Software, robotaxis, energía: Elon Musk y sus ideas para hacer de Tesla una mezcla de Apple y Henry Ford

Musk, un verdadero showman, en una presentación de Tesla

Elon Musk tiene varias características que lo convirtieron en un personalidad prominente a nivel mundial.

-Se alterna con Jeff Bezos, el fundador y principal accionista de Amazon, en el primer puesto en el ranking mundial de centimil-millonarios.

-Es cofundador, CEO y principal accionista de Tesla, la automotriz más valiosa del mundo, que revolucionó la industria a partir de sus vehículos eléctricos.

-Es también el factótum de SpaceX, la empresa de tecnología espacial que con sus cohetes lanzó varios vehículos de la NASA, la agencia espacial de EEUU, y recientemente operó el trasbordo de tripulantes de la Estación Especial Internacional.

-Tesla, su nave insignia, invirtió USD 1.500 millones en bitcoin, fue una de las primeras empresas en anunciar que aceptaba bitcoins como medio de pago, y los tuits o declaraciones del propio Musk movieron varias veces, para arriba y para abajo, la cotización de la más popular de las criptomonedas.

-Aspira a colonizar Marte, y dice que en 2026 llevará los primeros humanos al planeta rojo.

Pero pese a sus ambiciones marcianas, Musk (graduado en Física y Economía) mantiene los pies en la tierra. Tesla, su principal activo, publicó hace pocos días su séptimo balance trimestral consecutivo con sólidas ganancias (USD 438 millones entre enero y marzo), produjo 500.000 vehículos eléctricos en 2020, proyecta producir 750.000 en 2021 y con la construcción de una megaplanta en Alemania, sede de uno de sus principales competidores, Volkswagen, aspira a fabricar unos 2 millones al año, el 1% del volumen anual de recambio del parque automotor mundial, como para –dice- empezar a incidir en serio en la lucha contra el cambio climático , en la que los vehículos con motor a combustión interna son uno de los enemigos a vencer.

Curiosos en la presentación de uno de los modelos de Tesla en Shanghai, China REUTERS/Aly Song/File Photo

Rodando por Manhattan

Además, Tesla es protagonista del lanzamiento de un nuevo sistema de taxis eléctricos en Nueva York, que ha provocado conflicto entre la startup Revel, una empresa de movilidad de uso compartido, y la Comisión de Taxis y Limusinas (TLC, por su sigla en inglés) de la Gran Manzana. Sucede que Revel, que ya tiene un sistema de scooters y bicicletas eléctricas de uso compartido en varias ciudades de EEUU) ya compró 50 unidades del modelo Y de la empresa de Musk y piensa estirarse hasta 250 en una primera etapa, para ofrecer servicios de taxi por plataforma.

Un problema es que Revel anunció el servicio antes de tener el permiso de la TLC, que es renuente a concederle la licencia de operación amparándose en una disposición que limitó –por sobreoferta- el número de servicios de taxi en Nueva York. Revel invoca que esa disposición incluía una excepción para vehículos eléctricos e insiste que comenzará este mes a prestar el servicio, inicialmente en Manhattan, en competencia con Uber y Lyft, otra plataforma de movilidad. La actitud desafiante de la startup hizo que el portal StreetBlogs, de Nueva York, la llamara “Rebel”.

El modelo Y, de Tesla, ofrece lugar para hasta 5 pasajeros, tiene más espacio para estirar las piernas, separador de material especial, para prevenir contagios de coronavirus, y computadoras de tecnología touchscreen para los pasajeros. Revel proyecta además construir una terminal de carga especial para vehículos eléctricos en un exedificio de Pfizer (hoy en día, casi todo remite a la pandemia) que favorecería también la proliferación de los modelos de Tesla en Nueva York.

Musk, arribando en un prototipo de "Cyber-Truck, a la planta en construcción donde se fabricará el vehículo

Robotaxis y baterías

Pero Musk aspira a más: piensa en Robotaxis, Inteligencia Artificial y provisión de energía. Tesla no será recordada tanto como una compañía automotriz, sino como una de Inteligencia Artíficial y Robótica, dijo al respecto la revista británica The Economist. De hecho, Musk cree que está a punto de superar el desafío del vehículo auto-guiado a partir de 6 cámaras, “machine learning” (uno de los pilares de la Inteligencia Artificial) y un “cerebro” computarizado capaz de reaccionar a velocidad suprahumana. El accidente en el que recientemente murieron dos personas en Texas a bordo de un Tesla no es buena publicidad, pero Musk asegura y enfatiza que el modelo S en que viajaban no tenía puesto el sistema de auto-guiado y que los vehículos auto-guiados son ya, y lo serán aún más en el futuro, más seguros que el manejo de humanos.

Muchos ya le creen a Musk y a Tesla. A mediados de abril, Jed Dorsheimer, de Canaccord Genuity, una influyente firma de análisis bursátil, dijo además que Tesla está en camino de “atacar y conquistar” otro mercado de un billón de dólares, la provisión de energía. y en una nota a sus clientes dijo que su precio “objetivo” para la acción de Tesla está 60% por sobre la cotización actual.

La empresa está extremando recursos para la fabricación de baterías a partir de su planta de Fremont, Nevada, en sociedad con Panasonic, acuerdos con la coreana LG Chem Ltd, y la construcción de su megaplanta en Alemania. “Tesla tiene una ventaja de varios años y ahora se está expandiendo agresivamente hacia el almacenamiento y, por lo tanto, creemos que nuestro múltiplo está garantizado”, escribió Dorsheimer.

Ford tenía 50 años cuando creó el famoso modelo "T"

De Gutenberg a Musk, de Henry Ford a Steve Jobs

El analista canadiense comparó el actual momento, la creatividad y ambiciones tecnológicas de Musk con la invención de la imprenta. Y Adam Jonas, estratega del banco de inversión Morgan Stanley, dijo que el factótum de Tesla está muy cerca del “momento del modelo T”.

Básicamente , el desafío actual de Tesla es reducir drásticamente el costo y el precio de sus vehículos, así como Henry Ford redujo el costo y el precio y masificó el modelo Ford-T a partir del concepto de “línea de montaje”. La llave para lograr algo similar es la producción a gran escala de baterías, lo que reduciría enormemente los costos de Tesla y la convertiría, a la vez, en un gran proveedor de energía, el mercado del billón al que apuntó Dorsheimer.

Según The Economist, si Musk logra mezclar autos, inteligencia artificial, software y energía (de la cual ha dicho que aspira a producir 3 Terawatts/hora con sus baterías, 12 veces más que Volkswagen, que en materia de vehículos eléctricos corre detrás de Tesla), su mercado será extraordinariamente amplio, así como Apple creó un supermercado mundial de chiches informáticos, pero con la ventaja de incluir el gigantesco mercado mundial automotriz.

SEGUIR LEYENDO: