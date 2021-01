Jornada financiera: el dólar libre quebró una racha alcista de cinco sesiones y cayeron fuerte acciones y bonos

El flamante año financiero arrancó con mucha volatilidad. (Reuters)

La primera rueda financiera del año se presentó muy volátil. El dólar libre quebró la racha alcista de cinco sesiones consecutivas con la que cerró el 2020, mientras que el BCRA volvió a protagonizar la rueda mayorista con su compra de divisas. A su vez, la contundente toma de ganancias en Wall Street impactó sobre los activos domésticos.

El dólar libre inició las operaciones con alza de tres pesos, a $169, para desandar la suba después de las 14 y cerrar a $165, con caída diaria de un peso, al mismo valor que exhibió el martes de la semana pasada.

Fue un recorrido idéntico al que trazaron las acciones y bonos, que comenzaron con alzas, pero terminaron en negativo por el contagio del pesimismo en el exterior.

El dólar libre llegó a ofrecerse a $169, un precio máximo desde el pasado de noviembre

Wall Street tocó nuevos máximos históricos por la mañana, pero bajó bruscamente, con los tres principales índices que llegaron a caer más de un 2% en la media rueda. Al final el Dow Jones de Industriales cedió 1,3% y el tecnológico Nasdaq restó 1,5 por ciento.

Las acciones norteamericanas alcanzaron puntuales récords al inicios de la sesión, ya que los inversores se centraron en el lanzamiento de las vacunas contra el Covid-19. Pero rápidamente se volvieron cautos sobre la trayectoria del virus, que continúa propagándose en medio del descubrimiento de una nueva variante.

Además, el resultado de la segunda vuelta electoral del martes en Georgia para dos escaños en el Senado de Estados Unidos aumentó el nerviosismo en los mercados.

En ese marco, los ADR de empresas argentinas se hundieron hasta 8%, encabezados por Edenor. Grupo Galicia cedió 5,3%, e YPF, un 3,7%, a 4,53 dólares. Y el índice líder S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires perdió un 1%, a 50.730 unidades.

“Dicha dependencia respecto al humor del norte se debe a que localmente todavía siguen condicionando la incertidumbre política y económica, para lo cual resultaría necesario un acuerdo con el FMI a fin de consensuar una ‘hoja de ruta’ económica que cuente con amplio respaldo político, lo cual resulta difícil en un año electoral con intereses en juego”, reconoció Gustavo Ber, economista del Estudio Ber.

Los bonos en dólares con ley extranjera finalizaron con una caída promedio de 2%, mientras que el riesgo país alcanzaba a las 17 horas los 1.400 puntos básicos, con un incremento de 32 unidades en el día.

“Un comienzo de año a todo ritmo, y no por el volumen, sino por la volatilidad en los precios. Argentina se acopló a los mercados externos y como emergente sufrió esas consecuencias ya que hay rebrotes masivos de coronavirus que ponen un manto de duda a corto plazo para las reactivaciones de las economías”, dijo a Reuters un economista de una consultora privada.

“El año que se inicia es electoral y sin soluciones de los desaciertos, muy difícil de digerir. Si esto sigue así, del optimismo nos olvidamos”, opinó Jorge Fedio, analista de Clave Bursátil.

En el plano cambiario, el dólar mayorista subió 55 centavos, a $84,70, movimiento que apenas recortó la brecha cambiaria con el blue, todavía muy cerca del 100 por ciento.

El monto operado en el segmento de contado (spot) sumó unos 211,6 millones de dólares. Fuentes privadas del mercado estimaron que las compras oficiales totalizaron unos USD 40 millones, aproximadamente

“En la primera rueda del año, la divisa norteamericana operó con tono vendedor, producto de un dominio de la oferta durante el desarrollo de la jornada”, consignó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

El riesgo país volvió a la zona de los 1.400 puntos por primera vez desde el 10 de diciembre último

Una novedad positiva se dio en función de las reservas del Banco Central, pues el incremento de 2,7% en el precio del oro, cerca de los USD 2.000 la onza y un activo de refugio frente a las bajas bursátiles, apuntaló el stock de la entidad e USD 100 millones solo por este item.

Los analistas de Portfolio Personal Inversiones aún observan “un escenario que permitió recuperar algo de reservas mediante la compra de divisas del Banco Central”, si bien “no hay que dejar de tener en cuenta la estacionalidad de la demanda de pesos”.

En la jornada hubo usuarios denuncian problemas para operar en las páginas de internet de los bancos. Estas dificultades, que repercutieron en el volumen de negocios del mercado, se debieron al masivo ingreso de clientes para hacerse de dólares oficiales “baratos” y a las transacciones atrasadas por los sucesivos feriados del 31 de diciembre y del 1 de enero.

En el primer día hábil del año se registraron demoras para la compra de divisas por home banking

“No tenemos registrado ningún problema sistémico. Puede haber algunas demoras, normales en el primer día de actividad por la actualización de sistemas que hacen los bancos, pero seguramente en el transcurso de la mañana y la jornada se normalizan”, dijo a Reuters una fuente del BCRA.

“Es un día complejo, no solo por ser el primero del año, sino que al no poder operar con los bancos, todo se hace más trabado. En un país del primer mundo, esto nunca podría ocurrir, pero sí pasa en Argentina”, dijo a Reuters con tono de bronca un trabajador de una empresa financiera privada, que pidió no ser identificado.

En tanto, los dólares bursátiles registraron alza de dos pesos, por encima de los $142 para el contado con liquidación y el dólar MEP.

Seguí leyendo:

El dólar libre recortó la suba inicial y cerró en baja, a 165 pesos

Mercados: Wall Street cae fuerte y arrastra a las acciones argentinas que pierden hasta 8%

Bitcoin en el sube y baja: se sostiene cerca de récords luego de haber perdido más de 10% en el día

Se renovó el cupo de USD 200 para ahorro: cuáles son los bancos que venden más barato al dólar y quiénes pueden comprar