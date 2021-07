Una buena noticia para los compradores de Ethereum: ¿bajan las comisiones?

Un cambio importante para las Ethereum

En la red de pruebas de Ethereum, llamada Ropsten, se ha realizado “hard fork” o “bifurcación”. Esto significa que se ha producido una actualización en dicha red. El objetivo es reducir las altas comisiones por enviar y recibir dinero a través de la red del ETH. De producirse exitosamente, podría ser más llamativo para los criptoinversores. De este modo aumentaría la demanda, y subiría el precio finalmente.

Este evento, producido el 24 de junio, aunque con algunas demoras debido a falta de actualización de los mineros (porque la minería en Ropsten no tiene fines de lucro), el hard fork se implementó de manera exitosa. Si bien estaba programado para realizarse el 16 de junio, debido a que los mineros no se ven beneficiados, sufrió un leve retraso.

La novedad más esperada con esta bifurcación es la EIP-1559. Es una propuesta que cambia el modo en el que se abonan comisiones a los mineros. Es decir, esta actualización que se realizó en la red de pruebas incluye la oferta de cambiar cómo reciben la ganancia los mineros (quienes se encargan de que la red funcione correctamente).

Una vez que se implemente en la red principal, cada transacción pagará una comisión base y a esta se le añadirá una propina. Un monto extra que le entrega quien envía ether (ETH), a los mineros que validan la operación. Se cree que, de esta manera, el llamado “gas” o “fees” que son las comisiones que se cobran por transacción, en este caso, de Ethereum se reducirán.

Si bien esto debería impactar positivamente en el precio de la segunda criptomoneda más importante, no es tan sencillo. En primer término, porque aún no se ha implementado en la red principal. Y segundo debido a que algunos analistas, prevén que se produzca una “guerra de propinas”.

Ethereum con cambios para los mineros

Si esto se produce, quienes quisieran enviar su dinero más rápidamente, pagarían más propinas. De este modo, por el aumento de demanda, necesitaríamos pagar más propinas para recibir nuestras criptomonedas rápidamente.

Es por esto que Fabian Vogelsteller, desarrollador del ecosistema Ethereum, dijo “El problema del gas no se puede resolver por completo, ni siquiera con los nuevos modelos”. A lo que luego añadió “no hay nada que se pueda hacer al respecto a menos que aumente la capacidad”.

Esto significa que Vogelsteller supone que Ethereum necesita una nueva red, ya que, en el mundo de las criptos, no es tan fácil producir un cambio. Además de llevar tiempo, esfuerzo, y mucho desarrollo, hay cosas que no se pueden cambiar. Para hacerlo, es necesario crear una red proveniente de una anterior. Es decir, una bifurcación de la red. Cuando esto se produce, la anterior puede o no, quedar obsoleta. Eso crearía un nuevo Ethereum, pero el anterior (el actual) pasaría a valer cero.

Algo similar a lo que ocurre con Ropsten, la red de pruebas de ETH. Su valor es de cero, es decir, no tiene precio alguno. En Ropsten es posible ver cómo funcionan las implementaciones de Ethereum sin temor de que algo pueda dañarse irreversiblemente. Es por este motivo, que los nuevos protocolos (como el actual) pasan primero por ahí.

“¿Sabías que EIP-1559 podría estropear la red principal de Ethereum de una manera súper mala si nos equivocamos en algo?”, mencionó Peter Szilágyi, desarrollador de la Fundación Ethereum.

Como conclusión de lo que mencionan expertos, nadie sabe exactamente qué sucederá con las comisiones de Ethereum a partir de ahora. Pero la nueva propuesta busca reducirlas de algún modo. Actualmente ya se encuentra en periodo de prueba en una red diseñada específicamente para ello. Si algo sale mal, no hay de qué preocuparse ya que es una red sin valor. Pero si fuera en la red principal, Ethereum podría desaparecer.

