Paola Tamburelli, de Anac, sobre los vuelos: “Las restricciones tienen que ver con medidas sanitarias”

Las aerolíneas aun no cuentan con aprobaciones de vuelos para junio

A tres días del comienzo del mes de junio, las aerolíneas internacionales aun no cuentan con la autorización correspondiente para sus cronogramas de vuelos de los próximos 15 días. Esta situación generó un reclamo desde la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (Iata) que pidió mayor previsibilidad para las empresas aéreas que operan desde y hacia la Argentina.

Además, provocó que algunas empresas —como Lufthansa y American Airlines— suspendan los vuelos que tenían previstos para los primeros día de junio. Ante esta situación, la administradora nacional de aviación civil, Paola Tamburelli, advirtió que las restricciones responden a las medidas sanitarias dispuestas por el Gobierno para la prevención de contagios.

Las restricciones tienen que ver con que no podemos traer mas que 2000 pasajeros por día, de acuerdo a lo que definieron las autoridades sanitarias (Tamburelli)

Entre las medidas, están la limitación de que solo 2.000 pasajeros por día pueden llegar desde el exterior hacia el aeropuerto de Ezeiza y la separación de dos horas entre cada vuelo que arribe. Estas medidas están vigentes hasta el 11 de junio próximo. “No hay una política aerocomercial de reducciones. Como autoridad aeronáutica siempre queremos que los aviones vuelen. Las restricciones tienen que ver con que no podemos traer mas que 2.000 pasajeros por día, de acuerdo a lo que definieron las autoridades sanitarias para cuidar y asegurar que se les pueda hacer el test de antígenos y eso implica una reducción en la cantidad de vuelos”, señaló Tamburelli en declaraciones a Radio La Red.

“En materia de arribo, la realización del test te insume un tiempo adicional al que ya tenés en el aeropuerto, con lo cual nos pidieron que no aprobemos vuelos con una separación de al menos dos horas para que no se amontone gente en el aeropuerto. Eso no hace que nos podamos autorizar todos los vuelos que nos piden”, explicó la funcionaria.

La Anac otorga las autorizaciones cada 15 días, lo que complica la programación

“No hay vuelos cancelados ni reprogramados, en el sentido de que cuando las empresas presentan sus cronogramas uno trata de darle todo lo que se puede. Es quirúrgico. Nos interesa que se mantenga y no restringirlo. Las limitaciones no son aeronáuticas si no sanitarias”, agregó. Con todo, Tamburelli confirmó que aun no están autorizados los vuelos para el mes de junio.

Desde el comienzo de las restricciones a los vuelos internacionales, la autoridad aeronáutica va aprobando los cronogramas de vuelos que presentan las empresas cada 15 o 20 días. “Cuando uno habla con las autoridades sanitarias, la política es tratar de que el argentino no viaje al exterior por distintos motivos. En otros países están circulando cepas que son peligrosas y eso se trata de evitar. Lo que se trata es que no salgan, pero no que no regresen. Hay vuelos prohibidos a ciertos Estados pero Anac autoriza vuelos de regreso para traer a los argentinos”, detalló.

Desde la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (Iata), que nuclea a líneas aéreas de todo el mundo, solicitaron al Gobierno argentino contar con una mayor anticipación en la entrega de las autorizaciones y más flexibilidad para los vuelos internacionales

Esta semana, desde la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (Iata), que nuclea a líneas aéreas de todo el mundo, solicitaron al Gobierno argentino contar con una mayor anticipación en la entrega de las autorizaciones y más flexibilidad para los vuelos internacionales. Aunque destacaron que tienen un diálogo abierto y constructivo con las autoridades de la Anac.

“El proceso de solicitar los vuelos cada 15 días está funcionando mejor que en los últimos meses. Hay un tema con la cantidad de casos en la Argentina y apoyamos las medidas que está tomando el Gobierno. Pero hemos pedido al Gobierno argentino que tenga más flexibilidad, que no restrinja el número de pasajeros a 2000 y que pase a 3000″, señaló Peter Cerdá, vicepresidente de Iata para América Latina, en una conferencia de prensa virtual.

El directivo de la asociación, pidió que haya una “mejor coordinación” entre la industria y el Gobierno argentino, sobre todo con el Ministerio de Salud, sobre las medidas que se están aplicando para que haya más eficiencia. “Las restricciones que tenemos en la Argentina son muy severas. Los pasajeros tiene que hacerse pruebas al llegar y los vuelos están operando con 45 minutos de separación, lo que no hace a una operación muy óptima para la entrada al país”, destacó Cerdá.

