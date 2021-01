Mercados: Wall Street cayó fuerte y arrastró a las acciones argentinas que perdieron hasta 8%

Las pantallas reflejan la operatoria en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. (Reuters)

Este lunes arrancó el año financiero, con operaciones en todos los mercados y una tónica volátil que preanuncia lo que podría ser el recorrido de los próximos meses.

En Wall Street, las principales referencias anotaron máximos históricos en el inicio de la rueda, para pasar a pérdidas poco después. En la media rueda las caídas se profundizaron (-2,3%) y al final el Dow Jones de Industriales cedió 1,3% y el tecnológico Nasdaq restó 1,5 por ciento.

La misma dinámica contagió a los activos argentinos. La Bolsa porteña inició alcista, pero cerró 1% abajo en la la zona de los 50.730 puntos del S&P Merval.

Las acciones argentinas acumulan tres años consecutivos con declive de sus cotizaciones en dólares

En el exterior, los ADR de empresas argentinas dieron continuidad a la toma de ganancias exhibida el jueves 31, cuando hubo negocios en Wall Street, pero no en el plano local. Este lunes, Grupo Galicia cedió 5,3%, e YPF, un 3,7%, a 4,53 dólares. Edenor, que subió 15% la semana pasada, se desplomó 8 por ciento.

Con bonos en dólares operaron con una baja promedio de 2%, el riesgo país de JP Morgan avanzó 32 unidades, a los 1.400 puntos básicos para Argentina a las 17 horas.

Al ritmo de los mercados externos, en la apertura de los negocios del año, los inversores esperaban que la distribución de vacunas finalmente impulse a una economía global diezmada por la pandemia del Covid-19.

La recuperación de la economía global y el eventual rebote de actividad doméstica serán claves para generar interés en los activos locales

El S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires viene de ganar en 2020 un 22,9% en pesos, aunque medido en dólares tuvo un derrumbe del 35,8%, encabezada esta debacle por los papeles de la petrolera estatal YPF con una abrupta baja del 59,4% en la moneda estadounidense.

“El panorama no es alentador, a un año de Gobierno nada para festejar, en lugar de ir para adelante retrocedimos. No se entiende cómo es que estamos tan mal y en el fondo de la tabla, solo delante de Venezuela. Está claro que el país está en crisis y ni hace falta explicarlo. Argentina hoy no es ejemplo de nada, menos de hacer bien las cosas”, comentó Jorge Fedio, analista de Clave Bursátil.

Salvo excepciones como Mercado Libre, Globant y Ternium, los ADR de compañías argentinas promediaron una pérdida de 35% en dólares durante 2020

“Si bien la pandemia del coronavirus golpeó a todos los mercados del mundo, pero después se fueron recuperando por las expectativas sobre el comienzo de la vacunación para contrarrestar el virus, el mercado local no se pudo recuperar debido a los fuertes desequilibrios macroeconómicos y la incertidumbre que aún reina sobre el futuro de la económica y política argentina”, reseñaron los analistas de Research for Traders.

Los inversores permanecen atentos a las negociaciones del Gobierno argentino con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para lograr un programa de facilidades extendidas.

Durante este lunes se nivelan las liquidaciones tales como ‘pases y cauciones’ luego de la inactividad del mercado doméstico del 31 de diciembre y el 1 de enero.

Seguí leyendo:

El dólar libre recortó la suba inicial y cerró en baja, a 165 pesos

Dólar: ocho hitos de un año de estrés cambiario y tres certezas para 2021

Mercado Libre fue la gran ganadora en un año en el que las acciones de empresas argentinas perdieron más de 30% en dólares

El Gobierno apelará a las recetas más duras del kirchnerismo para doblegar a la inflación en 2021