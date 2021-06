El Gobierno promulgó la ley de ayuda a las asociaciones de bomberos voluntarios (EFE)

El Gobierno nacional promulgó este miércoles la ley de ayuda a las asociaciones de bomberos voluntarios. La norma establece exenciones del pago de los servicios públicos y el reintegro del IVA para las compras y contrataciones para el cumplimiento de su función, además de prestaciones en caso de accidentes.

El presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete Santiago Cafiero, y la ministra de Seguridad Sabina Frederic, firmaron el Decreto 386/2021 que fue publicado esta madrugada en el Boletín Oficial.

La Ley Nº 27.629 de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios de la República Argentina fue sancionada de manera unánime el pasado 2 de junio, justamente en el Día del Bombero Voluntario. La norma presentada por el diputado justicialista Eduardo “Bali” Bucca tiene como objetivo a hacer más eficiente el uso de recursos por parte de las asociaciones de bomberos para que puedan destinarlo a equipamiento operativo, equipos de protección y capacitaciones.

“En el día del Bombero Voluntario, reafirmamos el compromiso de seguir trabajando juntos, como todos estos años, para fortalecer el Sistema Nacional y cada uno de los 1.000 cuarteles de nuestro país, y proteger a las 43.000 personas que arriesgan su vida para salvar las vidas y los bienes de la comunidad”, destacó en aquella jornada Bucca.

“Es muy importante esta ley. Trabajé durante un año y medio recorriendo los cuarteles de la provincia de buenos aires. Nos encontramos con Bomberos lesionados sin obra social. Como son voluntario no tiene ART y la ley plantea que un bombero si un accidente en servicio, pueda ser cubierto, además por 24 meses se le brindará un aporte económico para la familia del bombero, ya que no pueden trabajar. Aunque parezca increíble, antes de esta ley no se le cubría una quemadura o lesiones más graves en servicio. Y al ser voluntario, esa persona tenía que dejar su oficio externo. Entonces, tenía que dejar su trabajo y al mismo no tiene cobertura“, había manifestado el legislador justicialista en diálogo con Infobae.

“Estas cosas no se tienen en cuenta y son verdaderamente importantes. También, insisto, a nadie se le ocurre un cuartel de bomberos cerrados, las 24 horas, yo los consideró esenciales y estoy luchando para que sean considerados para que sean personal esencial para la vacunación en estos momentos tan necesarios”, explicó Bucca.

El diputado Eduardo "Bali" Bucca

El texto establece que el sujeto responsable inscripto en el IVA que realice ventas a estas entidades emitirá sus facturas con IVA tasa cero y la leyenda: “venta sujeto ley 25.054”.

La iniciativa también prevé ampliar la cobertura ante riesgos y contingencias que los bomberos voluntarios puedan sufrir en el ejercicio de sus funciones.

Además, se incluyen prestaciones destinadas a cuidar a los bomberos y bomberas que sufran algún tipo de accidente, como asistencia médica y farmacéutica, prótesis y ortopedia, rehabilitación y traslados. También se contempla una prestación dineraria en el caso de incapacidad laboral temporaria.

Para visibilizar la causa, el legislador corrió el pasado 9 de abril la ultramaratón en San Martín de los Andes de 160 km, con el objetivo de recaudar donaciones para la compra de equipamiento operativo y de seguridad para cuarteles de bomberos voluntarios de las zonas afectadas por incendios forestales y concientizar sobre la necesidad de proteger los bosques de nuestro país.

