Abril financiero: la escalada del dólar marginó a acciones y bonos argentinos de la corriente alcista de Wall Street

Después de cinco meses, el dólar volvió al centro de la escena financiera (Reuters)

Finalizó abril y en cuestiones financieras el mes dejó una sensación de volatilidad perjudicial para la evolución de los precios de los activos argentinos, donde pesó la presión alcista para los dólares alternativos, como búsqueda de cobertura.

Por primera vez en 2021 las cotizaciones por fuera del “cepo” cambiario subieron en el mes. En abril el billete verde avanzó en torno al 6% e inclusive consiguió ganarle a la inflación del período, algo que no ocurría desde diciembre del año pasado.

En cuanto a las paridades bursátiles, el contado con liquidación ganó un 5,5%, para terminar en los $155,55, mientras que el dólar MEP, la valuación más intervenida por la compraventa de bonos en cartera de organismos oficiales, ganó un 7%, a 152,19 pesos.

El dólar libre amenazó con dispararse y llegó a negociarse a $163 en la mañana del jueves 29, pero la reaparición de la oferta –que algunos operadores atribuyeron a “cuevas amigas” del oficialismo– llevaron a la cotización libre a los $150, para completar el mes con un alza de nueve pesos o 6,4 por ciento.

Dólar y año electoral

Un análisis de Consultatio refirió que “incluso si asumimos que la suba del blue no cede, el ‘contagio’ al contado con liqui (CCL) podría no ser tan dramático ni tan lineal como en otras coyunturas. Hay motivos para pensar que la brecha entre blue y CCL puede mantenerse elevada en lo que resta del año”. Añadió que “las experiencias preelectorales de 2013 y 2015 son bastante claras en ese sentido: entre marzo/abril y las elecciones generales, las brechas entre el tipo de cambio informal y el contado con liquidación se fueron ampliando con el correr del tiempo desde niveles de 0% hasta llegar a un 15%”.

Consultatio recordó que “la economía hoy tiene un grado de informalidad mucho mayor y un cepo mucho más estricto y mejor calibrado, lo que nos permite concluir que la importancia relativa del dólar paralelo es mucho mayor que en aquel entonces. Además, una diferencia mucho más importante es que ahora el BCRA viene ejecutando una política cambiaria de intervenciones en el CCL, hecho que no estaba presente en las experiencias previas”.

“Los aspectos desafiantes que quedan claros son que al BCRA le cuesta acumular reservas, como para tener munición gruesa cuando mengüen los dólares del campo. Más aún, esta discapacidad de acumular dólares en forma significativa prácticamente aniquila la probabilidad que Argentina salde el vencimiento con el Club de París, utilizando reservas. Lo cual acerca a la Argentina a un escenario de ‘default’ con el Club de París”, indicó Invertir en Bolsa en un informe.

Nuevos máximos en Wall Street

En los mercados del exterior se extendió la racha ganadora, con renovados máximos en los principales índices de Wall Street. El Dow Jones de Industriales avanzó un 2,5% en abril; el S&P 500, un 5,4%, y el tecnológico Nasdaq, 6,7 por ciento.

El crecimiento anualizado del PBI norteamericano fue de un 6,4% en el primer trimestre, el más grande desde 1984

Los ambiciosos planes de gasto anunciados por la Casa Blanca para impulsar la economía, balances corporativos alentadores, y un sólido crecimiento económico de 6,4% en el primer trimestre fueron datos que ayudaron a sostener el ritmo alcista de las acciones, que desplazaron momentáneamente las expectativas de un avance de la inflación.

La tensión cambiaria en el plano doméstico volvió a marginar a los activos argentinos de esta corriente ganadora que se sostiene en el exterior. El índice Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires subió un 2,3% en pesos en abril y quedó por encima del umbral de los 49.000 puntos. Pero el ascenso del “contado con liqui” abortó una posible mejora, pues medido en dólares el Merval perdió un 3,8 por ciento.

En el balance mensual, algunos títulos argentinos exhibieron importantes ganancias en dólares, puntualmente aquellos cuyo modelo de negocios se asienta más allá del mercado doméstico: Boiceres (+46,4%), Corporación América (+17,5%), Globant (+10,4%), Cresud (+7,9%) y Mercado Libre (+6,7%).

Positivo fue el panorama para la deuda soberana, aunque siempre en el contexto de precios más bajos desde septiembre pasado. Los bonos en dólares con ley extranjera avanzaron un 2% en promedio en abril, mientras que el riesgo país de JP Morgan cedió 41 unidades en el mes, a 1.548 puntos básicos.

En este caso, contribuyó al recorte del riesgo país la caída en 11 puntos básicos de los rendimientos de los bonos del Tesoro de los EEUU, que en la emisión a diez años finalizaron abril en 1,63 por ciento.

Los bonos soberanos negociados en el Mercado Abierto Electrónico (MAE) finalizaron abril con una mejora promedio del 1,8% en pesos, pero negativa medida en dólares, por el ascenso del tipo de cambio implícito.

