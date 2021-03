Más cruces por el FMI: el ministro Kulfas les respondió a Lacunza y Sandleris y acusó a Cambiemos de “endeudamiento irresponsable”

El ministro de Producción, Matías Kulfas.

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, anunció que iniciará una denuncia penal contra el gobierno de Mauricio Macri por el acuerdo de USD 57.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI), de los cuales se desembolsaron unos USD 44.000 millones.

“He instruido para que se inicie una querella criminal para determinar quiénes fueron los autores de la mayor administración fraudulenta y malversación de caudales públicos de la historia”, sostuvo el jefe de Estado.

La iniciativa despertó la reacción inmediata de referentes económicos de la oposición, que rechazaron que la utilización de dicho stand by haya sido un fraude. Por el contrario, argumentaron que fue utilizado para el pago de vencimientos de deuda ya contraídos.

Parecen olvidarse algunas cuestiones: no es lo mismo endeudarse en dólares que en pesos

Este martes, y luego de cadenas de tuits de Hernán Lacunza y Guido Sandleris, ex integrantes del equipo económico de Macri– se agregó un nuevo capítulo a la saga, ya que el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, escribió una serie de mensajes en su cuenta de Twitter para respaldar la postura del presidente Fernández.

Fue una respuesta directa a un hilo de tres mensajes de Sandleris, ex presidente del Banco Central.

“Se justifica el endeudamiento irresponsable de la gestión de Mauricio Macri desde una identidad contable que vincula el resultado fiscal con la deuda pública bruta. Sin embargo, parecen olvidarse algunas cuestiones: no es lo mismo endeudarse en dólares que en pesos. En moneda local, el riesgo de default es muy bajo. En la historia económica mundial contemporánea son muy pocos los países que en su historia defaultearon su deuda en moneda local. Uno fue el gobierno de Macri”, expresó el funcionario.

El comienzo del hilo de Kulfas

“Algunos dicen que el endeudamiento en dólares era inevitable dado que el país no podía endeudarse en moneda local. Sin embargo, el crecimiento del stock de LEBACs durante 2017 es uno de varios elementos que contradicen este argumento”, argumentó.

Kulfas agregó que “no es lo mismo endeudarse con otros organismos del sector público que con el sector privado o el FMI. El endeudamiento ‘intra sector público’ tiene mayor probabilidad de roll over y de lograr mejores condiciones de refinanciación”. En ese aspecto, aseguró que “el crédito del FMI otorgado a la Argentina durante 2018 y 2019, cancela, en gran medida, deuda ‘intra sector publico’”.

“A posteriori, los dólares que recibieron los organismos públicos fueron vendidos en el mercado único de cambios financiando los niveles récord de dolarización de portafolio de la gestión anterior. El endeudamiento irresponsable entró por una puerta y salió por la otra”, manifestó el jefe de Producción, quien recomendó consultar los datos oficiales sobre la evolución de la deuda en dólares y pesos, la deuda con el sector privado, público y organismos internacionales en el link del Ministerio de Economía Presentación Gráfica de la Deuda Pública.

“Como dijo Alberto Fernández, necesitamos alcanzar consensos básicos que incluyan, entre otras cuestiones, terminar con procesos de endeudamientos irresponsables” y “necesitamos una economía donde los dólares que ingresen a nuestro país se destinen a ampliar nuestro aparato productivo y aumentar nuestras capacidades exportadoras”, abogó Kulfas.

Guido Sandleris tuiteó ayer luego del discurso del Presidente

Por otra parte señaló que “justificar endeudamientos irresponsables a partir de lecturas sesgadas de identidades contables no nos permiten aprender de los errores del pasado para no repetirlos. Como dice el presidente Fernández: ‘¡Nunca más a endeudamientos irresponsables!’”.

“También se podría hablar de la política monetaria del gobierno anterior, de las tasas de interés por las nubes, de la desaparición del crédito productivo y del impacto que tuvieron estas políticas sobre la industria y las pymes”, completó.

Los hilos de Sandleris y Lacunza

El ex titular del BCRA dijo que las declaraciones del jefe de Estado ante la Asamblea Legislativa “contienen algunas imprecisiones” y que “omiten aspectos importantes”. En ese sentido, marcó que “la deuda no sale de un repollo. Cuando un gobierno aumenta su deuda es porque tiene déficit fiscal (sus gastos exceden sus ingresos) y necesita que le presten para financiarlo. Así de simple, no hay misterio”, comenzó su explicación.

En tanto, el ex ministro de Hacienda Hernán Lacunza criticó el crecimiento de los pasivos del Estado durante el mandato de Alberto Fernández. “En 2020 la deuda aumentó más que en el promedio 2016-19: USD 21.000 millones (6,75% interanual a septiembre, último dato oficial), versus USD 17.800 millones promedio en cuatrienio anterior (6,72% promedio anual sept-19 vs sept-15)”, dijo.

Además, destacó que ese crecimiento de la deuda durante el Gobierno actual es “lógico”: “Volvió el déficit fiscal (porque ‘deuda hija, déficit padre’): 0,4% déficit primario 2019 vs. 6,5% en 2020 (2,5% sin Covid). Que había costado mucho bajarlo en cuatrienio anterior. Ojo que tiene inercia (deuda futura)”, cerró el último ministro de Hacienda del macrismo.

