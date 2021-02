El Gobierno porteño extendió hasta las 2 de la mañana el horario de cierre de bares y restaurantes

Los comercios y los locales gastronómicos podrán mantener los comercios abiertos hasta las 2 de la madrugada con el objetivo de que no siga creciendo la cifra de nuevos casos diarios.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires extendió el horario de atención de bares y restaurantes hasta las dos de la mañana . Así quedó plasmado en la Resolución 2021-42 publicada hoy en el Boletín Oficial porteño. La medida tendrá vigencia a partir de este viernes.

“Establécese que los establecimientos gastronómicos y/o las actividades gastronómicas en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no podrán permanecer abiertos al público en la franja horaria de 02.00 a 06.00 horas”, indica el artículo 1 de la Resolución.

Ante el aumento sostenido de casos de coronavirus en territorio porteño, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta había prohibido a principios de enero el horario de locales comerciales, bares y restaurantes en el horario de 1 a 6 de la mañana. Con esta resolución, la actividad gastronómica tendrá una hora más de funcionamiento.

En tanto, entre las consideraciones de la nueva Resolución, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires destaca: “Atento el tiempo transcurrido, se considera pertinente establecer una nueva limitación horaria respecto al funcionamiento de los establecimientos gastronómicos y/o las actividades gastronómicas dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

Sin embargo, a partir del viernes los comercios y los locales gastronómicos podrán mantener los espacios abiertos hasta las 2 de la madrugada con el objetivo de que no siga creciendo la cifra de nuevos casos diarios.

“Esta medida es otra efectiva respuesta de la autoridades a la petición de la asociación para atenuar, al menos en parte, los efectos negativos y restricciones producto de la pandemia Covid-19. Asimismo es importante destacar que en todos los casos se deberá seguir respetando los protocolos vigentes”, afirmaron desde la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés (AHRCC).

Cabe recordar que el Gobierno porteño clausuró distintos locales gastronómicos durante la realización de operativos nocturnos en 39 zonas gastronómicas y 37 espacios verdes en las 15 comunas ante el incremento de contagios de coronavirus en las últimas semanas.

Bomberos de la Ciudad conjuntamente con personal de la Policía de la Ciudad realizan el control en la zona de Plaza Serrano del barrio de Palermo para evitar aglomeraciones de gente en los bares y cervecerías.

Los controles son realizados por agentes de Prevención del Delito, bomberos, Defensa Civil, agentes comunales, inspectores de espacio público, agentes de la Administración Gubernamental de Control y concientizadores de diferentes áreas de Gobierno.

En los locales gastronómicos se controla desde las 20 que la gente solo consuma en las mesas y que no haya take away (para llevar) de alcohol, con el objetivo de evitar la aglomeración de personas y también se certifica el cierre de los comercios en el horario establecido.

Golpeados no sólo por la caída del turismo interno durante 2020 sino también por la casi nula afluencia de visitantes extranjeros, los restaurantes, bares y cafés sufrieron como casi ningún otro sector el impacto negativo de las restricciones de movilidad que se impusieron a nivel global.

Empresarios hoteleros y gastronómicos reclamaron esta semana al Gobierno que vuelva a retomar el pago del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) para la asistencia salarial y permita la reducción de las cargas patronales, como medida para amortiguar la “profunda crisis” del sector, que ya lleva casi un año por la pandemia.

La presidenta de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (Fehgra) Graciela Fresno, expresó que el programa Repro II “no alcanza” para que la actividad pueda repuntar.

“Seguimos necesitando la ayuda del Estado porque el sector no puede solo. El programa ATP nos permitía pagar una parte importante del salario del trabajador, por eso, pedimos volver a lo mismo y, también, al 95% de reducción de cargas patronales, como sucedió en los primeros meses de las restricciones”, sostuvo la dirigente.

