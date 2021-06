Carne: asado, vacío, matambre y los otros cortes populares que el Gobierno no dejaría que se exporten

El Gobierno busca frenar los aumentos de la carne con regulaciones. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

El Gobierno anunciará hoy un nuevo esquema de exportación de carne vacuna, que sería una reapertura parcial de las mismas, tras el cepo de 30 días que provocó pérdidas al país por 200 millones de dólares y no provocó una baja el precio de la carne al consumidor, que es la principal meta de la administración de Alberto Fernández.

“La idea es retomar las exportaciones con un esquema más controlado; detectamos un montón de maniobras de evasión fiscal y de elusión de la normativa aduanera y cambiaria. Además se buscará que algunos conjuntos de cortes que eran dirigidos al mercado externo, queden en el mercado interno para aumentar la oferta”, dijo Matías Kulfas, ministro de Desarrollo Productivo el último domingo en declaraciones radiales.

Sin precisiones sobre de los anuncios oficiales, trascendió que los cortes populares que prohibiría el Gobierno su exportación, de los que hizo referencia el ministro Matías Kulfas, serían asado, matambre, vacío, cuadrada, falda, tapa de asado y paleta. Además, se avanzaría con un esquema de exportación con un cupo del 50% para lo que resta de junio y todo julio y que llegaría al 65% ya que permanecerían abiertas la Cuota Hilton y 481 a la Unión Europea, la Cuota de 20.000 toneladas anuales a Estados Unidos y habrá reapertura de la comercialización a Israel.

Matías Kulfas, ministro de Desarrollo Productivo.

Por otro lado, el Gobierno promoverá un Plan Ganadero con el objetivo de aumentar la producción de carne vacuna, y llevarla de 3 a 5 millones de toneladas. Al respecto, la máxima autoridad de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), Horacio Salaverri, comentó: “Se hace difícil aceptar un Plan Ganadero cuando las exportaciones de carne vacuna están cerradas. Los productores necesitan reglas claras para desarrollar su tarea de todos los días, previsibilidad y un horizonte claro para que la actividad pueda expresar todo su potencial”.

Seguramente que la idea del Gobierno es presentar el paquete de medidas como un “acuerdo” con la cadena de ganados y carnes, aunque solamente mantuvo reuniones con los exportadores de carne vacuna que están agrupados en el Consorcio ABC, y no con el resto del sector. El presidente Alberto Fernández prometió una mesa de diálogo al Consejo Agroindustrial Argentino, algo que no sucedió, y no respondió a un pedido de audiencia que presentó la Mesa de Enlace hace 15 días aproximadamente.

Convocatoria

En la previa de los anuncios el Gobierno realizó una convocatoria a varios sectores, para hoy a las 12:30hs en Casa de Gobierno. Sin mucha información de la misma, desde el oficialismo solamente aseguraron que se trata de “un tema relacionado a la carne”, aunque no se sabe si se invita a participar del acto o a una reunión donde se presentarán las medidas.

“Recibimos un aviso por WhatsApp donde se nos convoca a una reunión sobre el tema carnes, pero no sabemos qué agenda hay ni se nos está convocando para abrir una discusión en la que participemos o para escuchar lo que ya está decidido y anuncios con los cuales no estamos de acuerdo. No nos vamos a prestar para la foto”, precisó Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).

Los dirigentes de la Mesa de Enlace.

En ese sentido, la dirigencia de la Mesa de Enlace aceptó la convocatoria y aclararon que “van a la Rosada a un encuentro de trabajo y no a prestarse a una foto que podría interpretarse con estar de acuerdo con las medidas”, comentó una fuente cercana a las entidades agropecuarias. Los representantes de los productores reclaman la liberación total de las exportaciones, y los anuncios de hoy irían en el sentido contrario.

“Si las medidas no son las que necesitamos en el sector agropecuario, en este caso en el sector ganadero, tendremos en puerta una protesta. Necesitamos manifestarnos y que el productor diga la verdad de lo que está pasando”, agregó Jorge Chemes.

SEGUIR LEYENDO