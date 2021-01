Cuál fue la fuerte ganancia que obtuvo Warren Buffet por su osada apuesta en Apple

Warren Buffett, presidente de Berkshire Hathaway, ganó con su inversión en Apple

El fondo Berkshire Hathaway de Warren Buffett probablemente obtuvo una ganancia de 50 mil millones de dólares en su inversión en Apple en 2020, elevando sus ganancias totales en papel de la apuesta tecnológica de 90 mil millones de dólares en menos de cinco años.

La famosa compañía del inversor invirtió unos 35 mil millones de dólares en el fabricante de iPhone entre 2016 y 2018, asegurándose una participación de aproximadamente el 5,5 por ciento, según una nota de Business Insider.

El precio de las acciones de Apple subió más del doble del valor de la posición de Berkshire a unos 72 mil millones de dólares a principios de 2020, y luego lo impulsó a 109 mil millones de dólares a finales de septiembre, pese a que Buffett y su equipo vendieron cerca del 4% de su participación en el tercer trimestre.

La nota asumió que Berkshire no vendió más acciones en el último trimestre, por lo que su posición valía unos 125.000 millones de dólares a finales de diciembre, en base a un notable crecimiento del 78% en el precio de las acciones de Apple el año pasado. Esto representaría una ganancia de 50.000 millones de dólares en 12 meses, y una ganancia de aproximadamente 90.000 millones de dólares o 250% en su apuesta original, ignorando algunos ajustes en el tamaño de la apuesta a lo largo de los años. La inversión de Berkshire por Apple demostró ser una bendición el año pasado, ya que otros holdings clave como American Express, Bank of America y Coca-Cola no obtuvieron un buen resultado.

La compañía que preside Tim Cook le brindó una gran alegría a Buffett

Sin embargo, la compañía de Buffett se ha vuelto cada vez más dependiente del titán de la tecnología - su participación en Apple representó casi el 48% de su cartera de acciones de 229.000 millones de dólares a finales de septiembre, y sigue valiendo más del 20% de la capitalización del mercado de Berkshire.

Buffett ha minimizado cualquier preocupación sobre la concentración de la cartera. “No pienso en Apple como una acción”, dijo el CEO de Berkshire a “Squawk Box” de la CNBC el pasado febrero. “Pienso que es nuestro tercer negocio”, continuó, junto con los ferrocarriles y los seguros. El gigante de la electrónica de consumo es “probablemente el mejor negocio que conozco en el mundo”, añadió Buffett.

Inversión dulce

Fuera de sus inversiones tradicionales, una de las grandes alegrías de Buffett fue la empresa fabricante de chocolates See’s desde que la compró en 1972. Él y su socio inversionista Charlie Munger han “obtenido rendimientos excepcionales y lo han pasado bien”, escribió en su carta de 1991 a los accionistas. “Nos encantaría aumentar nuestro interés económico en See’s, pero no hemos encontrado la manera de aumentar el 100% de la participación”, agregó en su carta de 1994.

El llamado “Sabio de Omaha” elogió los enormes beneficios financieros de See’s, sus modestas necesidades de capital, su personal de calidad y los propios chocolates.

Probablemente la mayor razón de la “aventura amorosa” de Buffett con See’s Candies es el enorme retorno que ha obtenido de su inversión: 8000% desde 1972. “Hemos invertido 25 millones de dólares y nos ha dado más de 2.000 millones de dólares de ingresos antes de impuestos, más de 2.000 millones de dólares”, sostuvo Buffett en la reunión anual de accionistas de Berkshire en 2019.

See’s pasó de ganar 30 millones de dólares en ingresos anuales y menos de 5 millones de dólares en ingresos -antes del pago de impuestos- cuando Buffett lo compró, a más de 380 millones de dólares en ventas y 80 millones de dólares en beneficios, según las últimas cifras disponibles.

