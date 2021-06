El Consejo Agroindustrial rechazó una vez más las limitaciones para exportar y reclamó una audiencia con Alberto Fernández

Una de las últimas reuniones entre el equipo económico del Gobierno y el Consejo Agroindustrial.

Los integrantes del Consejo Agroindustrial Argentino, conformado por 61 entidades, manifestaron durante una conferencia de prensa virtual su preocupación y rechazo a toda medida que signifique una limitación de las exportaciones , como sucedió con la decisión del Gobierno de cerrar las exportaciones de carne vacuna por 30 días. Además, solicitaron una audiencia con el presidente Alberto Fernández para plantear diferentes inquietudes y señalaron que no se avanzó con el Gobierno en la redacción de un proyecto de Ley para aumentar las exportaciones y empleo.

“Las limitaciones para exportar no contribuyen a promover más producción, ni a crear empleo, ni a favorecer a los consumidores que tienen afectado su poder adquisitivo. Estamos convencidos de que para solucionar los problemas de pobreza, inflación y desinversión productiva se necesitan políticas de mediano y largo plazo que promuevan empleo genuino, que es el instrumento más efectivo para mejorar sustentablemente las condiciones de vida de los argentinos”, señalaron los integrantes del Consejo en un comunicado.

A todo esto, durante la presentación del documento, el Vocero del Consejo y actual presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, José Martins, agregó: “El camino de restringir exportaciones no mejorará el acceso al consumo interno, muy por lo contrario hará caer la producción, afectando negativamente la oferta para el mercado doméstico y por supuesto las exportaciones. Los antecedentes en nuestro país, avalan estos hechos. Un país que no produce, que no industrializa y que no exporta queda atrapado en un círculo vicioso con resultados negativos, mayor pobreza, marginalidad y destrucción de calidad de vida”.

José Martins, durante la conferencia de prensa virtual del Consejo.

Y agregó: “La inflación y la pobreza son flagelos que no se condicen con el potencial de nuestro país. Esto nos obliga y compromete a trabajar en conjunto con todas las fuerzas sociales y políticas, para encontrar un camino que permita su erradicación. Y este debe ser a través del diálogo, la búsqueda de consensos y medidas efectivas, privilegiando la paz social y y sin perder de vista que hacen otros países que se dedican a la exportación de alimentos. Hay que repensar un modelo de país que genere oportunidades laborales, inclusión social y disminuya la informalidad de nuestra economía”.

Martins, por otro lado, pidió al Gobierno y a los sectores de la política que reflexionen sobre la actual carga tributaria que enfrenta el sector, a la que definió de “agobiante” y que constituye una barrera para incrementar producción o desarrollar la industria. Y transmitió el malestar sobre el cambio permanente de reglas de juego e inestabilidad macroeconómica:

El Consejo está integrado por 61 entidades que representan a productores, cooperativas, empresas pequeñas, medianas y grandes, que apuestan a generar empleo en todo el país, a través del fortalecimiento de la interacción público y privada, con el objetivo de que se implementen reglas de juego permanentes y transparentes que promuevan la inversión y el desarrollo del país.

Proyecto

En la conferencia de prensa virtual, por otro lado, los integrantes del Consejo Agroindustrial plantearon su preocupación por la falta de avances que ha tenido hasta el momento la interacción con funcionarios nacionales, para la redacción del “Proyecto de Ley de Inversiones Agroindustriales federal, inclusiva y sustentable” que podría generar hasta 700 mil puestos de empleos e incrementar en 15 mil millones de dólares las exportaciones anuales, sin requerir subsidios.

En los últimos meses la propuesta recibió un amplio apoyo en el oficialismo y en sectores de la oposición, y es por eso que la preocupación del sector por los escasos avances que ha tenido hasta el momento, más aún cuando Fernández en marzo pasado y ante la Asamblea Legislativa, se comprometió a que en este año se enviaba el proyecto al Congreso de la Nación. Se trata de un sector que este año aportará unos 45 mil millones de dólares en concepto de exportaciones, y que serviría para hacer frente a las cuestiones de la pandemia y a la emergencia social y económica.

Los integrantes del Consejo preocupados por las limitantes para exportar

Al respecto, José Martins precisó: “Lamentablemente y a pesar de las múltiples reuniones entre los equipos del Consejo y funcionarios de los distintos Ministerios del Gabinete Económico, este proyecto está detenido y daría la impresión de haber entrado en vía muerta. Las expresiones verbales del gobierno no se han trasladado a los hechos y las promesas cambiantes se fueron diluyendo. Es imprescindible establecer un dialogo productivo y efectivo para trabajar en todos los desafíos y urgencias que requiere nuestro país agroindustrial, con vocación de paz social y miradas alejadas de visiones proselitistas”.

Por último, el Vocero del Consejo señaló enfáticamente, en relación al actual rol del espacio: “No venimos a reemplazar a ninguna entidad y no tenemos representación gremial. No venimos a competir con absolutamente ninguna de las entidades que hoy están representando gremialmente al sector agroindustrial. Los temas de coyuntura son abordados por cada una de las entidades miembro y sus asociaciones, de manera totalmente independiente de este Consejo. Sin embargo, cuando existen medidas que de políticas públicas que van en el sentido contrario al rumbo que proponemos, nos vemos en la obligación de expresarnos”.

