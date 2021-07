La Mesa de Enlace advirtió a gobernadores sobre el impacto negativo de las restricciones a las ventas al exterior de carne vacuna

Jorge Capitanch, Gobernador de Chaco, recibió a los dirigentes del capo en medio del conflicto con el Gobierno nacional por las restricciones para exportar carne vacuna.

En medio del conflicto con el Gobierno por las restricciones a las exportaciones de carne vacuna, los dirigentes de la Mesa se reunieron ayer por la mañana con el Gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, y por la tarde con Jorge Capitanich, de Chaco, donde dialogaron sobre el impacto negativo que generan las medidas oficiales en la cadena de ganados y carnes de ambas provincias y en el resto del país. Además, los dirigentes reclamaron de manera urgente la eliminación de las trabas para exportar y reglas claras para comercializar.

Ambos encuentros fueron presenciales, y la Mesa de Enlace estuvo representada por el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino; el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, Jorge Chemes; el Vicepresidente de Coninagro, Elbio Laucirica y el Vocal de Federación Agraria Argentina, Martín Spada. Además, de manera virtual, los representantes de los productores agropecuarios dialogaron de manera virtual con los ministros de Producción del Norte Grande, integrado por las diez provincias de la región.

De acuerdo a lo que informó la Mesa de Enlace, mediante un comunicado, “ambos gobernadores coincidieron con los dirigentes y ven con mucha preocupación las consecuencias que el cierre total o parcial de exportaciones de carne traen aparejada para sus provincias”. Corrientes y Chaco son dos provincias donde la cadena de ganados y canes ha crecido significativamente en los últimos tiempos y realiza un valioso aporte a las economías de pueblos y ciudades. En ese sentido, Gustavo Valdés “entendió y adhirió” al reclamo de los dirigentes, según informaron fuentes cercanas a los representantes de los productores.

El Gobernador de Corrientes durante la reunión con la Mesa de Enlace (Foto: Ministerio de la Producción de Corrientes)

Por otro lado, los dirigentes señalaron que el Gobernador Jorge Capitanich les adelantó que este viernes mantendrá una reunión con el presidente Alberto Fernández, donde se comprometió a transmitir el mensaje de la Mesa de Enlace para que se reabran en su totalidad la exportación de carne vacuna.

“El cierre de exportaciones genera un problema en toda la sociedad. Esta medida afecta y va a afectar a todos los eslabones de la carne y eso provoca una situación de angustia y preocupación en toda la sociedad. Es por eso que estamos expresando nuestro descontento, más allá del reclamo sectorial que tenemos que hacerlo sentir y de manera contundente, ya que los argentinos somos buenos haciendo carne y el mundo nos reconoce por eso”, dijo Nicolás Pino, presidente de la Rural al término de los encuentros con los gobernadores.

Y agregó: “Entendemos que la medida del Gobierno es mala. Cuando se quiere imponer la ideología se corta la racionalidad y creemos que esto es lo que está pasando. Quieren hacer quedar al sector productivo, al campo como enemigo de la sociedad y nosotros somos trabajadores como cualquiera y somos aliados, no al gobierno de turno, sino al país. Necesitamos reglas claras, que no nos cambien la jugada de tanto en tanto y que nos dejen producir”.

Hay que recordar que días atrás la Mesa de Enlace solicitó audiencia con ocho mandatarios provinciales, y según se informó en los próximos días continuarán los encuentros programados con gobernadores de Mendoza, San Luis, La Pampa y Santa Fe, entre otros.

La Pampa

En medio del conflicto por las restricciones en los volúmenes para exportar carne vacuna, el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, y la ministra de Producción Fernanda González, se reunieron con los integrantes de la mesa provincial de productores agropecuarios.

Según pudo saber este medio, el gobernador ha expresado en los últimos días que está de acuerdo con la intervención del Gobierno nacional para frenar el aumento del precio de la carne vacuna al consumidor. En ese sentido, no responsabiliza de esa situación a los productores, sino que hay un efecto de los otros sectores de la cadena en el valor final del producto. Por otro lado, transmitió al ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra, y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, su preocupación por las dificultades que generó en la provincia la implementación de restricciones para la exportación a China, donde los frigoríficos locales que exportan, el principal destino de su ventas es dicho mercado.

El Gobernador de La Pampa se reunió en las últimas horas con los integrantes de la Mesa provincial de productores. (Foto: Gobierno de La Pampa)

En esa provincia, la industria frigorífica es el sector productivo más desarrollado: tiene 16 establecimientos entre Ciclo completo y Ciclo II (desposte y envasado), con habilitaciones nacionales y provinciales. Entre ellos están Carnes Pampeanas, Santa Ana, Don Justino, Las Tranqueras, Trenel, entre otros. Entre los establecimientos hay cinco habilitados para exportar que emplean alrededor de 2.100 operarios.

En declaraciones a “El Diario de La Pampa”, el presidente de la Asociación Agrícola Ganadera de La Pampa, Marcelo Rodríguez, comentó tras la reunión: “El gobernador está muy interiorizado en el tema y nos dijo que en esto hay dos perdedores, el principal es el consumidor y en segundo termino el productor, y esto nos da tranquilidad porque es lo que nosotros veníamos exponiendo. Además, nos manifestó que no apoya la medida de no permitir la exportación de la vaca a China, porque una provincia ganadera justo hay un comprador como China que nos lleva la vaca que ya queremos terminar nosotros y en eso no esta de acuerdo. La verdad es que nos dio tranquilidad en ese sentido y se comprometió también a hablar con los gobernadores de las provincias ganaderas”.

