bonaerense.

Ambas deudas, aunque con distintas consecuencias, comprometen el equilibrio social si no comienza, en breve tiempo, un proceso de “amortización” que en ambos casos es necesariamente un programa para terminar con ellas. Amortizar significa, como mínimo, dar señales, expectativas que ambas deudas dejarán de crecer y brindar fundamentos para pronosticar un comienzo de su declinación.

Es obvio que el “default social” habría de significar una crisis difícilmente gobernable. De la misma manera el “default de la deuda externa” habría de significar un freno para la recuperación económica. No la tenemos fácil.

Pero, además, la pandemia lo ha empeorado todo. La capacidad de pago disminuyó como consecuencia de la crisis sanitaria. Una masa enorme de capital ha sido desorganizada o destruida. El PBI potencial es hoy menor que el que se proyectaba antes de la irrupción del covid.

Desincentivos a la inversión

Esta constatación remite a que la “deuda social” en realidad acusa a la mayor enfermedad de la economía que es la portentosa falta de inversión, consecuencia de la patética ausencia, desde hace casi medio siglo, de una política pública pro inversión.

Seguramente no somos el único país que carece de una estrategia de larga duración y alta consistencia sistémica, de promoción de la inversión. Pero sin duda somos una “rara avis” en el concierto de las Naciones.

Las estrategias en materia de inversión de la Unión Europea y de los países miembros, o la de los Estados americanos, o de todas las experiencias de desarrollo del sudeste asiático, o las de nuestro socio y vecino Brasil, son elocuentes. Es que el capitalismo es un sistema de propiedad privada de los bienes de producción en el que el Estado genera, promueve, compra condiciones para invertir. La electrónica en USA o la soja en Argentina vienen de ahí. La propiedad privada aquí existe. Pero el Estado pro inversión ha desaparecido.

La ausencia de inversiones, el desgaste del capital, el atraso tecnológico, la carencia de infraestructura económica y social, tiene como consecuencia la reducción de la productividad o como mínimo su escandaloso estancamiento.

Martin Rapetti calculó que en 2020 el PBI por habitante resultó igual al de 1974. A ojo de buen cubero nuestra productividad, medida por esa proxy, está estancada desde largo tiempo atrás. La política simplemente lo ignora: los libertarios imaginan que la algarabía de los mercados la producirá y los modosos ortodoxos -que lo son casi todos- apuestan a que el ahorro precede a la inversión. Todos descartan el camino que ha recorrido el capitalismo occidental: la inversión generó el ahorro y todas sus benéficas consecuencias. La desinversión es la madre de todas las desgracias y esta es hija de la ausencia de zanahorias.

¿Podemos acaso resolver este drama de “las deudas” (objetivo), que nos amenazan con situaciones más graves aún, sin un programa (instrumento) de larga duración (lo que se hace sin tiempo no dura) que por profundidad y duración requiere de un consenso primero político (la democracia es alternancia) económico y social? La respuesta es sin un programa y sus anexos, no.

Este Estado no explicita el objetivo, por tanto, tampoco los instrumentos necesarios y menos aún las condiciones de consenso. Esta es hoy nuestra mayor carencia de “bien público” y la que identifica el inexplicable default de la política nacional. El problema es una incapacidad que no tiene color político.

Programas indispensables

El “programa” requerido por el FMI no es más que esto: “muéstrenme qué harán para pagarme a futuro”. Si hay voluntad de pago debe haber un programa que debe ser expuesto. Lo mismo ocurre con la deuda social que reclama un programa para cancelarla. En ambos casos “el programa” debe ser pensado y conversado para ser un programa propio. Para formular ese programa hay que tener en cuenta las diferencias entre los titulares de una y otra deuda.

La social no tiene un pagaré firmado para poder exigir la cancelación de la pobreza o el desempleo en ningún tribunal, como sí lo tienen los acreedores financieros. Tampoco los afectados tienen tiempo para otorgar y no hay espera posible. Y tienen una demanda que crece a una tasa de interés compuesto exponencial. Cuidado, que transcurra en silencio no quiere decir que no se acumule. Dios ciega a los que quiere perder.

La tradición del FMI es exigir un programa fiscal que informe del calendario de pagos. Implica generar un continuo superávit de las finanzas públicas, solo posible con un plan que, al mismo tiempo, resuelva la cuestión social y organice la generación de esos excedentes.

El stock de deuda financiera inicial se acrecienta como consecuencia del imperio de la tasa de interés. No es una cuestión menor. Si es del 4% anual, la deuda se duplica en 18 años si es que no ha habido amortizaciones en el intervalo.

Llegados a este punto cualquiera sea el resultado de las próximas elecciones, que ya están contaminando todo y de mala manera, uno de los objetivos inexcusables de esta gestión de gobierno debería ser, sin lugar a dudas, incrementar la “capacidad de pago” de los servicios de intereses y capital que corresponden a la monumental deuda externa de la Nación, las provincias y algunos de los municipios; y -aquí el mega desafío- lograr al mismo tiempo la “capacidad de pago de la deuda social”.

“El mercado” no cree en nuestra capacidad de pago en tiempo y forma, y hace imposible la refinanciación de la deuda de forma normal, es decir, refinanciar sin renegociar. Al mismo tiempo la pobreza y el desempleo, el productivo y formal, crecen. De mantenerse este trayecto de la economía (y de la sociedad) argentina no hay destino apetecible al que podamos llegar. Algo tiene que cambiar.

Es necesario un programa multidimensional que tenga como grandes objetivos -además de la meta de reducir la pobreza juvenil y aumentar el empleo de los menos calificados- la ocupación productiva del espacio y el rebalanceo demográfico; la expansión dinámica de las exportaciones de todos los sectores productivos, para traccionar el desarrollo regional; generar las condiciones para sustituir importaciones de la industria, aprovechando la memoria productiva y el restablecimiento de eslabones en las cadenas de valor.

Nada de eso es posible sin una estrategia de la promoción de la inversión reproductiva y sin una estrategia de transformación del Estado y la calidad de la Administración.

No estamos condenados al éxito. Más aún, si no pensamos y conversamos, sobre un programa de transformación de esas características y con metas extremadamente ambiciosas, seguiremos condenados a la decadencia como lo venimos experimentando, en todas las dimensiones, desde hace 46 años. Ahora más que nunca es necesaria una participación proactiva de ciudadanos y comunicadores en la tarea de evitar el default de la política, que implicará el default de las deudas financieras y sociales.

No hace tanto hubo otra Argentina. Necesitamos pensar la estrategia para acelerar la tasa de crecimiento para recuperar el tiempo perdido.

