Dia del padre y crisis: más de la mitad de los hombres con hijos tienen ingresos bajos y debe $91.000 en promedio

Los padres con salarios registrados suelen ser unos de los sujetos de crédito más sólidos, pero su situación también es apretada hoy. REUTERS/Marcos Brindicci

Un informe en base a datos financieros de padres trabajadores con empleos registrados muestra que menos del 24% de ellos tienen ingresos medios o altos, mientras que el 56,5% tiene ingresos bajos y el 19,6% medio bajos. Los datos indican que de ese universo total, los padres argentinos además tienen deudas con bancos e instituciones financieras por un promedio de $91.000.

A pesar de que el análisis se aplica sólo sobre el universo de hombres que registran actividad laboral -es decir, empleados en blanco-, los números revelan que una gran parte de ellos tienen ingresos que están cerca o por debajo de la línea de la pobreza, medida en $50.854 mensuales por el Indec para familias de 4 personas . Y que el nivel de endeudamiento ha crecido en medio de la crisis económica y sanitaria.

Según el análisis de estimación de ingresos realizado por Equifax, compañía global de Big Data & Analytics que analiza datos financieros y es dueña de Veraz, el 23,6% de los padres argentinos posee ingresos mensuales que se pueden considerar “medios” de entre $86.701 y $277.000, el 19,6% “medios bajos” de entre $56.701 y $86.700, el 0,2% “altos” con más de $277.000, mientras que el 56,5% recibe ingresos inferiores a $56.701.

En cuanto a estado de endeudamiento, los padres tienen deudas promedio por $91.000, siendo la Generación X la que registra mayor deuda ($99.000) y la Generación Z el monto inferior de ($45.000).

“El análisis está hecho sobre el sector de trabajadores en relación de dependencia más estable y que está protegido por las leyes laborales actuales. Aunque el monto de las deudas varía según el nivel de ingreso, en tiene un nivel de deuda que gira alrededor de 1,5 veces sus ingresos, eso es porque lo que concede la industria financiera”, explicó a Infobae Sergio Miller, director de Data y Analytics de Equifax Argentina, Paraguay y Uruguay.

“Ha subido un poco el nivel de endeudamiento, pero no ha sido una cosa drástica. La cantidad de salarios no es como un gran problema, lo que se ve es que en otros países tienen niveles de deuda más alto porque incluye hipotecario y vehículos, eso no está porque se tiene que desarrollar en el mercado argentino. No necesariamente es algo malo estar endeudado por un par de sueldos”, explicó el especialista. Aunque, advirtió, en breve vamos a ver un aumento de la mora por el levantamiento de las normas del Banco Central (BCRA) que suspendieron ese cómputo por la pandemia.

“Entendemos que va a haber una suba en la mora, efecto de la pandemia, que ahora no se ve en los datos estadísticos por la normativa del Banco Central”, dijo Miller y abundó: “Lo que muestra como foto es una situación financiera apretada, más que nada por caída del salario real, y que se nota aunque miramos a este sector que sueles ser el más sólido a nivel financiero que el resto de los trabajadores o que el universo femenino”, dijo.

Acerca del perfil financiero, más de la mitad de los padres (54%) prefieren buscar créditos en los bancos frente a otras entidades financieras del mercado. Además, el 76% se financian a través de tarjetas de crédito, el 51% por préstamos y el 33% con cuentas corrientes.

Las principales actividades de empleo de este grupo etario están relacionadas a la industria manufacturera (28%), seguido por comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores y motocicletas (15%); servicios de transporte y almacenamiento (12%) y por último construcción (9%).

Respecto al perfil familiar de los padres, el 47% tiene un hijo, el 32% tiene dos hijos y el 21% pertenecen a una familia numerosa –con tres hijos o más. A su vez, el 47% tiene niños, el 46% tiene adolescentes, el 4% tiene bebés y el 39% tiene hijos mayores.

Dentro de los grupos familiares estudiados, la mayor distribución de padres se da en la generación X (40 a 55 años) representando el 53%, seguido por Millennials (24 a 39 años) en un 26%. Los Baby Boomers (56 a 74 años) representan un 20%, la generación Silenciosa (más de 75 años) 0,4% y Centennials (18 a 23% años) un 0,1%.

El análisis utilizó datos del Bureau Equifax combinada con información pública del BCRA, de ANSES y Obras Sociales, y segmentó a un universo de 1.714.808 padres argentinos que registran actividad laboral.

“Los resultados que arroja nuestro análisis ponen de manifiesto que la bancarización y la posibilidad de mayor acceso a productos financieros continúa siendo un tema a abordar en el segmento de padres, teniendo en cuenta que cumplen un rol central en la fuerza laboral de nuestro país. La transformación digital presenta una gran oportunidad a la banca y a las fintech para acercar productos, soluciones y oportunidades que impulsen la inclusión financiera de este grupo”, comentó Santiago Pordelanne, Presidente y CEO de Equifax Argentina.

