Jornada financiera: el Banco Central volvió a comprar divisas en el mercado y se quedó con más de USD 100 millones

El dólar libre se operó en su precio más bajo desde el 17 de diciembre pasado. (Reuters)

La Bolsa argentina cedió por segunda rueda, aunque sigue con balance positivo en lo que va de febrero, mientras que los bonos en dólares continuaron marcando precios mínimos en tres meses.

En tanto, un panorama cambiario más despejado, con un BCRA que compra divisas y un buen ritmo de liquidaciones del agro, fue acompañado por una nueva baja del dólar libre y la reducción de la brecha cambiaria, ahora debajo del 70 por ciento.

El dólar libre cerró ofrecido con baja de dos pesos este jueves, a $149 para la venta, con lo que suma en el transcurso de 2021 una pérdida de 17 pesos o 10,2 por ciento.

En tanto, en el mercado mayorista el billete verde registró un incremento de nueve centavos, a $88,45, lo que colocó a la brecha cambiaria con la divisa en el mercado paralelo en el 68,5%, su rango mínimo en casi diez meses.

El BCRA acumula compras netas por unos USD 400 millones en febrero

El monto operado en el segmento de contado (spot) fue el más importante desde que empezó el 2021, unos USD 446,2 millones. Dicha “sustancial mejora en los ingresos privados permitieron que el BCRA anotara un nuevo salto positivo, que fuentes privadas del mercado estimaron en unos USD 115 millones de compras netas”, comentó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

Desde diciembre, el Banco Central acumula compras por más de USD 1.130 millones, aunque en el período las reservas crecieron solo unos USD 624 millones, básicamente por el pago de obligaciones con el exterior.

Cayeron las acciones y los bonos

Las acciones y los bonos de Argentina cerraron en baja, ante un reacomodamientos de carteras por tomas de ganancias, después de conocido el resultado global de un millonario canje de deuda impulsado por YPF.

La rueda financiera comenzó con la esperada noticia del resultado del canje de la la petrolera estatal, que concluyó con una aceptación del 60% para su principal título. Además, el BCRA confirmó que le aportará a la petrolera los dólares necesarios para cumplir con los próximos vencimientos.

Pero luego de que los índices de Wall Street perdieron el impulso alcista por la tarde, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires se inclinó por la baja: perdió un 0,6%, para cerrar en 51.654 unidades, luego de caer un 0,6% en la sesión previa y acumular una mejora del 8,3% en las anteriores siete jornadas de negocios.

Los papeles de YPF bajaron un 2,3%, a $673,10 en la plaza local, mientras que en Nueva York subieron 1,8%, a 4,60 dólares por ADR.

YPF canjeó USD 246,7 millones del ‘bono 2021’, lo que representa una aceptación del 59,8%, según un comunicado de la empresa. En los bonos a más largo plazo hubo menor interés para aceptar el canje, sobre una deuda total de unos 6.200 millones de dólares.

“El 59,8% de aceptación que consiguió la empresa en el canje del ‘bono 2021’ quedó lejos del 94,5% que requería para cumplir con el rollover de 60% que exigía el Banco Central. De cualquier manera la empresa informó que el BCRA aprobó la operación y le venderá los dólares necesarios para cumplir con los holdouts en tiempo y forma”, comentaron a Reuters desde una consultora.

Las acciones de YPF finalizaron con un alza de 1,8% en dólares en Wall Street, conocidos los detalles de su canje de deuda

Agregaron que “la compañía no logró conseguir el 50% de aceptación en ninguna serie (con la excepción del bono 2021), de modo que no pudo bajarle el seniority a los títulos” en manos de los acreedores que no aceptaron la reestructuración”.

Los títulos de deuda pública siguieron en declive, con una baja promedio de 0,5% para las emisiones con ley extranjera, que rinden un 17% en dólares, mientras que el riesgo país argentino, en 1.462 puntos básicos, es el más alto desde el 2 de noviembre.

Sobre la deuda pública pesan varios interrogantes. Por un lado, y ante la escasez de reservas netas, el BCRA no cuenta aún con los USD 2.400 millones necesarios para cancelar un pago con el Club de París a fin de mayo. Para acordar un aplazamiento de los pagos, el Gobierno necesita por cuestiones estatutarias tener firmado el acuerdo de facilidades extendidas con el FMI, aún en trámite.

Por otra parte, la dilación del gobierno bonaerense para reestructurar su deuda es una señal negativa para los títulos soberanos, por tratarse del principal distrito del país.

Los bonos en dólares acumularon cuatro sesiones consecutivas en negativo

Joaquín Marque, director UG Valores, indicó que Argentina atraviesa un “proceso de normalización de las deudas públicas y privadas en moneda extranjera, ante la difícil situación de reservas del BCRA. Para completar el proceso, es importante acelerar la negociación con el FMI y Club de París, como así también aumentar las compras diarias de reservas del BCRA. El sostenido aumento de reservas netas mejorará rápidamente la perspectiva de repago de las deudas y producirá un descenso acelerado del riesgo país”.

Los bonos públicos operados en el Mercado Abierto Electrónico (MAE) mostraron una baja promedio del 0,3% en pesos, donde el bono referencial Bonar 2030 (AL30D) cayó un 0,7 por ciento.

