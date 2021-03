Los gobernadores afrontarán la mayor parte de la pérdida de recaudación por el cambio en Ganancias

Los gobernadores afrontarán el 60% del costo fiscal de los cambios en Ganancias.

La modificación en el impuesto a las Ganancias que comenzó a debatir el Congreso este martes implicará un costo fiscal más pronunciado para las gobernaciones que para el Gobierno nacional. Según estimaciones oficiales, el Estado dejaría de recaudar unos $40.000 millones, de los cuales el 60% serían resignados por las provincias por coparticipación que no recibirían.

De acuerdo a un informe publicado este lunes por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), los cambios en Ganancias -que pasarían a alcanzar solo a los salarios por encima de los $150.000 brutos y que dejarían de pagar 1.260.000 personas- tendrán por un lado un costo para el fisco por el tributo que dejará de percibir. Habrá, al mismo tiempo, un efecto “compensador” potencial por la recaudación extra en IVA e impuestos provinciales derivado de un eventual incremento del consumo por este motivo.

“Desde el punto de vista global por cada $10.000 millones de reducción del impuesto a las Ganancias, su destino a consumo genera ingresos por el orden de $2.185 millones; por lo que el costo neto es de $7.815 millones. Es decir que, solamente tomando los tres tributos mencionados (IVA, Ingresos Brutos a nivel provincial y tasas municipales), al menos un 22% del costo fiscal directo es contrarrestado por los efectos tributarios indirectos”, explicó ese centro de estudios.

El costo fiscal por el cambio en Ganancias tendrá, al mismo tiempo, un efecto “compensador” potencial por la recaudación extra en IVA e impuestos provinciales en caso de un incremento en el consumo.

Para esa cifra, Iaraf tomó en cuenta el peso del IVA en el consumo (17% tomando una canasta de consumo promedio ponderado que incluye bienes gravados a diferentes alícuotas). “El efecto recaudatorio negativo de Ganancias será parcialmente compensado por un efecto indirecto de dirección contraria, que surge en la medida en que el mayor ingreso disponible para los contribuyentes se vuelque al consumo en la economía doméstica”, continuó el reporte.

El impacto fiscal será afrontado en mayor medida por el conjunto de los gobiernos provinciales, en relación con el Estado nacional, en una proporción de 60 y 40 por ciento, respectivamente.

De esta manera, considerando un costo total de $34.700 millones (los $40.000 millones estimados por el proyecto menos el impacto compensador positivo del incremento de la recaudación de otros tributos), la Casa Rosada (incluyendo Anses y el desvío para Aportes del Tesoro Nacional) afrontaría unos $14.000 millones, y las provincias (más la Ciudad de Buenos Aires) otros $20.600 millones.

Sergio Massa se reunió con sindicalistas para definir el alcance del proyecto.

Qué dice el proyecto que discute el Congreso

El proyecto sobre Ganancias que impulsa el oficialismo modifica el artículo 30 para aumentar la deducción especial a partir del cual se calcula el impuesto, con el fin de que no paguen ese gravamen los trabajadores que cobren hasta $150.000 brutos. Esta medida -según los cálculos del oficialismo- beneficiará a 1.267.000 personas, del total de dos millones de asalariados registrados que hoy pagan ese tributo.

La otra modificación surge de la reunión que mantuvo el presidente de la Cámara Baja con una veintena de dirigentes sindicales. El impulsor del proyecto, Sergio Massa, escuchó los planteos de la CGT y, tras estudiar las sugerencias incluyó un cambio sobre el Sueldo Anual Complementario. Con la sanción de la Ley se eximirá del pago del tributo a los aguinaldos con base en sueldos de hasta 150 mil pesos.

Considerando un costo total de $34.700 millones, la Casa Rosada afrontaría unos $14.000 millones, y las provincias (más la Ciudad de Buenos Aires) otros $20.600 millones.

Para los jubilados, la ley establece que para acceder al beneficio de no pagar Ganancias si gana menos de 8 haberes mínimos, no puede tener otros ingresos distintos a la de la jubilación. Por caso, si tiene intereses de un plazo fijo pierde el beneficio. Se propone flexibilizar ese punto estableciendo un monto mínimo de ingresos por debajo del cual no se pierde el beneficio.

Como se trata de un impuesto anual será retroactivo al primero de enero, con lo cual se devolverá el dinero que se ha descontando de los salarios en el primer trimestre y se excluirá del calculo del gravamen el aguinaldo de los que están beneficiados con esta medida.

SEGUIR LEYENDO: