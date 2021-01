Luego de la tensión con Córdoba, Guzmán colocó a un alfil como ministro en Chaco para negociar con dureza la deuda con los bonistas

Santiago Pérez Pons, el nuevo ministro de Economía del Chaco, ex colaborador de Martín Guzmán

El ministro de Economía, Martín Guzmán, colocó en el gabinete de Chaco a uno de sus colaboradores para guiar la estrategia de la reestructuración de la deuda provincial, que ya cayó en default; la intención es profundizar el modelo de negociación dura de Buenos Aires y evitar la armonía que le permitió a Córdoba llegar a un acuerdo.

Se trata de Santiago Pérez Pons, el nuevo ministro de Economía del gobierno de Jorge Capitanich, que reemplazó a Maia Woelfin, con quien los acreedores no habían logrado tener un diálogo fluido.

Pérez Pons, economista chaqueño de la Universidad Di Tella y ex analista del Citibank, fue Jefe de Gabinete de la Secretaría de Hacienda a cargo de Raúl Rigo, un área que Capitanich maneja bien por su pasado como senador nacional y jefe de gabinete en el gobierno de Cristina Kirchner. De hecho, Capitanich fusionó dos carteras que quedaron bajo la órbita de Pérez Pons: el Ministerio de Planificación, Economía e Infraestructura.

La semana pasada, Guzmán estuvo en Chaco –donde confirmó que no seguirá ni el IFE ni el ATP– para reunirse con Capitanich y Pérez Pons, quien en el Palacio de Hacienda se ocupó de las cuestiones de administración presupuestaria y financiera de las políticas de ingresos y gasto público nacional.

“Santiago tiene todo el apoyo de la Nación que en general busca contribuir a un desarrollo con equidad federal en donde cada niño y niña puedan crecer en su lugar, de manera sana, y que pueda trabajar en su lugar si así lo desea. Nuestra agenda es tener dialogo con los que trabajan en el territorio”, señaló el ministro en Resistencia.

Además, destacó que se trata de “una persona que ha tenido un rol central junto a Raúl Rigo, el Secretario de Hacienda del Ministerio de Economía, para mantener las políticas públicas para sostener la economía frente a los efectos de la pandemia”. “Hicieron un gran trabajo para poder ejecutar aquello que se pensaba desde el gabinete económico. Se pudo implementar este esquema de protección al trabajo y a los sectores vulnerables”, indicó el ministro.

Richard Deitz, fundador y presidente de VR Capital Group, uno de los acreedores de Chaco y Entre Ríos

“Es una persona comprometida con la realidad de Chaco y con Argentina. Con gran capacidad y vocación profesional para contribuir a la recuperación económica de la provincia y generar oportunidades en territorio”, concluyó Guzmán.

Por otro lado, Pérez Pons estuvo a cargo de la coordinación de las diversas etapas del proceso presupuestario de los organismos y entidades del Sector Público Nacional y de la formulación el cálculo general de ingresos públicos y control de su ejecución.

Previamente, Pérez Pons estuvo en la gestión de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires como director de Planificación Estratégica y jefe de Gabinete de la Secretaría de Coordinación y Planificación de la Gestión entre marzo de 2018 y septiembre de 2019; ex funcionarios de ese espacio político destacaron la capacidad de Pérez Pons. También fue un destacado alumno en la Di Tella, donde se desempeñó como profesor de Moneda y Bancos, Finanzas Internacionales, Economía Monetaria Internacional, Microeconomía II y Macroeconomía II.

Guzmán le dejó a Pérez Pons un “consejo” firme y claro: que negocie duro con los acreedores, ya que entiende que es mejor un acuerdo tardío que uno como el de Córdoba, al que cuestionó en público.

Es el mismo argumento que el ministro “les baja” a otras provincias que siguen en default, entre ellas, nada más y nada menos que Buenos Aires. Esta táctica para los estados subnacionales, junto a la dura renegociación entre YPF y sus acreedores a raíz de la decisión de no habilitarle a la petrolera los dólares para pagar su deuda, es la que sigue sumando desinterés y malhumor en el mercado internacional respecto de la Argentina.

Chaco, que está en default desde septiembre pasado por unos USD 250 millones, tiene enfrente a un acreedor internacional conocido por Guzmán y por otros mandatarios: VR Capital, liderado por el ejecutivo Richard Deitz y que cuenta en su equipo con el argentino Gustavo Palazzi. Este ejecutivo maneja desde 2002 inversiones en toda la región desde 2002, pero tiene foco particular en la Argentina.

Cabe recordar que VR es uno de los jugadores fuertes entre los acreedores de Entre Ríos, que decidieron presentar una demanda en Nueva York contra la provincia que gobierna Gustavo Bordet, representados por el estudio Quinn Emanuel Urquhart and Sullivan de Dennis Hranitzky, ex abogado del fondo buitre Elliott. El gobierno de Bordet consideró que la demanda fue apresurada, mientras que los bonistas lo acusaron de no negociar de “buena fe”.

A su vez, los acreedores designaron al estudio White & Case, que también asesoró al fondo BlackRock en la negociación con la Argentina, para negociar con Entre Ríos, cuyo gobierno cree que podrá llegar a un acuerdo antes de que la demanda avance en los tribunales del Sur de Manhattan.

