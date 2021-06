Petroleros llegaron a un acuerdo con el gobierno de Río Negro para vacunar a los trabajadores del sector

En sindicato había indicado que en caso de no recibir respuesta por parte del gobierno provincial, cerca de 5.000 trabajadores podrían dejar de prestar tareas de manera indefinida. REUTERS/Agustin Marcarian

En medio de la segunda ola de coronavirus que afecta a la Argentina, el sindicato del Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa llegó a un acuerdo con el gobierno de Río Negro para que se inocule a unos 5.000 trabajadores del sector, luego de que no prosperara la iniciativa del gremio de adquirir vacunas de forma privada y ante los contagios en aumento entre el personal.

Ceferino Leiva, delegado regional de Catriel y miembro de la comisión directiva del Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa detalló al portal La Mañana de Neuquén que el secretario general del gremio, Guillermo Pereyra, mantuvo un diálogo con la gobernadora Arabela Carreras en el que se alcanzó un acuerdo para los empleados del sector.

“Llegamos a un diálogo con el Gobierno. Nosotros vamos a mandar y a poner a disposición el padrón de afiliados que tenemos en la región con el ministro de Salud de la provincia, Fabián Zgaib”, afirmó Leiva.

La campaña de vacunación para los petroleros iniciará en los próximos días y será realizada por edades y por empresas

En ese contexto, el dirigente afirmó que luego de recibir una respuesta por parte de la gobernadora, la medida de fuerza prevista para este jueves, en la que los trabajadores se retirarían de los puestos de trabajo, queda suspendida.

“Nos pusimos de acuerdo para empezar a vacunar a los trabajadores petroleros de Río Negro”, dijo Leiva. Según afirmó el gremialista, la campaña de vacunación para los petroleros iniciará en los próximos días y será realizada por edades y por empresas.

“Este miércoles se van a juntar el Gabinete de Seguridad de Río Negro con la gobernadora, y a partir de esto ya se pone en marcha el plan de inmunización para los petroleros”, agregó.

En los últimos días Guillermo Pereyra reclamó al gobierno de Neuquén la vacunación para petroleros. En declaraciones a radio AM 550 La Primera de Río Negro, manifestó: “Queremos comprar vacunas, no que nos den, no queremos sacarle vacunas a la población de riesgo. Queremos comprar 300.000 dosis”.

Y agregó: “Queremos entregar el excedente de vacunas que compremos al sistema de salud de la provincia, que tiene la logística para vacunar a la gente”.

En ese sentido, remarcó que desde el sindicato le propusieron al gobernador de Neuquén Omar Gutiérrez la posibilidad de poder comprar dosis de la vacuna contra el covid-19.

“Estuvimos hablando con los laboratorios, con AstraZéneca, incluso tuvimos una charla avanzada con Israel, pero no es posible concretar la venta de vacunas a privados”, se lamentó.

Cabe recordar que los petroleros se encuentran dentro del grupo de trabajadores esenciales y vienen de un un 2020 con una caída muy fuerte de la actividad producto de la caída de la demanda de petróleo y combustibles que llevó al cierre de pozos, por lo que tuvieron que firmar un acuerdo de suspensiones para evitar los despidos masivos.

