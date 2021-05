El Bitcoin vuelve a las oscilaciones y se opera en torno a los USD 37.000

El Bitcoin sostiene una ganancia de 28% desde que comenzó 2021. (Reuters)

Las cotizaciones de las criptomonedas se enfrentan a un período de turbulencias, luego de meses de rampantes ganancias que hasta abril parecieron no tener techo. Pero al igual que lo que ocurre con los activos financieros tradicionales, “los árboles no crecen hasta el cielo”, el ajuste de las alzas exuberantes ocurre tarde o temprano, y en el caso de un mercado no regulado como el de las monedas digitales, las oscilaciones son mucho más pronunciadas y repentinas.

Ejemplo de este comportamiento fue la ola de ventas que sacudió al Bitcoin el fin de semana, con un piso de precios inferior a los USD 33.000 el domingo, para luego recuperarse hasta los casi USD 40.000 por la tarde del lunes.

En la presente jornada, la divisa digital más popular es negociada en torno a los USD 37.000, en procura de un nuevo valor de equilibrio, tras alejarse de su máximo histórico de USD 64.895 el pasado 14 de abril.

Aunque el efecto fue efímero, las alzas de las cripto parecieron revitalizarse después de que el CEO de Tesla, Elon Musk, comunicara a través de un mensaje en su cuenta Twitter que habló con “mineros” del Bitcoin de América del Norte, quienes se “se comprometieron a publicar el uso renovable actual y planificado” de energía y que además le solicitarán a otros mineros alrededor del mundo que hagan lo mismo. Musk calificó esta iniciativa como algo “potencialmente prometedor”.

También le dio sostén al Bitcoin que después de que Mathew McDermott, director global de activos digitales de Goldman Sachs, señaló que es hora de tomar al Bitcoin mucho más en serio como un activo invertible. “Bitcoin ahora se considera un activo invertible. Tiene su propio riesgo idiosincrásico, en parte porque todavía es relativamente nuevo y está pasando por una fase de adopción”, comentó McDermott.

En solo un mes y medio, el precio del Bitcoin varió desde un máximo cercano a los USD 65.000 a un mínimo cercano a los USD 32.000

Por otra parte, el Ether, la moneda asociada a la red blockchain Ethereum y segunda en importancia, llegó a perder un 17% a USD 1.905 el domingo, pero ahora defiende una apreciable recuperación del 25%, para alcanzar otra vez a los 2.400 dólares.

Para muchos inversores en criptomonedas, entre los que se encuentran muchos jóvenes traders recién iniciados en materia financiera, sigue vivo el recuerdo del “miércoles negro”, cuando el pasado 19 de mayo el desplome de las “cripto” eliminó USD 350.000 millones de valor de mercado en cuestión de horas.

Entonces, Ether se desplomó un 50% y Bitcoin un 30%, después de que el gobierno chino anunció que prohibió a las instituciones financieras y las empresas de pago aceptar criptomonedas o proporcionar servicios relevantes.

En los últimos meses apoyó el avance de las criptomonedas la expectativa por un eventual debilitamiento del dólar

Un fundamento alcista tanto para las criptomonedas como para acciones y bonos globales fue la creciente expectativa por un eventual debilitamiento del dólar.

Esta martes, el índice dólar tocó mínimos de cuatro meses y medio, ya que la insistencia de la Reserva Federal de que la política monetaria se mantendría estable calmó los temores de que la inflación lleve a un alza de las tasas de interés.

Los inversores están manteniendo operaciones cortas en dólares con la creencia de que las bajas tasas de Estados Unidos harán que los fondos se vayan al extranjero a medida que el mundo se recupere de la pandemia.

Los participantes del mercado se muestran recelosos de aumentar posiciones después de que un salto en la inflación de Estados Unidos en abril arrojara dudas sobre las perspectivas de la política monetaria, pero parecieron encontrar tranquilidad en los datos y las declaraciones recientes de los miembros de la Fed.

