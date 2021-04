Alberto Fernández, preocupado por la inflación, pero optimista sobre la evolución de la actividad y el empleo

El presidente de Argentina, Alberto Fernández. EFE/ Juan Mabromata/Archivo

En su raid de declaraciones para tranquilizar a la población y afirmar que se siente bien, pese a haber dado positivo de coronavirus, el presidente Alberto Fernández expresó su preocupación por la inflación, pero a la vez destacó que “hay una clara recuperación de la economía y el empleo” y afirmó que “se están creando puestos de trabajo a un ritmo llamativo”.

En declaraciones al programa Toma y Daca, por AM 750, donde el presidente adelantó que el Gobierno tiene bajo análisis medidas para frenar el avance de la inflación y la suba de precios, que en el caso de los alimentos habría cerrado marzo nuevamente por arriba del 4% mensual, lo que parece alejar la meta oficial del 29% anual incluida en el presupuesto 2020.

Aunque hace apenas dos días el Indec informó que en el segundo semestre de 2020 la tasa de pobreza aumentó al 42%, abarcando a casi 19 millones de argentinos, y que el 57,8% de los niños del país son pobres, el presidente fue optimista sobre la reactivación de la economía.

El empleo está aumentando de un modo “muy fuerte”, aseguró, desde diciembre del año pasado. “También la actividad económica crece a ritmo sostenido”, señaló, aunque a su vez reconoció que “es verdad que esto (por la recuperación) no llega a toda la gente. Nuestro esfuerzo es que rápidamente alcance a los sectores más postergados”, sostuvo el mandatario, aislado en la Quinta de Olivos desde que ayer dio positivo en un hisopado de coronavirus tras presentar como síntomas un “molesto” dolor de cabeza y, como él mismo dijo, “tres líneas de fiebre”.

Los datos difundidos el jueves por el Indec reflejaron el fortísimo impacto de la pandemia y la extensa cuarentena inicial decidida por el gobierno, con un aumento de casi 3 millones en el número de personas pobres y el fenómeno de la clase media “empobrecida”.

A su vez, sin embargo, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE, el indicador más próximo a la evolución del PBI) registró un aumento del 1,9% frente a diciembre y tuvo su noveno mes consecutivo en ascenso”.

Macri y los monotributistas

El presidente no perdió la oportunidad de marcar la responsabilidad, en el actual estado de cosas, del gobierno de Mauricio Macri. Durante la gestión de Cambiemos, señaló, “se promovió mucho la flexbilización laboral, por el monotributo, que se convirtió en un sistema de trabajo no registrado e informal”.

“Macri decía ‘no hay más desempleo’ y computaba a los monotributistas como empleados”, dijo, para agregar que “ellos (los monotributistas) hoy no la están pasando bien”.

Además, Fernández reconoció la preocupación oficial por la inflación, que se movió a un ritmo del 4% mensual, y un ritmo aún mayor en el caso de los alimentos, en los tres primeros meses del año. El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, ya había señalado que si se excede la pauta inflacionaria oficial se volverán a discutir paritarias en octubre y noviembre.

Un hombre con barbijo compra en un supermercado mientras los habitantes comienzan a acopiar alimentos tras el brote de coronavirus, en Buenos Aires, Argentina, el 15 de marzo de 2020. REUTERS/Agustin Marcarian

Al respecto, el presidente señaló: “No puedo dejar de lado la preocupación que tenemos con la inflación. Ahora logramos que el FMI entienda que las causas de la inflación son múltiples, que no hay una sola razón”, sostuvo, en sintonía con el discurso del ministro de Economía, Martín Guzmán, que repite ante cuanto micrófono tenga por delante que “la inflación es un fenómeno multicausal”.

La inflación, dijo el presidente, “es un problema para los que viven de un sueldo o quienes tienen muy pocos ingresos” y anticipó que en los próximos días habrá reuniones con el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, para adoptar nuevas medidas anti-inflacionarias, sobre todo para los alimentos.

Precios Máximos

Recientemente, el Gobierno prorrogó por quinta vez el programa Precios Máximos, hasta el 15 de mayo próximo, e instó a las empresas de la cadena de producción, distribución y comercialización de los productos a “”incrementar su producción hasta el máximo de su capacidad instalada y a arbitrar las medidas conducentes para asegurar su transporte y provisión”.

Según un relevamiento de la consultora Focus Market sobre 1.865 ítems de consumo masivo, una de las consecuencias de la insistencia del Gobierno en este tipo de medidas contra la inflación, y concretamente de la nueva prórroga de Precios Máximos, es la caída de 72% verificada en el surtido de primeras marcas , cuya participación de mercado aumentó del 49 al 52 por ciento.

“Los resultados están siendo contrarios a los buscados, la evolución de precios continúa sostenida, las marcas lanzan nuevos productos de la misma categoría con diferentes atributos para sortear el programa precios máximos y permanecer con operaciones rentables y se incrementa las ventas de las primeras marcas con precios de cuasi promoción al no tener incremento de precios. Quienes aceptan incrementar la producción son premiados con aumentos de precios mientras que quienes no aumentan su producción son sancionados y al no tener aumentos de precios con aumento de costos verán dañada su inversión, producción y empleo en el futuro” dijo Damián Di Pace, director de Focus Market.

SEGUIR LEYENDO: