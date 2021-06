Facebook se convirtió en la empresa más joven en alcanzar USD 1 billón de capitalización de mercado

Facebook, cofundada por Marck Zuckerberg en 2004 en la Universidad de Harvard, es la más joven de todas en alcanzar el hito.

En apenas 17 años, Facebook se convirtió en la empresa más rápida en alcanzar un valor de mercado por encima de USD 1 billón , después de que un juez estadounidense desestimara las demandas antimonopolio federales y estatales contra la red social fundada por Marck Zuckerberg, que buscaban obligar a la compañía a vender Instagram y WhatsApp.

Sucede casi tres años después de que Apple Inc. se convirtiera en la primera empresa estadounidense en bolsa en alcanzar la marca del billón de dólares, según informó la agencia Bloomberg. En este sentido, ahora hay otras cuatro empresas de tecnología estadounidenses que cuentan con valoraciones de 13 dígitos, entre ellas Microsoft Corp., Amazon.com Inc. y la matriz de Google, Alphabet Inc.

Tras el fallo de la justicia estadounidense que desestimó dos denuncias presentadas el año pasado por la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos y fiscales generales estatales, las acciones de Facebook subieron 4,2% este lunes a USD 355,64, el mayor valor en dos meses.

La acción creció un 30% este año en medio de una mayor dependencia pública de las aplicaciones de Facebook para mantenerse en contacto con amigos y empresas durante la pandemia de coronavirus, lo que generó un crecimiento constante en usuarios y una fuerte demanda de publicidad digital.

La demanda por monopolio

Un juez de Estados Unidos rechazó este lunes las dos querellas presentadas contra Facebook por presuntas prácticas contrarias a la libre competencia, lo que da la razón a la empresa en las demandas.

Cabe recordar que la Comisión Federal de Comercio de EEUU, junto con 46 fiscales generales estatales, demandó a Facebook en diciembre por comportamiento anticompetitivo, diciendo que el tamaño de la empresa provocó daños al consumidor, incluida una calidad inferior del producto.

James Boasberg, juez de distrito del país norteamericano, dijo el lunes que la Comisión Federal de Comercio no logró establecer que Facebook monopoliza las redes sociales. No obstante, la agencia podrá volver a presentar la queja dentro de los próximos 30 días.

En el caso concreto de la querella presentada por la coalición de estados, el juez Boasberg justificó su decisión precisamente porque los hechos que se denunciaban (las adquisiciones de Instagram y WhatsApp) ocurrieron hace 9 y 7 años respectivamente, pero los estados no lo habían denunciado hasta ahora

Cabe recordar que Zuckerberg se centró tanto en agregar usuarios e ingresos, incluso comprando las aplicaciones competitivas Instagram en 2012 y WhatsApp en 2014.

En sus escritos de marzo, la firma de Menlo Park (California) recriminó precisamente a los demandantes que quisieran obligar a deshacer dos adquisiciones que habían sido anteriormente aprobadas, algo de lo que, según Facebook, no existe precedente.

En ese marco, el cofundador de Facebook testificó ante el Congreso de EEUU varias veces sobre diversos errores de la compañía. Los reguladores denunciaron que, durante su ascenso, Facebook perdió el control sobre los datos de sus usuarios y no hizo lo suficiente para limitar el flujo de información potencialmente perjudicial o violenta.

Al margen de Facebook, otro gigante de internet, Google, también se encuentra litigando en los juzgados de EEUU tres demandas distintas por presuntas prácticas monopolísticas, Según informo la agencia de noticias EFE. Una presentada por el Gobierno y las otras dos, por distintas coaliciones de estados.

Facebook durante la pandemia

Para Facebook, como para el resto de las big tech, 2020 fue un año de antología pese a que en la pandemia muchas empresas fueron a la quiebra. La firma de California obtuvo ganancias que hicieron subir los precios de sus acciones y la hicieron más valiosa que nunca.

Más allá de la creciente preocupación de los gobiernos por el poder de las empresas que podría llevar a la implementación de cambios en sus negocios, la firma tecnológica superó las expectativas del mercado de ingresos durante el primer trimestre de 2021, impulsada por un mayor gasto publicitario de las empresas durante un aumento del tráfico en línea inducido por la pandemia de coronavirus.

Los ingresos totales, que consisten principalmente en ventas de publicidad, aumentaron a USD 26.170 millones en el primer trimestre finalizado el 31 de marzo, superando la estimación promedio de los analistas de USD 23.670 millones.

La firma también indicó que espera que sus gastos de capital para 2021 estén en el rango de USD 19-21.000 millones.

